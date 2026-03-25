V osmdesátých letech byl vyhledávaným modelem a chodil přehlídky pro významné světové značky. Dnes už uvádí, že je jako model v důchodu, ale slibně si vydělává díky sociálním sítím. Na Instagramu ho totiž sledují přes dva miliony lidí.
„Dnes si připomínám, že čas je jediné skutečné bohatství. Každý východ slunce přichází jako dědictví, ne jako záruka. Jsem vděčný, že stále stojím na této Zemi. Moudřejší cesta je nyní jednoduchá: denně se vracet k přírodě a slunečnímu světlu a sladit se s tím, co přetrvá. Přál bych si pro všechny mír na zemi a nikdy nekončící lásku. Nic z toho ale nebudeme mít, dokud každý z nás nezačne sám u sebe,“ uvedl.
Jeho fanoušky ale moc nezajímalo, jaký má názor na současnou situaci ve světě. Chtěli vědět, jak je možné, že stále vypadá tak dobře a nemá za sebou žádné plastiky. „Myslím, že to není jen jedna věc. Určitě vděčím za mladistvý vzhled dobrým genům, protože i můj otec vypadá i dnes velmi mladě, a to už je to stařík. Ale upřímně je podle mě klíč v nastavení mysli. Pokud budete smýšlet negativně, stresovat se a dívat se na svět pesimisticky, nikdy nemůžete navenek vyzařovat radost a mládí,“ podotkl.
Také uvedl, že se o sebe stará a nikdy nezapomíná na hodinu a půl cvičení nebo na dostatek tekutin během dne a zdravou stravu. Měl prý to štěstí, že mu nikdy nechutnaly potraviny jako hamburger nebo hranolky. Příliš neholduje ani sladkému. Miluje ryby, luštěniny nebo zeleninu.
Znovu ale všem zopakoval, že člověk je tím, kým si myslí, že je. „Pokud si řeknete, že jste oškliví, budete takoví. Pokud si řeknete, že jste krásní, šťastní a zdraví, tak takoví opravdu budete. Mysl umí zázraky,“ doplnil pro Eonline.