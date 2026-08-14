Wegovy je lék na předpis určený k léčbě obezity a nadváhy spojené s dalšími zdravotními komplikacemi. Obsahuje účinnou látku semaglutid a dosud se podával především jako podkožní injekce, obvykle jednou týdně.
Nově však dostala zelenou také tabletová verze. Evropská unie ji schválila v červenci 2026 a například v Německu by se měla začít prodávat už letos v září. V Česku je tabletový Wegovy rovněž schválený, přesné datum zahájení prodeje však zatím zveřejněné není.
Které celebrity zhubly pomocí injekcí:
Snazší užívání může rozjet další vlnu zájmu
I když rozhodně nepůjde o volně prodejnou pilulku na rychlé shození několika kilogramů před dovolenou, otázkou je, co udělá snadnější podání s „hubnoucím trendem“. Kolik lidí si bude chtít nechat lék předepsat, aby kila shodili jinak než jen pravidelným cvičením, zdravým jídelníčkem a celkovou změnou životního stylu, je otázkou.
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Semaglutid tlumí hlad, snižuje chuť k jídlu a prodlužuje pocit sytosti, takže člověk sní méně. Ve studiích lidé s tabletovou formou shodili v průměru kolem 14 procent své původní hmotnosti. Užívaní tablet však má svá pravidla: bere se každý den nalačno a po spolknutí se nejméně půl hodiny nesmí jíst, pít ani užívat jiné léky.
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Wegovy versus Mounjaro
Novinka se samozřejmě nabízí ke srovnání s populárním Mounjarem. To obsahuje jinou látku, tirzepatid, a působí na dva hormonální systémy místo jednoho. Ve studiích proto při hubnutí dosahovalo ještě výraznějších výsledků než semaglutid. Zatím se však aplikuje jen injekčně jednou týdně, zatímco hlavní výhodou nového Wegovy je právě možnost obejít se bez jehly.
Ani tableta však není „zázračné hubnutí bez následků“. Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa a léčba má probíhat pod dohledem lékaře.
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