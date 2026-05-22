Slevy volají, nová sezóna v nás zasela myšlenku na nové sáčko nebo kabelku, po cestě do práce jsme viděly dokonalé letní šaty, které nutně potřebujeme vynést o letošní dovolené – a my máme chuť vyrazit na shopping. Jenže! Naprostá většina z nás pořizuje nové kousky do neorganozivaného šatníku. A podle profesionální stylistky Michaely Tutko nám ve skříni leží dokonce osmdesát procent věcí, které nenosíme.
„Je to tak. Navíc, nosíme pořád dokola těch stejných pár kousků, zbytek jen zabírá místo a energii. Chaos v našich skříních vzniká z množství, ne z nedostatku. A je to přesně ten důvod, proč ženy mají plnou skříň a nic na sebe,“ míní osobní stylistka PersonalStyling Michaela Tutko.
Nakupujeme v emocích i na poslední chvíli
Proč nám nákupy dělají tak dobře? Protože pro nás fungují jako emoční záležitost, často jako odměna, u které moc nepřemýšlíme. A to je právě velká chyba!
„Nakupujeme věci, které neumíme kombinovat, často na poslední chvíli nebo na základě emocí. Chybí nám jasná vize, co do našeho šatníku patří, a co ne. Už při nákupu bychom ale měly mít jasno, jak tu konkrétní věc zapojíme minimálně do tří outfitů. Jinak se nám šatník plní, kombinace nevznikají a styl stagnuje. Ve skříních si také roky držíme kostlivce na své AŽ – až zhubnu, až změním práci, až budu mít čas,“ popisuje stylistka časté přemýšlení Češek před skříní.
Jenže touto módní konzervací se držíme v minulosti a roky staré a nepoužité kousky nám denně připomínají naše selhání a odebírají nám radost z oblékání.
Šatník není muzeum morálních hodnot. Je to funkční nástroj pro naše sebevědomí a každodenní fungování.
„Držíme v šatníku ženu, kterou už dávno nejsme. Věci, které jsme nosily před mateřstvím, v jiné práci, v jiné fázi života, v jiném těle, v jiné energii, už jen zabírají místo. To je obrovský emoční blok a zároveň důvod, proč se neumíme stylově posunout. Mindset, který nás drží zpátky. Pokud se do kousku nevejdeme dva roky, nemá ve skříni co dělat. Nečekáme na Godota, ale na zázrak,“ dodává stylistka s tím, že zábrany vyhazovat si do svých domácností neseme z dětství.
„Z dětství i z rodiny máme v sobě hluboko uložené pravdy typu: ‚Bylo to drahé.‘ ‚To se přece nevyhazuje.‘ ‚To se ještě někdy bude hodit.‘. Proto jsme schopní ve skříních držet poškozené, seprané či rozpadlé věci a když si v šatníku chceme udělat prostor, máme pocit viny,“ míní profesionálka.
„Náš šatník ale není muzeum morálních hodnot. Je to funkční nástroj pro naše sebevědomí a každodenní fungování,“ dodává.
Cizí věci v naší skříni
Ruku na srdce, všechny si doma v šatníku držíme věci, které jsme dostaly: kousky od maminky, tety, kámošky, kolegyně… Někdy si je ani nekoupíme, jen je „zdědíme“. Nenosíme je, ale ani nevyhodíme. A tak tam prostě leží...
Co mít v šatníku na jaro a léto:
Z těchto kousků už dokážeme sestavit víc jak 70 outfitů, které si vezmeme 3× za sezónu.
„Nejsou podle našeho stylu. Nesedí střihově ani barevně, ovšem cítíme se provinile je vyřadit. I proto se náš šatník zaplňuje: navíc cizími věcmi, ve kterých nejsme vidět,“ upozornila stylistka.
Jak se s touto českou módní tragédií naučit pracovat?
„Než začneme nakupovat oblečení, je dobré vědět, co v šatníku máme a co tam opravdu potřebujeme a chceme. Je důležité zjistit, jaké barvy nám sluší a jaké barvy tam chceme mít z hlediska psychologie. Určit si střihy, které budou ideální pro naši postavu a jejich kombinace. A také zjistit náš osobitý styl – kdo opravdu jsme a co chceme světu říct,“ radí profesionálka s tím, že při organizaci šatníku musíme myslet také na to, jaké oblečení tam patří vzhledem k tomu, kde běžně trávíme čas.
Outfity si nafoťte, pak sáhnete po jistotě
Teprve pak přichází na řadu samotná organizace šatníku. A nejde jen o to vyhodit, co tam nepatří. Nejdůležitější totiž bude poskládat ze stávajících kousků outfity, které nám sluší a stylově pasují. A vyfotit si je.
„Outfity by měly být poskládané komplet. Tak jako bychom chtěly vyjít z domu: kalhoty, halenka, svetřík nahoru, kabát, boty, kabelka, šperky... Tak zjistíme, co nám chybí a začneme si tvořit nákupní seznam,“ radí Michaela Tutko.
A proč je nutné si kombinace fotit? „Protože se uvidíme úplně jinak než v zrcadle. Fotky si pak můžeme uložit do naší galerie v telefonu, za měsíc si totiž nebudeme pamatovat, co jsme ten den zkombinovaly a můžeme si tak ráno ušetřit spoustu času. Prostě sáhneme po ověřené kombinaci,“ prozrazuje stylistka.
Šatník doporučuje třídit na jaře a na podzim. A uklidit vše, co tu sezónu nebudeme používat. „Takže nyní před létem schováme bundy, rukavice, šaty z teplého úpletu, trika s dlouhým rukávem, zateplené kalhoty, huňaté svetry – to vše nám v létě jen zabírá prostor,“ radí.
„Zároveň vyřadíme vše, co jsme uplynulou sezónu nepoužily. Kalhoty, které jsem si celou zimu nedala na sebe si pravděpodobně nevezmu ani příští rok... jedině pak můžeme uplatnit pravidlo: čím méně věcí, tím jasnější mysl a rychlejší kombinace,“ dodává.
Jak efektivně vytřídit šatník?
Žádný chaos, kopičkujte. Ideálně na několik hromádek.
Stylistka Michaela Tutko: Inluencerky, ani moodboardy vám nezafungují
Proč nefunguje inspirace na sociálních sítí, kde máme tendenci kopírovat outfit trendy influencerů?
Doporučila byste si tvořit třeba barevné nebo stylové moodbardy?
A co univerzální seznamy typu: Těchto třicet kousků musí mít v šatníku každá?