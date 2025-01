Modro-černé, či bílo-zlaté? Obyčejné šaty před deseti lety rozdělily internet

Všechno začalo v únoru 2015 v ospalém přístavním městečku Ellesmere Port v anglickém hrabství Cheshire. Cecilia Bleasdale vyrazila s přítelem na nákupy šatů hodných maminky nevěsty. Její dcera Grace se měla vdávat. Pořídila přitom tři fotky vytipovaných modelů, které poslala dceři.

Posledním z nich byly sytě modré šaty zdobené černou krajkou. Cecilii dceřina odpověď udivila: „Vypadají krásně, mami. Líbí se mi ty třetí, ty bílé se zlatou krajkou.“ Později vyšlo najevo, že Grace a dokonce i Ceciliin přítel, který byl u toho, když si je zkoušela, vidí barvy na fotce zkresleně: místo modré bílou a místo černé zlatou. Rodina se začala hádat. „Mami, očividně si potřebuješ zajít k očnímu,“ doporučila Cecilii Grace, ačkoliv pravda byla na straně matky.

Bleasdale si nakonec šaty opravdu koupila. Grace ovšem fotka nedala spát a vyvěsila ji na Facebook. Její přátelé o barvách horečně diskutovali a skrz jednu známou se snímek dostal na síť Tumblr. Tam už si ho všimli správci oblíbeného webu Buzzfeed. Jejich krátký článek přilákal bez nadsázky přes noc miliony čtenářů.

Cecilia Bleasdale (vpravo) si inkriminované šaty skutečně koupila a vynesla je na svatbu své dcery Grace.

Celosvětový fenomén

Sítě zaplavila modro-černá (nebo snad bílo-zlatá?) tsunami. Lidé se přeli, jaké mají šaty doopravdy barvu, a ty se tak okamžitě staly celosvětovým fenoménem, jedním z největších virálních hitů v historii internetu. Probíraly se v Evropě, USA, na Blízkém východě, v Číně i v Japonsku.

Vyjádřila se k nim i celá řada celebrit. Zatímco Taylor Swift, Demi Lovato či Justin Bieber viděli modrou a černou, Katy Perry, Julianne Moore či Kim Kardashianová se přidali k týmu bílá a zlatá.

Během pouhých 24 hodin po zveřejnění článku na Buzzfeedu zahltilo Twitter (dnešní X) na 4,4 milionu příspěvků s hashtagem „TheDress“ (Ty šaty). V největší špičce vycházelo s tímto hashtagem neuvěřitelných pět tisíc tweetů za minutu.

Skřivan vs. sova, králík vs. kachna

Fotografie se chytili i odborníci na optiku. Jenže… Nikdo nebyl stále schopen uspokojivě vysvětlit, čím je optický klam způsoben. Pouze tušíme, že klíč se ukrývá v osvětlení. Pokud je světlo zbarvené do žluta, máme tendenci šaty vidět modro-černé. Když má chladnější odstín, mozek si častěji představí bílou a zlatou.

Protože je fotka v pozadí přesvícená, vytanou některým lidem v mozku barvy odlišné od skutečnosti. Rozdíl je údajně i v typu člověka, respektive v jeho spánkových návycích. Zatímco „skřivani“ vidí častěji bílou, „sovy“ zase modrou.

Mnozí fotografii přirovnávali ke slavné optické hádance králíka a kachny z konce 19. století, kterou zpopularizoval rakouský filozof Ludwig Wittgenstein. V něm na první pohled lidé také vidí to či ono zvíře, snadno ale odhalí i druhé. „Ty šaty“ jsou ovšem jiný, zapeklitější případ. Kdo vidí modrou, nedokáže vidět bílou, i kdyby se sebevíc snažil, a naopak.

Zatímco se lidé na sítích hádali, majitel značky Roman Originals, která je pod šaty podepsaná, si tiše mnul ruce. Tento konkrétní model se vyprodal během třiceti minut a také ostatní sortiment se začal těšit nevídané popularitě. Za pouhé dva dny od vydání osudného článku na Buzzfeedu Roman Originals oznámilo, že vytvoří jeden exemplář šatů v bílé a zlaté, které vydraží a výtěžek věnuje charitě.

Fotka jako veřejné vlastnictví

Kdo se však z celého příběhu tak trochu vytratil, byla rodina, jež fotky pořídila. Jen jednou na ni byla upřena pozornost světa. A to když se Cecilia Bleasdale i s dcerou, jejím manželem a kamarádkou, která fotku nahrála na Tumblr, objevili v show Ellen DeGeneresové.

Cecilia přišla v inkriminovaných modrých šatech, k velkému rozhořčení DeGeneresové, která je na fotce viděla bílo-zlaté. Novomanželé od moderátorky dostali týdenní luxusní dovolenou, protože se kvůli show předčasně vrátili z líbánek. To je ovšem vše.

Hořké pocity byly pro rodinu to jediné, co zbylo. Fotka se dostala do samotného podhoubí internetu a nikdo není schopen ji z něj vytrhnout. Stala se veřejným vlastnictvím a otazníky i vášně vzbuzuje dodnes.