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Krupička, nudle s mákem, buchtičky. Z dětského talíře na menu trendy bister

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Jako děti jsme je milovali a ve školní jídelně si chodili přidávat, dneska už ale po sladkých obědech nijak extra netoužíme. Řízek je prostě řízek, o tom žádná. Přesto se z dětského talíře hity naší minulosti pomalu ale jistě stěhují na meníčka trendy podniků. Proč? V dnešní rozkolísané době toužíme po bezpečí a uklidnění, které nám poskytuje fenomén zvaný comfort food. Jeho aktuální česká vlna voní vanilkou a nostalgií.
Část 1/5
Krupicová kaše

Fancy bistra i vyhlášené restaurace vzaly sladké klasiky, které si pamatujeme ze školních jídelen či od babiček, svlékly je z levných náhražek a oblékly do fajnového outfitu z nejlepších lokálních surovin. Z obyčejných sladkých obědů se tak stal vyhledávaný víkendový brunch, na který se stojí fronty.

Krupicová kaše s kokosem

Krupicová kaše s kokosem

Recept

Lehké

15 min

Návrat těchto sladkých retro jídel ukazuje, že přestáváme vnímat tradiční pokrmy jako něco „obyčejného“ a umíme je prodat jako něco extra. Šéfkuchaři zjistili, že když jim věnují stejnou péči, čas a kvalitní suroviny jako francouzským dezertům, dokážou jim bez problému konkurovat. A navíc mají jednu obrovskou ingredienci navíc, kterou v žádném cizím receptu nenajdeme – naše vlastní vzpomínky.

Pojďte se podívat na čtyři sladké legendy, které prošly neuvěřitelnou proměnou.



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Témata: mák, talíř, nudle, trend

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