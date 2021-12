Osahávání za hranou

Ženy se chtějí za každou cenu dostat do klubu a kvůli tomu muže osahávají v oblasti genitálií, nebo ho chtějí líbat. Vrhají se na něj, ačkoli je upozorňuje na to, že je mu to nepříjemné a neměly by to dělat. Obtěžují ho ovšem i uvnitř klubu. „Sahají mi na zadek a mezi nohy a myslí si, že je to úplně v pořádku,“ říká mladík v jednom ze svých příspěvků na sociální síti TikTok.