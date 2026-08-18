Módní „pravidla“ proto berte spíš jako nástroje než jako zákazy. Dobře zvolený výstřih, rukáv nebo sukně dokážou změnit, kam se při pohledu na postavu soustředí pozornost.
Když chcete ramena opticky zjemnit
Pomoct mohou především střihy, které vedou oko svisle dolů. Sázkou na jistotu bývá výstřih do V, hlubší oválný výstřih, výstřih ve tvaru srdce nebo asymetrický top na jedno rameno. Horní část těla opticky protáhnou také dlouhé náhrdelníky, rozepnutý kardigan či sako s čistou linií.
Dobře fungují jednoduché vršky bez výrazného zdobení v oblasti ramen. Pokud vybíráte rukávy, zkuste raglánové, lehce spadlé nebo měkké střihy bez vycpávek. Tmavší a hladší horní díl pak můžete doplnit světlejší, vzorovanou nebo objemnější sukní či kalhotami.
Áčkové a plisované sukně, široké nohavice nebo kalhoty s výraznějšími kapsami přenesou vizuální váhu níž a postava bude působit vyváženěji.
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Pozor na vodorovné linie
Některé prvky ramena záměrně zvýrazní. Patří mezi ně zejména lodičkové výstřihy, velké volány, nabírané rukávy, ramenní vycpávky, mohutné strukturované materiály nebo výrazné vzory v horní části outfitu.
To ale neznamená, že je musíte vyřadit ze skříně. Jestli se vám líbí silueta inspirovaná osmdesátkami nebo máte ráda výrazná saka, mohou se široká ramena stát právě její předností.
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Jsou špagetová ramínka opravdu problém?
Velmi tenká ramínka mohou vytvářet kontrast a ramena opticky zvýraznit, zejména pokud top končí v rovné vodorovné linii a má výraznou barvu či vzor.
Zároveň ale mohou jemná ramínka působit velmi elegantně – například u šatů se zdůrazněným pasem a širší sukní. Rozhoduje celkový střih, nikoli jen šířka ramínka.
Pokud chcete opatrnější variantu, vybírejte ramínka široká přibližně dva až tři centimetry, výstřih do V a střih, který se od pasu mírně rozšiřuje.
Co nosit v létě, do práce i na večer?
V létě mohou fungovat zavinovací šaty, šaty s áčkovou sukní, topy s výstřihem do V nebo asymetrické střihy. K nim se hodí volnější kalhoty, midi sukně či šortky s vyšším pasem. Plavky mohou mít hlubší výstřih, zajímavý detail v pase nebo výraznější spodní díl.
Do práce se hodí halenka s měkkým výstřihem, jednořadé sako bez výrazných vycpávek a kalhoty s širší nohavicí. Na večer můžete naopak ramena klidně ukázat: halter šaty, korzetový živůtek nebo top na tenká ramínka nejsou zakázané. Jen počítejte s tím, že pozornost přirozeně přitáhnou právě k horní části těla.
Široká ramena tedy není nutné maskovat. Stačí si ujasnit, jaký efekt chcete vytvořit. Někdy pomůže jednoduchý výstřih do V a sukně do áčka, jindy může být nejlepším stylingovým rozhodnutím právě to, že ramena necháte vyniknout.