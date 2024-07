Influencerka si oblíbila jízdu na surfu, nesundává podpatky ani šaty

Karolina, která si říká Barbie Dubai Surfer, žije v Dubaji a na sociálních sítích mají její videa s bizarní jízdou na surfu stamiliony zhlédnutí. Objevila „díru“ na sociálních sítích a své fanoušky zahrnuje záběry ze svých bizarních jízd. Má stále více sledujících, větší dosahy, a tím pádem i víc nabídek na placené spolupráce.

„Žiji svůj sen. Ozývá se mi spousta internetových trollů a haterů. Nad jejich negativními komentáři se pousměji a dál se tím nezabývám. Nijak mě to netíží,“ uvedla žena v rozhovoru pro Cosmopolitan.

Karolina je původem z Polska, ale v Dubaji žije už jedenáct let. Do rodné země už by se prý vracet nechtěla, protože je podle ní Dubaj městem splněných snů. Ona sama uvedla, že je jasným důkazem, jak je možné si sny splnit, pokud si jdete za svým. „Nevzdávejte se svých snů. Jděte si za nimi, abyste jednou nemuseli litovat toho, co jste neudělali. Sny jsme si začala plnit na Havaji, kde jsem pět let studovala a žila. Poprvé jsem stoupla na vlnu na surfu a věděla jsem, že je to láska na celý život,“ pokračovala.

Od té doby surfuje každý den a už se na vodě ukázala v ledasčem. Dokonce se projížděla na vlnách s vánočním stromkem v ruce. Pravidelně obouvá boty na podpatku nebo šaty a jízdu na vlnách si užívá. „Ze začátku by mě ani nenapadlo, že bych mohla mít tak virální videa. Lidé to však milují a já mám radost, že jim mohu zlepšit den,“ doplnila.