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Tučné, uzené a po čertech vydatné. Skotsko vám nezachutná jen po whisky

Radomír Dohnal
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Nasytit, zahřát. To umí. Vegani tu však moc nepochodí a zabrat dostanou i ti,... Na vývar z kontinentální Evropy by Skoti hleděli s nedůvěrou a považovali by ho... Treska, která se (po dvou kusech do páru) udí v sudu nebo jámě, v horkém kouři... S rybami ještě ani zdaleka nekončíme. Je tu totiž Cullen Skink. Hustá rybí... Vytříbenost skotské gastronomie názorně dokládá i Cranachan. Dezert, který je... Že už je ráno, to za pošmourného skotsky deštivého dne poznáte podle toho, že... Tři díly mouky, dva díly másla a jeden díl cukru. Žádné kypřidlo, to je prostě... Když koláč, tak masový. A Scotch Pie je ve Skotsku skutečně pokrmem pro masy.... Tam někde uprostřed je slepičí vajíčko. Naměkko. Ale abyste se k němu... Dřív byli lososi ve vodách Skotska tak rozšíření a v kuchyních hojní, že si i... Ve Skotsku je vymysleli dávno před Microsoftem. Tablet, též zvaný taiblet, je... Sešly se vám na plotně zbytky z neděle? Je celkem jedno, co jste měli k snědku....
Nasytit, zahřát. To umí. Vegani tu však moc nepochodí a zabrat dostanou i ti, kteří si zakládají na zdravém jídelníčku. Skotská kuchyně je plná kalorií. Nese se v duchu uzených ryb a pokrmů plných rozpuštěného tuku. Vydatné je tu každé jídlo, stejně jako snaha dokonale zužitkovat všechny zbytky.

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