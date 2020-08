Už žádný ostych. Nebojte se v každém věku nosit šaty jako pro panenku

Je velmi důležité si uvědomit jednu podstatnou věc, móda není o tom sledovat nejnovější výkřiky návrhářů a stylistů nebo každý týden kupovat nové a nové oblečení. Odívání má hlubší význam, ať se vám to líbí, nebo ne.

Prostřednictvím triček, tílek, šatů a sukní dáváte najevo svou osobnost, momentální rozpoložení, životní směr. Právě z tohoto důvodu dnes kolekce tvoří nespočet různých střihů, vzorů, materiálů a barev.

Pokud se budete vyhýbat modelům, jež na první pohled působí „až moc divoce“, nepoznáte ten pravý a hlavně osobitý styl, který k vám padne a ve kterém se budete cítit krásně, tudíž sebevědomě.



Zdání klame

Letošnímu roku vévodí romantika, nostalgie, snění o lepších časech. Oblečení nese prvky podtrhující jemnost nositelky. Zvláště žádaným detailem jsou volánky ve všech podobách, lehce extravagantní balónové rukávy, áčkové střihy, sladké odstíny, krajka či ažurové tkaniny.

Ač jde o prvky pro někoho až příliš okaté, opak je pravdou. Při správné kombinaci můžete získat vzhled sebejisté krásky, za kterou se každý rád otočí. A to nejen muži, ale i ženy.

Až v obchodě příště narazíte na šaty připomínající model pro panenky, zastavte se u něj alespoň na pár sekund. Prohlédněte si jej, popřemýšlejte nad vhodnou souhrou s doplňky, které vlastníte. Zkuste si nápaditý oděv, jen tak, pro zajímavost. Možná budete mile překvapená, jak moc vám sluší, perfektně podtrhuje oblíbené proporce, připadáte si v něm sexy.

Šaty poskládané z volánků s balónovými rukávy jsou moderní záležitostí.

Tip: Existuje nespočet střihů šatů, ale ne všechny jsou pro každou siluetu ideální, proto vždy zohledněte své aktuální linie. Univerzální jsou modely rovné či áčkové. Délka těsně nad či pod kolena. Pro ty, co nemají výrazné proporce, jako je pas a zadeček, platí jedno důležité pravidlo, zdůrazněte pas. Ať už projmutým modelem či originálním opaskem.



Šmrnc za každé situace

Možná věhlasní stylisté doporučují dámám nad 40 let vybírat oděvy v minimalistickém pojetí, není to ovšem pravidlem. Nesmíte si nikdy připadat, že patříte do starého železa. Ano, stárnout s grácií je umění, které ne každá z nás ovládá, přesto se ani při překonání půl století nevzdávejte módy s nápadem. Držte se jednoduchých rad, díky kterým vedle nešlápnete. Jde hlavně o barvy a délky, jinak lze vynést téměř jakýkoliv outfit.

Roztomilé šaty mohou mít i elegantní vzhled.

Máte-li už pár životních zkušeností, přenechte mladším hluboké výstřihy, přehnané zdobení, rozparky až k intimním partiím, mini délky, roztrhané džínsy, infantilní potisky, neonky, syté tóny. Naopak dejte svému vzhledu šik punc pomocí vkusných balónových rukávů, sukní skládaných z volánků, atraktivních barev, jako je například antracitová, smaragdová, modrá, pastelové žlutá a růžová, béžová či hnědá.



Hrajte si i s tkaninami. Propojujte různé styly mezi sebou. Pokud budete mít zdravou soudnost, vedle nešlápnete. Nesplývejte s davem jen proto, že to někdo řekl.