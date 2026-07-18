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Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011

Zuzana Stiboříková
  4:00
Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy.

Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy. | foto: ČTK

Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy.
Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy.
Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy.
Pro wimbledonské finále žen v roce 2026 Kate zvolila zářivý model návrháře Rolanda Moureta. Tuto značku vzala na Wimbledon již podruhé. Vedle červených šatů Kate často nosí zelenou, modrou i světlé barvy.
33 fotografií
Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce 2026 neudělala výjimku. Na finále žen ji navíc doplnila jasně červenou, a vzácně se tak sladila s dalšími hvězdami v lóži, Martinou Navrátilovou a Petrou Kvitovou. Připravili jsme pro vás přehled nejoblíbenějších barev a značek, které Kate na Wimbledon obléká už od roku 2011, kdy si vzala prince Williama.

Princezna Kate na Wimbledonu

Finále Wimbledonu 2026 v barvách síly a vítězství

Finále ženské dvouhry letos přineslo hodně silných příběhů a účast i zvolený model princezny Kate, která pravidelně předává pohár vítězům, byl tak spíše okrajovou módní perličkou. Čistou náhodou se perfektně barevně sladila jak s Martinou Navrátilovou, která měla místo hned vedle ní, tak s někdejší vítězkou Petrou Kvitovou, která seděla ve druhé řadě.

Finále žen: Model Draped Peplum od značky Roland Mouret

Pro tuto příležitost Kate oblékla architektonicky dokonalý model v midi délce a s páskem, který dokonale obkresloval její siluetu, z dílny francouzského návrháře Rolanda Moureta. Barva „goji berry“, typická pro tuto značku, se nejvíce blíží jahodové červené.

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Outfity v podobném odstínu měly rovněž Kvitová a Navrátilová. V lóži to tedy přímo zářilo létem, jahodami a radostí. Není divu, když jsou jahody již desítky let symbolem Wimbledonu. Hráčům a návštěvnímům All England Clubu, který turnaj pořádá, se tradičně podávají jahody jen té nejvyšší kvality z hrabství Kent se šlehačkou.

Červená je také obecně spojována se ženskou energií a sebevědomím a není tedy divu, že ji všechny tři výrazné osobnosti zvolily právě pro finále, kde se utkaly dvě stejně silné a odhodlané tenistky.

Princezna z Walesu vedle Martiny Navrátilové a za nimi Petra Kvitová

Princezna Kate z Walesu předává vítěznou trofej Lindě Noskové. (AP Photo/Brian Inganga)

Finále mužů: Antický střih od Emilie Wicksteadové

Druhý den Kate oblékla šaty, které pravděpodobně přímo pro ni upravil salon návrhářky Emilie Wicksteadové v zemitém odstínu zelené barvy. Kombinace tradiční midi délky a antického střihu horní části zcela splnila svůj účel – propojit letní střih adekvátní horkému počasí a současně uchovat královský dojem.

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Tento model sice nebyl tak výrazný jako předchozí červené šaty, tentokrát totiž Kate nechala vyniknout princeznu Charlotte v kobaltově modrých šatech.

Britská princezna Kate, princezna z Walesu, princ George a princezna Charlotte během finále mužů (Andrew Matthews/PA via AP, Pool)

Kate v zakázkových šatech inspirovaných modelem Tidus Emilie Wicksteadové.

