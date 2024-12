Muži po ženě šílí díky líčení, mění se v postavu ze Shreka

Avalon Mira z Colorada v minulosti žila v chudobě a musela krást jídlo, aby se mohl najíst její syn. Tíživá životní situace už je minulostí a dnes si žije jako v pohádce. A to doslova. Převléká se...

Dědictví, politika i plat. Tato témata nechte o Vánocích raději spát

Říká se: Mlčeti zlato... O Vánocích to platí dvojnásob a pod zámkem by měla být jakákoliv citlivá témata, která by mohla narušit pohodovou atmosféru.