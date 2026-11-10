Když Jane Birkinová v dubnu 1969 dorazila po boku svého partnera, zpěváka a skladatele Serge Gainsbourga na galavečer v Paříži, nevědomky se zapsala do dějin módy. Oči snad všech přítomných směřovaly k ní. Konkrétně k hluboké průrvě, jež narušovala křehký háčkovaný materiál.
Když viděl fotky z akce, neubránil se nejspíš údivu ani samotný tvůrce šatů Emilio Pucci. Jaksi totiž neodpovídaly jeho původnímu designu. Ani černá brož, která model držela pohromadě, nepocházela z jeho dílny.
Zvuk postelových hrátek
Jaké další modely se zapsaly do dějin?
Herečka, zpěvačka a režisérka Jane Birkinová byla sice původem z Británie, do kolektivní paměti se však zapsala jako ztělesnění francouzského šarmu a stylu. Francii si zamilovala a strávila tam velkou část svého života, žila střídavě v Paříži a v Bretani.
Proslula svým ležérním stylem, založeným na zdánlivě obyčejných bavlněných tričkách, boho blůzách, džínách, balerínách a roztomilých košíčcích namísto kabelky. Ačkoli byl její styl nenucený, luxusu se nevyhýbala.
Módní dům Hermès po ní pojmenoval svou nejdražší kabelku, dostatečně velkou na to, aby se do ní vešly všechny potřeby mladé matky. Originální „birkinka“ Jane Birkinové se v roce 2025 vydražila za neuvěřitelných 8,6 milionu eur (přes 211 milionů korun). Stala se tak nejdražší kabelkou v historii.
|
Jak vypadá stará kabelka za 200 milionů? Luxus podle Jane Birkinové dražili v Paříži
Kromě kabelky jsou nejslavnějším módním odkazem Jane Birkinové odvážné háčkované šaty. Může za něj hereččina pověstná nespoutanost a autenticita. Model Emilia Pucciho se jí totiž nepozdával, chybělo mu ono pověstné je ne sais quoi.
Než zamířila na charitativní gala organizace Union des artistes do bývalého cirkusu Cirque d’Hiver v Paříži, rozhodla se pro drastický krok: šaty si oblékla obráceně. Výstřih, který měl odhalit křehká záda, tak najednou dával na odiv dekolt a podstatnou část břicha.
Protože střih tomuto nošení pochopitelně neodpovídal a šaty se podivně kroutily, našla Birkinová doma černou květinovou brož vykládanou kamínky, a sepnula je v pase. Výsledek byl neotřelým spojením romantických plážových šatů, jaké měla Birkinová v oblibě, a rafinovaného večerního modelu.
Model jen pomohl šířit auru erotického napětí, jež Jane Birkinovou a Serge Gainsbourga obklopovala. Nedlouho předtím vydali slavný duet Je T’Aime… Moi Non Plus. Hlas Birkinové na nahrávce zněl velmi sugestivně, jako by ji natáčeli během postelových hrátek. Píseň Gainsbourg původně natočil s Brigitte Bardotovou, ta ovšem nedala svolení k jejímu zveřejnění. Verze s Jane Birkinovou se stala mezinárodním hitem. I z tohoto důvodu byl každý fotoaparát onoho večera, 25. dubna 1969, namířen na uměleckou dvojici.
|
Horečka kolem birkinek pro mileniály trvá, vznikla i háčkovaná verze kabelky
Mladistvá, svobodomyslná, bohémská
Šaty Jane Birkinové vznikly v ateliérech módního domu Pucci. Jeho zakladatel Emilio Pucci byl jedním z nejoblíbenějších návrhářů šedesátých a sedmdesátých let. Proslul především vzorovanými oděvy, tak typickými pro tehdejší dobu.
Abstraktní vzory se v jeho pojetí objevovaly na hedvábných šatech, šátcích i plážovém oblečení. Jeho tvorba byla synonymem moderního luxusu, dovolenkové módy a uvolněného středomořského životního stylu. Oblékaly se do ní celebrity, aristokratky, zkrátka ženy z řad smetánky.
Slavný háčkovaný model byly odrazem dekády, ve které se mladé ženy odmítly šatit jako jejich matky. Začaly experimentovat s délkou sukní a různými materiály včetně těch průsvitných.
Na první pohled něžná, téměř éterická Pucciho kreace však odhalovala ještě trochu víc, než bylo běžné. A to nejen kvůli hlubokému průstřihu, ale i kvůli háčkované látce.
Háčkování nebylo v šedesátých letech žádnou novinkou. Ručně zpracované síťované a krajkové materiály se v módě objevovaly už mnohem dřív. Právě v druhé polovině šedesátých let však začaly být spojovány s mladistvou, svobodomyslnou módou a bohémským životním stylem.
Proč se však zrovna Jane Birkinová zapsala svými šaty do historie? Podle historičky a novinářky Marisy Meltzerové, autorky biografie Jane Birkinové, It Girl: The Life and Legacy of Jane Birkin, hrálo důležitou roli to, jak sebevědomě a s jakou grácií šaty vynesla.
„Její outfity byly něčím víc než jen zoufalou snahou o pozornost, protože v nich působila velmi přirozeně,“ míní Meltzerová. „Vypadaly jako formálnější verze toho, co obvykle nosila.“ Černá brož a minimalisticky oděný partner navíc vytvořily kontrast, díky němuž herečka ještě víc vynikla.
|
Luxusní kostku začali nosit chuligáni. Jak jedna fotka málem zničila Burberry
Někdy se setkáme s tvrzením, že v módě už „všechno bylo“. Je pravda, že současná doba nahrává nostalgii a návrháři i celebrity čím dál častěji obracejí pozornost do archivů značek.
Tak se dočkaly vzkříšení i ikonické šaty Jane Birkinové. Na filmovém festivalu v Cannes v roce 2026 oblékla jejich upravenou verzi Bella Hadidová. Nenesly už štítek Pucci, nýbrž Schiaparelli. Modelce je vytvořil na míru kreativní ředitel Daniel Roseberry.
Sněhobílá krajka byla ruční prací a šaty tak vznikaly dlouhých 22 160 hodin. Pracovalo na nich 130 lidí. Jako poctu spontaneitě Jane Birkinové spínala i tento moderní model v pase černá brož.
|
26. května 2026