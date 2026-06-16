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Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Léto 2026 přeje zralým ženám: plavky, co zeštíhlují i dodají sebevědomí
Jaké plavky budou trendy v roce 2026 a které střihy nejlépe sluší ženám po čtyřicítce? Letošní sezona přeje eleganci, pohodlí i sebevědomí. V módě jsou jednodílné plavky, retro inspirace, vysoké pasy...
Vadilo mi, že je moc mladý, říká žena. Věkový rozdíl páru okolí pohoršuje
Shanice Petersonová z USA neoslavila ještě ani čtyřicítku, ale už ji nazývají babičkou. Může za to věkový rozdíl mezi ní a jejím manželem, který je o deset let mladší, což některé lidi podle páru...
Po pádu ze čtvrtého patra přišla o oko. Páska je součást mojí image, říká Koleta
Šestatřicetiletá Koleta Hofman v devatenácti letech utrpěla velmi vážná zranění po pádu ze čtvrtého patra. Následkem pádu přišla o oko, ale ani tato drsná zkušenost ji nezlomila. Na svět hledí...
Probiotika jako zdroj naděje i frustrace. Potřebuje je vůbec vaše vagína?
Wellness kultura si bere na mušku ženské intimní zdraví. Na Instagramu, v regálech s doplňky stravy i na internetu slibuje miliardový průmysl „ženských probiotik“ genitálie zdravější, lépe vonící a...
Čas na sluneční brýle. Vyberte si správný tvar podle svého obličeje
Dávno už neslouží jen pro ochranu očí. Povýšily na výrazný módní doplněk a směle určují tón celého outfitu. Dokážete si vybrat sluneční brýle ve správném tvaru?
Jako třešnička na dortu. Červená ovládne letní šatník, naučte se ji nosit
Tak speciálně se budete cítit, pokud si oblečete svítivý, sytý a intenzivní odstín červené. Nebojte se působit vášnivým dojmem.
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i...
Novoluní v Blížencích 2026: Červnový restart přinese velké životní změny
Letní nálada už pomalu prostupuje našimi dny, ale astrologická obloha chystá pro polovinu měsíce zásadní zlom. V pondělí 15. června 2026 nastane přesně v 04:53 SELČ červnové novoluní ve znamení...
Příběh Viktora: Žena nevěří lékařům, kvůli alternativní léčbě riskuje zdraví
S manželkou jsme spolu skoro dvacet let. Máme dvě děti, společný dům a dlouhá léta jsme fungovali úplně normálně. Moje žena byla vždycky trochu alternativně založená — zajímala se o bylinky, zdravou...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Týdenní horoskop od 15. června: Kdo udělá chybu a komu hvězdy přejí?
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...
Cestovní průjem není náhoda. Těmto chybám se na dovolené vyhněte
Víte, že nejčastějším onemocněním lidí, kteří cestují do zahraničí, ale i mnoha těch, kteří tráví letní volno v Česku, je obyčejný průjem? Přitom vůbec není těžké se mu vyhnout. Poradíme vám, jak na...