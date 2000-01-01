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Nasytit, zahřát. To umí. Vegani tu však moc nepochodí a zabrat dostanou i ti, kteří si zakládají na zdravém jídelníčku. Skotská kuchyně je plná kalorií. Nese se v duchu uzených ryb a pokrmů plných rozpuštěného tuku. Vydatné je tu každé jídlo, stejně jako snaha dokonale zužitkovat všechny zbytky.
Autor: Profimedia.cz
Na vývar z kontinentální Evropy by Skoti hleděli s nedůvěrou a považovali by ho za ošizené jídlo. Ve skotském vývaru totiž musí stát zabodnutá lžíce. Tak hustý má totiž pravý Scotch Broth být. Polévka z jehněčího krku se kromě spousty velkých kusů kořenové zeleniny zahušťuje kroupami a hrachem.
Autor: Profimedia.cz
Treska, která se (po dvou kusech do páru) udí v sudu nebo jámě, v horkém kouři z tvrdého dřeva. Například dubového. Skoti tomu říkají delikatesa, a považují si ji natolik, že svou Arbroath Smokie, vyuzenou a současně kouřem uvařenou rybu tu od roku 2004 chrání coby značku regionálního produktu.
Autor: Profimedia.cz
S rybami ještě ani zdaleka nekončíme. Je tu totiž Cullen Skink. Hustá rybí polévka se smetanovým základem a bramborami, pocházející z městečka Cullen. Skink se ve Skotsku původně říkalo jen hovězím vývarům, ale na severovýchodě země bylo vždy hovězího pomálu, zato ryb víc než dost.
Autor: Profimedia.cz
Vytříbenost skotské gastronomie názorně dokládá i Cranachan. Dezert, který je tradičně spojován s oslavami červnové sklizně malin. Jde o směs opražených ovesných vloček, whisky, medu a čerstvých malin, které se spojí buď šlehačkou, anebo v misce plné crowdie, čerstvého farmářského sýra.
Autor: Profimedia.cz
Že už je ráno, to za pošmourného skotsky deštivého dne poznáte podle toho, že se před vámi na stole objeví miska s porridge. Tedy hustou ovesnou kaší, která se připravuje mírně osolená. Ovesná kaše, to je prostě od pondělka do pátku snídaně šampionů.
Autor: Profimedia.cz
Tři díly mouky, dva díly másla a jeden díl cukru. Žádné kypřidlo, to je prostě všechno. Výsledkem toho jednoduchého receptu jsou tzv. Shortbread, křehké máslové sušenky ve tvaru prstíků. Sváteční dobrota, která vznikla už ve středověku, kdy se původně vyráběla z usušených zbytků chlebového těsta.
Autor: Dave souza, Creative Commons
Když koláč, tak masový. A Scotch Pie je ve Skotsku skutečně pokrmem pro masy. Ten košíček z těsta vydatně promaštěného sádlem se plní mletým skopovým, a bývá silně opepřený. Z vrchu do něj můžete ještě nalít další omáčku, přidat fazole nebo naběračku bramborové kaše.
Autor: Profimedia.cz
Tam někde uprostřed je slepičí vajíčko. Naměkko. Ale abyste se k němu propracovali, musíte se probít vrstvou ochuceného masa anebo okořeněné klobásové maso-směsi, a křupavou strouhankou. Skotské vejce, to je vejce v obalu, pečené nebo usmažené dozlatova.
Autor: Profimedia.cz
Dřív byli lososi ve vodách Skotska tak rozšíření a v kuchyních hojní, že si i sluhové v domácnostech smluvně vymínili, že je nebudou dostávat častěji než třikrát týdně. Chápete? Měli už lososů plné zuby. Dnes je ovšem uzený losos o dost vzácnější lahůdka.
Autor: Profimedia.cz
Ve Skotsku je vymysleli dávno před Microsoftem. Tablet, též zvaný taiblet, je docela tradiční cukrovinka, která se vyrábí z cukru, másla a kondenzovaného mléka. Svým vzhledem a chutí trochu připomínají karamel, jen s poněkud zrnitější strukturou.
