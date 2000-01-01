Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách v Evropě i USA. Bez čeho se letos u vody rozhodně neobejdete?
Autor: koláž iDNES.cz
Návrat ke starým dobrým bikinám, které odhalují co nejvíce kůže, avizovala nejen slavná akce Miami Swim Week na konci května, ale i mnohé evropské módní show představující trendy pro toto léto.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Na milánské přehlídce Miss Bikini byly k vidění i boho modely, které vsadily na výrazné vzory a šněrování, jež je letos opravdu velký hit.
Autor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Ať už se šňůrky kříží na zádech, v pase, nebo v dekoltu – letos se bez nich prostě neobejdete.
Autor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Originální plavky v makramé stylu byly k vidění už v září na madridském týdnu módy, kde se představovaly trendy na letošní jaro a léto. Troufne si na ně ale málokterá.
Autor: ČTK / imago stock&people / DyD Fotografos, ČTK
Kromě plavek jsou na pláži nezbytností i přehozy přes ně, jež by měly ladit jak barvou, tak stylem. Krajka je nesmrtelná a sexy.
Autor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Milánský týden módy naznačil, že léto 2026 bude také lesklé a blyštivé. Na slunci tyto plavky vyniknou ještě víc než v záři reflektorů.
Autor: Dario Raimondi / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
V Madridu byly k vidění ethno vzory v nebývale minimalistickém provedení.
Autor: Lawrence JC Baron / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Ale i takové, ze kterých až zrak přecházel.
Autor: Lawrence JC Baron / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Ale vraťme se zpátky do plavkové mekky v Miami. Modrá je dobrá, a to i v případě zajímavě řešených plavek s kříženým šněrováním. Je to barva nebe, moře a radosti z léta.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Krásně si odstíny azurové a indigové rozumí také s bílou. V podobě bikin, které odhalí co nejvíc kůže slunci a pohledům okolí, je to jasná volba. A opět se tu šněruje a omotává...
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Některé typy vázání vypadají zajímavě, ale na nošení zrovna pohodlné nebudou.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Výhodou pak je, že si krásně opálíte dekolt i ramena bez bílých proužků.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Také letos u vody frčí originální a asymetrické střihy. Zejména v případě celkových plavek, které rozhodně přitáhnou pozornost.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Třásně a lesk – to je dvojka pro opravdové extrovertky.
Autor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Jednoduché plavky na loď nebo do mariny? Tady jsou.
Autor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Hladké a lesklé plavky v jednobarevném provedení ozvláštní zajímavý střih a nezvyklé detaily.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Plavkové módě roku 2026 budou mimo jiné vládnout i retro ozvěny.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Žlutá nádherně vynikne na opálené pleti a navíc je i jednou z barev, které vládnou letošnímu létu.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Růžová není zdaleka volbou jen pro blondýnky. Slušet bude všem romantickým dívkám a ženám.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V jednoduchosti je krása a taky styl. Bílo-černou kombinací nikdy nic nezkazíte. A volánek na horním dílu plavek pomůže dodat objem.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Minimalismus, jak se musí líbit každému. Jednoduchým černým plavkám dodává šmrnc zajímavé křížení.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Některé koupací outfity představené v Miami připomínaly tak trochu negližé nebo dokonce pyžamo.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jak už bylo řečeno, spodní díly plavek jsou letos vykrojené opravdu na maximum. Když ještě dodáte zajímavou duhovou tkaninu a nápadnou bižuterii, nemůžete být k přehlédnutí.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Na floridské přehlídce plavek letos nechyběly ani sestry Naderovy, kterým se nejen v USA přezdívá nové Kardashianky. I jejich plavky jsou zajímavou inspirací.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Při výběru plavek je dobré myslet nejen na to, jak vypadají zepředu.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Co se leskne, to nikdo nepřehlédne.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jednoduchý střih může skvěle vyvážit zajímavý vzor. A taky šperk v pase.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Tip na plavky pro ty, které chtějí trochu schovat zadeček.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Opět vysoce vykrojené nohavičky, tentokrát ovšem u plavek vcelku, které vynikají zajímavým asijským motivem.
Autor: Profimedia.cz
Bikiny v nude odstínu ozvláštnil boho vzor, který dodal plavkám romantický nádech.
Autor: Profimedia.cz