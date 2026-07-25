Fancy bistra i vyhlášené restaurace vzaly sladké klasiky, které si pamatujeme ze školních jídelen či od babiček, svlékly je z levných náhražek a oblékly do fajnového outfitu z nejlepších lokálních surovin. Z obyčejných sladkých obědů se tak stal vyhledávaný víkendový brunch, na který se stojí fronty.
Návrat těchto sladkých retro jídel ukazuje, že přestáváme vnímat tradiční pokrmy jako něco „obyčejného“ a umíme je prodat jako něco extra. Šéfkuchaři zjistili, že když jim věnují stejnou péči, čas a kvalitní suroviny jako francouzským dezertům, dokážou jim bez problému konkurovat. A navíc mají jednu obrovskou ingredienci navíc, kterou v žádném cizím receptu nenajdeme – naše vlastní vzpomínky.
Pojďte se podívat na čtyři sladké legendy, které prošly neuvěřitelnou proměnou.