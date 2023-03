Ňadra deroucí se z dekoltu a upnutá mini? Dostaňte muže do kolen chytřeji

(Ne)nápadně odhalená

Ukázat poprsí v téměř celé jeho kráse, to na muže funguje, pomyslí si nejedna z nás. Svým způsobem je to sázka na jistotu. Jenže i pánové tvorstva vnímají tento počin jako prvoplánový a o majitelce odhaleného hrudníku nemívají valné mínění, probouzí v nich maximálně touhu jen „na to jedno“.

Mužskou fantazii tak rozjitří spíše rafinovanější modely s odhalenými zády. Samosebou se hodí jen pro dámy, které si vzhledem ke svým proporcím mohou dovolit vyrazit ven bez podprsenky. Skvěle fungují i přiléhavé topy, pod kterými jste tzv. na ostro. Pokud si nemůžete vynášet své vnady bez opory, decentně ji přiznejte.

Pamatujte, že celkový look by nikdy neměl působit prvoplánově a připomínat kostým lehké dívky z vykřičené ulice. Být sexy a přitom působit decentně, to je základ ženského svádění na úrovni.

Tip: V celém looku většinou zcela postačí pouze jeden sexy prvek, a máte vyhráno. Všeho moc škodí, což u vyzývavého oblečení platí dvojnásob.