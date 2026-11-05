Carrie Bradshawová se ulicemi New Yorku procházela v šatech od Diora a za pár značkových bot neváhala utratit celé jmění. Kostýmní návrhářka Patricia Fieldová přitom pro Sex ve městě vybírala nejen luxusní modely, ale také originální kousky z vintage obchodů.
Co se ale se všemi těmi šaty, botami a kabelkami stalo po skončení natáčení? Zdaleka ne všechny zamířily zpět k návrhářům nebo do skladů televizní společnosti. Mnoho modelů si odnesly samotné herečky, přičemž každá s nimi naložila trochu jinak.
V šatníku hvězd
Sarah Jessica Parkerová si začala kostýmy Carrie Bradshawové schovávat už během natáčení původního seriálu. Postupně tak vznikl rozsáhlý archiv, v němž vedle šatů, bot a kabelek nechybějí ani rekvizity či nábytek. Jednotlivé věci uchovávala roztříděné podle řad, epizod a scén, takže bylo možné i po letech dohledat, co Carrie při konkrétní příležitosti oblékla.
Přestože má Parkerová k dispozici množství modelů od předních módních návrhářů, sama je běžně nenosí. „Mezi mnou a Carrie Bradshawovou je obrovský rozdíl,“ nechala se slyšet na začátku října v rozhovoru pro magazín People. Oblečení vnímá především jako kostýmy své postavy, nikoli jako součást vlastního šatníku.
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Cynthia Nixonová, představitelka Mirandy Hobbesové, naopak nemá problém zařadit seriálové kostýmy do vlastního šatníku. Během předávání letošních cen Emmy prozradila, že oblečení ze Sexu ve městě tvoří možná až třetinu její garderoby. „Nechali nás vzít si všechno, co jsme chtěli,“ vysvětlila herečka.
Podobně ke kostýmům přistoupila i Kristin Davisová, která má ve skříni dokonce vyhrazené místo pro kostýmy Charlotte. Patří mezi ně i plisovaná sukně Prada s potiskem rtěnek, která se objevila ve třetí řadě seriálu. V roce 2018 ji Davisová znovu oblékla na setkání spojené se seriálem.
Kim Cattrallová si naopak ke kostýmům Samanthy Jonesové tak silný vztah nevytvořila. „Nikdy jsem si toho, co Samantha nosila, moc nenechávala, protože to zkrátka nebyl můj styl,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín Grazia. Oblečení ze svých hereckých projektů prý raději rozdávala známým, fanouškům nebo na charitu.
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Návrat ikonických kostýmů před kameru
Když vznikalo pokračování A jak to bylo dál…, kostýmní návrháři Molly Rogersová a Danny Santiago se při výběru oblečení vraceli i k původnímu Sexu ve městě. K dispozici měli rozsáhlý archiv Sarah Jessicy Parkerové, ne všechny šaty, boty a doplňky se však nacházely právě tam. Některé modely museli získat od módních domů, jiné složitě dohledat nebo před natáčením opravit.
Do šatníku Carrie se tak po letech vrátily původní kostýmy i další exempláře stejných návrhů, někdy v původní podobě, jindy v úplně nových kombinacích. Které šaty a doplňky se znovu objevily před kamerou, si můžete prohlédnout v galerii.