Autor: Profimedia.cz
Sešly se vám na plotně zbytky z neděle? Je celkem jedno, co jste měli k snědku. Stačí k tomu už jen přidat brambory, cibuli a lůj, a po pomalém dušení v uzavřeném hrnci máte pondělní oběd. Říká se mu láskyplně Stovie, a byť je tedy v prapůvodu tvořený zbytky, je považován za pochoutku.
Autor: Profimedia.cz
To je na skotské kuchyni nejkrásnější. Nejvíce si považují pokrmy, které nezáří na sváteční tabuli a neohromují při velkých hostinách. Jedničkou jsou jídla, která si „uklohníte“ doma. Zrovna jako Rumbledethumps. Zapečenou zeleninu se zelím. Jako šťouchané brambory, jen šťouchané je tu všechno.
Autor: Profimedia.cz
A když už se bavíme o „šťouchaných“ pokrmech, nemůžeme nezmínit Clapshot. Je to směs vařených a rozmačkaných brambor, tuřínů a ředkve – vodnice. Podle toho, která přísada převažuje, prý poznáte konkrétní skotský region.
Autor: Profimedia.cz
Zbytky po skotském stolování nezůstávají nikdy. I ty zbylé brambory se totiž po uvaření a rozmačkání mění na tattie, tedy nasucho opraženou bramborovou placku. Dá se jíst na sladko i naslano, samotná, v sendviči. Anebo coby tattie scone, coby doplněk typické skotské snídaně.
Autor: Profimedia.cz
Je marmalade, tedy marmeláda, skotským vynálezem? Říká se to tu. Prý už před třemi staletími v Dundee rozvařili pomerančové slupky se spoustou cukru, a dali tím vzniknout pochoutce, která u sladké snídaně nechybí. A pozor, marmeláda je tu vždy z citrusových plodů. Všechno ostatní je džem.
Autor: Profimedia.cz
Pokud jste hleděli na jejich kuchyni s nedůvěrou, skotskou snídaní si možná napraví reputaci. V základu nechybí vejce, slanina, pečené fazole, zelenina a podlouhlé klobásky. Máte celý den práce před sebou, chcete dobýt hrad na Vysočině nebo svrhnout krále? Tady k tomu máte energii.
Autor: Profimedia.cz
Že vám skotská snídaně až nápadně připomíná tu anglickou? Nebojte, na talíři ji doplňují další suroviny, které ji docela zřetelně odlišují. Málokdy například chybí „černý pudink“, respektive plátek z krvavého jelítka s vysokým podílem ovesných vloček.
Autor: Profimedia.cz
A nezbytností je i „klobáska z Lorne“, též zvaná square sausage. Je to tradiční skotská uzenina. Od jiných klobás se liší tím, že nemá žádné střívko. A má čtvercový tvar. Vyrábí se z mletého hovězího a vepřového masa, koření a strouhanky.
Autor: AllyD, Creative Commons
Jaký recept na vánoční bramborový salát je jediný pravý a nejlepší? To je otázka, která může v Česku vyvolat občanskou válku, takže opatrně. Ve Skotsku mají taky jedno takové ožehavé téma. Skirlie. Tradiční ovesná směs, která se podává jako příloha nebo používá coby nádivka.
Autor: Profimedia.cz
Zrovna tak jako bramborový salát neuděláte bez brambor, skirlie nepřipravíte bez ovesných vloček, nadrobno nakrájené cibule a tuku. Ale pokud jde o kořenění a další suroviny, případně původ tuku – loje, sádla, výpeku? Kolik je Skotů, tolik je receptu na „zaručeně pravé“ skirlie.
