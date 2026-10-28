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KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus
Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků
Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...
Stačilo málo a nikdy by se neproslavili. Nečekané osudy slavných herců
Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl...
Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Nehubněte po padesátce naslepo. Ukážeme, kolik kil za měsíc můžete shodit
Dva až tři kilogramy za měsíc mohou být po padesátce dosažitelným výsledkem. Důležité ale není jen číslo na váze. Podívejte se, jak během čtyř týdnů upravit jídelníček, přidat pohyb a zhubnout bez...
Když počítání oveček nestačí. Které přírodní metody opravdu fungují?
Počítáte každou noc ovečky? Nedaří se vám večer dlouho usnout, nebo se probouzíte v půlce noci a do rána už nezaberete? Zkuste těchto pár triků, třeba vám se špatným spánkem pomůžou…
Biologický stav pleti a věk nejsou totéž. Jak funguje longevity péče?
Zapomeňte na věčný boj s každou vráskou, nový kosmetický trend zvaný longevity skin se na stárnutí dívá trochu jinak. Cílem není vypadat za každou cenu mladší, ale udržet pleť co nejdéle zdravou,...
Zjistil, že má cukrovku. Místo konce kariéry přišla životní příležitost
Onemocnět cukrovkou neznamená konec sportu ani aktivního života. Jedenatřicetiletý Václav se díky pravidelnému sledování hladiny cukru a správně nastavené léčbě dostal až do profesionálního...
Tučné, uzené a po čertech vydatné. Skotsko vám nezachutná jen po whisky
Nasytit, zahřát. To umí. Vegani tu však moc nepochodí a zabrat dostanou i ti, kteří si zakládají na zdravém jídelníčku. Skotská kuchyně je plná kalorií. Nese se v duchu uzených ryb a pokrmů plných...
Prozradila je luxusní výšivka. Kde se celá staletí skrývaly šaty Alžběty I.?
Krásná, mladá, rusovlasá žena se tajuplně usmívá. Na sobě má bohatě vyšívané šaty a plášť s motivem očí a uší. Takzvaný Duhový portrét královny Alžběty I. podněcuje fantazii odborníků i laiků. Je...
Cukr byl za Karla IV. raritou, dnes ho sníme třicet kilo za rok, líčí profesor Anděl
Rozhodně si nemyslím, že cukr je jed. Jeho nadměrný příjem však vede k řadě závažných onemocnění a my bychom se měli vážně zabývat možnostmi regulace jeho příjmu, říká Michal Anděl, který vysvětluje,...
Obyčejný běh ženu málem zabil, objevila se vzácná alergická reakce
Když sedmadvacetiletá Divz Mangatová z Kanady běžela k letadlu, aby stihla let, objevila se u ní nečekaná alergická reakce, která ji mohla připravit o život. Naštěstí se jí hned na palubě letadla...
Královna TikToku, která okouzluje svět. Domelipa se nebojí ukázat své křivky
Domelipa, vlastním jménem Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, je mexická influencerka, zpěvačka, tanečnice a podnikatelka. V současnosti patří k nejsledovanějším osobnostem na TikToku na světě a...
Léto spolklo 45 dnů. Co dělat o podzimních prázdninách, když došla dovolená?
Sotva se rodiny vzpamatovaly z letního logistického maratonu, školní kalendář už staví rodiče před další výzvu. Na konci října čekají školáky podzimní prázdniny. Pro zaměstnané mámy a táty to znamená...
Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru
Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.