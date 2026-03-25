Model vypadá na dvacet, oslavil přitom šedesátku

  8:36
Chuando Tan ze Singapuru potěšil fanoušky fotografiemi, kde pózoval s balónky, které ukazovaly, kolikáté narozeniny oslavil. Všichni byli v šoku, když se ukázalo, že už je mu šedesát let, protože na takový věk ani v nejmenším nevypadá.
foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

V osmdesátých letech byl vyhledávaným modelem a chodil přehlídky pro významné světové značky. Dnes už uvádí, že je jako model v důchodu, ale slibně si vydělává díky sociálním sítím. Na Instagramu ho totiž sledují přes dva miliony lidí.

„Dnes si připomínám, že čas je jediné skutečné bohatství. Každý východ slunce přichází jako dědictví, ne jako záruka. Jsem vděčný, že stále stojím na této Zemi. Moudřejší cesta je nyní jednoduchá: denně se vracet k přírodě a slunečnímu světlu a sladit se s tím, co přetrvá. Přál bych si pro všechny mír na zemi a nikdy nekončící lásku. Nic z toho ale nebudeme mít, dokud každý z nás nezačne sám u sebe,“ uvedl.

Jeho fanoušky ale moc nezajímalo, jaký má názor na současnou situaci ve světě. Chtěli vědět, jak je možné, že stále vypadá tak dobře a nemá za sebou žádné plastiky. „Myslím, že to není jen jedna věc. Určitě vděčím za mladistvý vzhled dobrým genům, protože i můj otec vypadá i dnes velmi mladě, a to už je to stařík. Ale upřímně je podle mě klíč v nastavení mysli. Pokud budete smýšlet negativně, stresovat se a dívat se na svět pesimisticky, nikdy nemůžete navenek vyzařovat radost a mládí,“ podotkl.

Také uvedl, že se o sebe stará a nikdy nezapomíná na hodinu a půl cvičení nebo na dostatek tekutin během dne a zdravou stravu. Měl prý to štěstí, že mu nikdy nechutnaly potraviny jako hamburger nebo hranolky. Příliš neholduje ani sladkému. Miluje ryby, luštěniny nebo zeleninu.

Znovu ale všem zopakoval, že člověk je tím, kým si myslí, že je. „Pokud si řeknete, že jste oškliví, budete takoví. Pokud si řeknete, že jste krásní, šťastní a zdraví, tak takoví opravdu budete. Mysl umí zázraky,“ doplnil pro Eonline.

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

Model vypadá na dvacet, oslavil přitom šedesátku

Modelovi skutečný věk málokdo věří.

Chuando Tan ze Singapuru potěšil fanoušky fotografiemi, kde pózoval s balónky, které ukazovaly, kolikáté narozeniny oslavil. Všichni byli v šoku, když se ukázalo, že už je mu šedesát let, protože na...

25. března 2026  8:36

Zhubnout 5 kg bez cvičení je reálné. Rozhoduje především strava

Ilustrační snímek

Spousta lidí žije v představě, že cesta k štíhlejší postavě vede přes litry potu na běžícím pásu. Věda ale mluví jasně: o tom, zda budeme hubnout, rozhoduje především strava. Zhubnout 5 kg bez...

25. března 2026

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

25. března 2026

Přivítejte kosmetické jaro. V líčení vsaďte na máslově žlutou a mechovou

Červená rtěnka je nejen sexy, umí probudit pozitivní ženskou energii.

V kráse se jaro neprojevuje snahou být za každou cenu vidět, jde primárně o to působit svěže. Umíte to?

25. března 2026

Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Ilustrační snímek

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý...

25. března 2026

Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete...

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit,...

25. března 2026

Mám dobré geny, ale estetická medicína je úžasná, říká Olga Menzelová

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

S Olgou Menzelovou jsme se potkali v České mincovně v Jablonci nad Nisou, kam přijela vyrazit pamětní medaili vydanou na počest nedožitých 88. narozenin Jiřího Menzela. Povídali jsme si nejen o jeho...

25. března 2026

Nemáme právo veřejně komentovat každý názor, říká guru etikety o chování na sítích

Premium
Libor Neuwirth

Praděda Libora Neuwirtha pracoval u koní. Na fotografii, kterou ukazuje, stojí fešák v kalhotách a košili s kravatou, má na sobě vestu. „Dneska by byl v montérkách,“ říká elegantní mladík v obleku,...

24. března 2026

Ženu skalpoval stroj v práci, v nemocnici bojovala o život

Žena přišla o vlasy v práci. Málem ji to stálo život.

Devětadvacetiletá Anna Rachfalová původem z Polska pracovala ve Velké Británii jako operátorka stroje ve výrobě. Vždy si dávala pozor a dodržovala bezpečností pokyny. Jednou se ale jeden ze strojů...

24. března 2026  8:34

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