Autor: Profimedia.cz
Bannock je tradiční skotský „rychlý“ chléb, který se původně pekl bez použití kvasnic. V té nejpůvodnější historické verzi to byl obří placatý bochník, dávka pečiva pro rozvětvenou rodinu na celý den. Dnes už se peče i v menších porcích, připomínajících spíše hutné bulky.
Autor: Profimedia.cz
Dennímu pečivu, zrovna tak jako zpracovávání nedojedených zbytků, vévodí i tradiční oatcake. Placky z ovesných vloček a mouky. Dříve se jedly jako příloha k polévkám nebo jídlům z masa, dnes se nejčastěji jí k snídani. Ano, vypadají i chutnají jako pivní tácky.
Autor: Profimedia.cz
Ve Skotsku by vás rozhodně nemělo překvapit, že se u stolu znovu setkáte s pokrmy, které nejspíš nevidíte poprvé. Jen přijdou v jiné podobě. Různé trojúhelníkovité placky, scone, jsou pozůstatky někdejších kaší, příloh i nádivek.
Autor: Dave souza, Creative Commons
A co nějaký ten fast food? V Anglii by vám nejspíš nabídli fish-and-chips, ve Skotsku očekávejte Fish Supper. I tady jde o smaženou rybu s vydatnou porcí hranolek, jen tou rybou nebude treska obecná, ale treska skvrnitá, zvaná hadock. A pozor, v Glasgow vám ji dochutí solí a octem.
Autor: Bahnfrend, Creative Commons
Čím že to spláchnout? Pokud to má být něco nealkoholického, je tou nejpřirozenější volbou sáhnout po Irn-Bru. Ve skotském národním nápojovém lístku má druhé místo, hned za whisky. Jeho oranžová barva i chuť na pomezí ovocné limonády a cukrové vaty vám z paměti jen tak nevymizí.
Autor: Profimedia.cz
A něco jiskrnějšího, alkoholického? Tady je odpověď vyloženě nošením dříví do lesa. Správnou volbou je totiž whisky, respektive „skotská“. Vyráběná z fermentované obilné směsi a zrající v dřevěných sudech. Ve skotské gaelštině se jí říká „uisge beatha“, tedy Voda života.
Autor: Ank Kumar, Creative Commons
Recept na cock-a-leekie nezní jako něco, co by mezi strávníky vyvolalo tlačenici. Je to kuřecí polévka s opravdu velkou spoustou pórku. A komu se to zdá na Skoty málo husté, přidá do toho ještě rýži. Anebo sušené švestky.
Autor: Profimedia.cz
A co bude k večeři? Nejspíš to budou zase kippers, tedy uzení sledi. Kteří se před podáváním trochu prohřejí na pánvičce. Jsou pevnou součástí menu místně zvaného high tea, což bychom asi překládali jako „večerní čaj“. Čaj ale ve hře není.
Autor: Profimedia.cz
Zlatý hřeb a ten nejvyhlášenější pokrm skotské národní kuchyně? Pochopitelně jde o haggis. Jde o směs mletého masa a nakrájených ovčích vnitřností – srdce, plíce, jater – které se doplní ovesnými vločkami, tukem a cibulí, aby se to všechno okořenilo, nacpalo do ovčího žaludku, uvařilo se to a snědlo.
Autor: Melissa Highton, Creative Commons
Zdaleka nejzábavnější je sledovat reakce těch, kteří se o úplném složení této pochoutky dovídají prvně. Blednoucí tváře, cukající koutky a hrůzou opocená čela k tomu obvykle patří. Haggis bývá často zmiňován jako příklad „extrémní“ skotské gastronomie, něco, co připomíná neléčený nádor.
Autor: Profimedia.cz
Jenže extrémního na téhle dobrotě vlastně dohromady nic není. Pro našince je to jen „trochu větší jitrnice“, vyrobená nikoliv z vepřového, ale skopového masa. A chutná vlastně podobně. To už spíš překvapí vodnatá tuřínová kaše, jako tradiční příloha skotského haggisu.
Autor: Profimedia.cz