Podívejte se na nejkrásnější wimbledonské modely princezny Kate

Od roku 2011 přešla Kate postupně od světlých tónů k výrazným barvám, díky kterým je na veřejných akcích nepřehlédnutelná. Podívejte se na nejkrásnější „wimbledonské“ modely.
Britská princezna Kate stojí na kurtu, aby předala trofeje po finále dvouhry žen mezi Lindou Noskovou z České republiky a Karolínou Muchovou z České republiky na tenisovém turnaji Wimbledon v Londýně v sobotu 11. července 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
Kate, vévodkyně z Cambridge
Vévodkyně z Cambridge Kate (36) a vévodkyně ze Sussexu Meghan (36) spolu v sobotu vyrazily fandit na Wimbledon a nikoho nenechaly na pochybách, že si spolu výborně rozumí.
Britain's Kate, the Duchess of Cambridge meets junior players ahead of the Women's Final match on day twelve of the Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 13, 2019. (Victoria Jones/Pool Photo via AP)
33 fotografií

Kate na Wimbledonu 2011 až 2026

Královna Alžběta II. předala Kate patronaci nad All England Clubem ve Wimbledonu v roce 2016, když se u příležitosti svých 90. narozenin rozhodla vzdát části veřejných povinností. Kate se však díky svému aktivnímu zájmu o sport účastnila Wimbledonu pravidelně už v předchozích letech, s výjimkou roku 2013, kdy byla ve vysokém stupni těhotenství.

Poprvé usedla do publika jako členka královské rodiny v létě roku 2011, po svatbě s princem Williamem. Tehdy oblékla lehké letní šaty se skládaným efektem od Alice Temperley a světlé oblečení s decentními vzory oblékala pravidelně.

Postupně však můžeme vidět přechod k výraznějším barvám, ať už v sytých, nebo pastelových odstínech, které na oficiální příležitosti volila i královna Alžběta. Důvod je nasnadě, princezna z Walesu a budoucí královna musí být i na centrálním wimbledonském kurtu, který pojme na 15 tisíc diváků, dobře viditelná.

Přehled modelů, které princezna z Walesu oblékla na zápasy ve Wimbledonu od roku 2011
RokZápasNávrhář / značkaModel
2011OsmifináleAlice TemperleyBílý model Moraiah
2012Finále mužůJosephModel Vanessa Joseph v barvě champagne
2013--Kate se turnaje neúčastnila kvůli těhotenství
2014Finále mužůJonathan SaundersModel Evelyn s geometrickým vzorem v odstínech akvamarínové, lesní zelené a bílé
2015Čtvrtfinále mužské dvouhryL. K. BennettModel Cayla long dress v barvě cardinal red
2016Semifinále ženRoksanda RyedaleSytě žlutý model
2016Finále mužůAlexander McQueenSvětlý model se vzorem Obsession Talisman na krémovém podkladu
2017Finále mužůCatherine WalkerováBílý model s květinovým vzorem
2018Finále ženJenny PackhamováKrémové šaty se vzorem „tenisových míčků“
2018Finále mužůDolce & GabbanaSytě žlutý model z kolekce Resort 2017
2019Finále ženDolce & GabbanaModel v lahvově zelené barvě
2019Finále mužůEmilia WicksteadováModel Jordin v blankytně modré
2020--Turnaj se nekonal kvůli pandemii Covidu.
2021Finále ženEmilia WicksteadováUpravený model Denver v zelené barvě
2021Finále mužůBeulah LondonModel Ahana v odstínu světle růžové s nádechem broskvové barvy
2022Finále ženRoksandaUpravený model Brigitte v barvě marigold, tedy „měsíčkově“ žluté
2022Finále mužůAlessandra RichováNámořnicky modrý model s bílými puntíky
2023Finále ženSelf-PortraitBuklé model Lime Bouclé Collared Chiffon v limetkově zelené barvě
2023Finále mužůRoland MouretModel z materiálu Cady ve smaragdové barvě
2024Finále mužůSafiyaa LondonModel Cecilia v barvě lilac
2025Finále ženSelf-PortraitZakázkový model se stylizovaným sakem v barvě slonoviny
2025Finále mužůRoksandaZakázkový model v královsky modré barvě
2026Finále ženRoland MouretDraped Peplum Midi Dress v jahodově červené barvě
2026Finále mužůEmilia WicksteadováPravděpodobně zakázkový model v olivově zelené barvě
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