Princezna Kate na Wimbledonu
- Jaké šaty měla Kate na finálových zápasech 2026?
Finále žen: Model Draped Peplum od značky Roland Mouret
Finále mužů: Antický střih od Emilie Wicksteadové
- GALERIE: Jak se vyvíjel její „wimbledonský styl“ od roku 2011?
- Kate na Wimbledonu 2011 až 2026
Finále Wimbledonu 2026 v barvách síly a vítězství
Finále ženské dvouhry letos přineslo hodně silných příběhů a účast i zvolený model princezny Kate, která pravidelně předává pohár vítězům, byl tak spíše okrajovou módní perličkou. Čistou náhodou se perfektně barevně sladila jak s Martinou Navrátilovou, která měla místo hned vedle ní, tak s někdejší vítězkou Petrou Kvitovou, která seděla ve druhé řadě.
Finále žen: Model Draped Peplum od značky Roland Mouret
Pro tuto příležitost Kate oblékla architektonicky dokonalý model v midi délce a s páskem, který dokonale obkresloval její siluetu, z dílny francouzského návrháře Rolanda Moureta. Barva „goji berry“, typická pro tuto značku, se nejvíce blíží jahodové červené.
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Outfity v podobném odstínu měly rovněž Kvitová a Navrátilová. V lóži to tedy přímo zářilo létem, jahodami a radostí. Není divu, když jsou jahody již desítky let symbolem Wimbledonu. Hráčům a návštěvnímům All England Clubu, který turnaj pořádá, se tradičně podávají jahody jen té nejvyšší kvality z hrabství Kent se šlehačkou.
Červená je také obecně spojována se ženskou energií a sebevědomím a není tedy divu, že ji všechny tři výrazné osobnosti zvolily právě pro finále, kde se utkaly dvě stejně silné a odhodlané tenistky.
Finále mužů: Antický střih od Emilie Wicksteadové
Druhý den Kate oblékla šaty, které pravděpodobně přímo pro ni upravil salon návrhářky Emilie Wicksteadové v zemitém odstínu zelené barvy. Kombinace tradiční midi délky a antického střihu horní části zcela splnila svůj účel – propojit letní střih adekvátní horkému počasí a současně uchovat královský dojem.
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Tento model sice nebyl tak výrazný jako předchozí červené šaty, tentokrát totiž Kate nechala vyniknout princeznu Charlotte v kobaltově modrých šatech.
Britská princezna Kate, princezna z Walesu, princ George a princezna Charlotte během finále mužů (Andrew Matthews/PA via AP, Pool)
Podívejte se na nejkrásnější wimbledonské modely princezny Kate
Kate na Wimbledonu 2011 až 2026
Královna Alžběta II. předala Kate patronaci nad All England Clubem ve Wimbledonu v roce 2016, když se u příležitosti svých 90. narozenin rozhodla vzdát části veřejných povinností. Kate se však díky svému aktivnímu zájmu o sport účastnila Wimbledonu pravidelně už v předchozích letech, s výjimkou roku 2013, kdy byla ve vysokém stupni těhotenství.
Poprvé usedla do publika jako členka královské rodiny v létě roku 2011, po svatbě s princem Williamem. Tehdy oblékla lehké letní šaty se skládaným efektem od Alice Temperley a světlé oblečení s decentními vzory oblékala pravidelně.
Postupně však můžeme vidět přechod k výraznějším barvám, ať už v sytých, nebo pastelových odstínech, které na oficiální příležitosti volila i královna Alžběta. Důvod je nasnadě, princezna z Walesu a budoucí královna musí být i na centrálním wimbledonském kurtu, který pojme na 15 tisíc diváků, dobře viditelná.
|Rok
|Zápas
|Návrhář / značka
|Model
|2011
|Osmifinále
|Alice Temperley
|Bílý model Moraiah
|2012
|Finále mužů
|Joseph
|Model Vanessa Joseph v barvě champagne
|2013
|-
|-
|Kate se turnaje neúčastnila kvůli těhotenství
|2014
|Finále mužů
|Jonathan Saunders
|Model Evelyn s geometrickým vzorem v odstínech akvamarínové, lesní zelené a bílé
|2015
|Čtvrtfinále mužské dvouhry
|L. K. Bennett
|Model Cayla long dress v barvě cardinal red
|2016
|Semifinále žen
|Roksanda Ryedale
|Sytě žlutý model
|2016
|Finále mužů
|Alexander McQueen
|Světlý model se vzorem Obsession Talisman na krémovém podkladu
|2017
|Finále mužů
|Catherine Walkerová
|Bílý model s květinovým vzorem
|2018
|Finále žen
|Jenny Packhamová
|Krémové šaty se vzorem „tenisových míčků“
|2018
|Finále mužů
|Dolce & Gabbana
|Sytě žlutý model z kolekce Resort 2017
|2019
|Finále žen
|Dolce & Gabbana
|Model v lahvově zelené barvě
|2019
|Finále mužů
|Emilia Wicksteadová
|Model Jordin v blankytně modré
|2020
|-
|-
|Turnaj se nekonal kvůli pandemii Covidu.
|2021
|Finále žen
|Emilia Wicksteadová
|Upravený model Denver v zelené barvě
|2021
|Finále mužů
|Beulah London
|Model Ahana v odstínu světle růžové s nádechem broskvové barvy
|2022
|Finále žen
|Roksanda
|Upravený model Brigitte v barvě marigold, tedy „měsíčkově“ žluté
|2022
|Finále mužů
|Alessandra Richová
|Námořnicky modrý model s bílými puntíky
|2023
|Finále žen
|Self-Portrait
|Buklé model Lime Bouclé Collared Chiffon v limetkově zelené barvě
|2023
|Finále mužů
|Roland Mouret
|Model z materiálu Cady ve smaragdové barvě
|2024
|Finále mužů
|Safiyaa London
|Model Cecilia v barvě lilac
|2025
|Finále žen
|Self-Portrait
|Zakázkový model se stylizovaným sakem v barvě slonoviny
|2025
|Finále mužů
|Roksanda
|Zakázkový model v královsky modré barvě
|2026
|Finále žen
|Roland Mouret
|Draped Peplum Midi Dress v jahodově červené barvě
|2026
|Finále mužů
|Emilia Wicksteadová
|Pravděpodobně zakázkový model v olivově zelené barvě