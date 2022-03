Jako druhá kůže. Naučte se nosit sexy satén a hedvábí

Lehké hladké tkaniny byly odedávna doménou luxusnějších spacích úborů, honosných společenských rób či záležitostí jarních a letních dní v podobě vzdušných šatů a sukní. Ač mají oděvy s odlesky jedinečné kouzlo, jsou líbivé a na těle příjemné, přesto s nimi stále málokterá žena počítá v každodenní garderóbě.

Satén, hedvábí a jiné lesklé materiály jsou totiž stále považovány za extravagantnější počin nevhodný pro běžné denní nošení. Tak tomu ale vůbec není. Stačí elegantní kousek zakomponovat do jakékoli kreace a můžete vyrazit do práce nebo do školy.

Na co si dát pozor?

Existuje několik desítek módních rad, které se týkají lesklých oděvů, stačí však zapojit rozum, fantazii a především mít zdravou sebereflexi.

Všichni víme, že (ne)obyčejná černá barva má dar opticky zeštíhlovat a světlé tóny zase kilogramy přidávají. Co se týče pestrých barev a vzorů, ty zase přitahují pozornost, stejně jako lesklé tkaniny. Logicky tedy nebudeme nosit nápadné kousky na té části těla, se kterou nejsme spokojené.

Pro příklad: majitelka širších boků a rozměrnějšího pozadí s průměrnou výškou, která je spokojená s nohama a horní polovinou těla si k potlačení svého problému vybere rovné džínsy tmavě modré barvy, klidně moderní zkrácené délky. Chybu neudělá ani áčkovou sukní z matného materiálu tmavší barvy v délce nad kolena. Nakonec se může „vyřádit“ na obutí a svršcích.

Opravdu není potřeba znát všechny stylingové rady nebo chodit pro jistotu zahalená od hlavy k patě ve volných černých oděvech. Minimalismus je sice velmi líbivý a nikdy s ním nic nezkazíte, ale každému vzhledu pomůže trocha toho šmrncu. Dodá ho například saténová halenka, top v negližé stylu či svůdná lesklá sukně.

I na maličkostech záleží

Lesklé materiály jsou velmi lehké a na těle splývají, musíte tedy dbát na vhodný výběr spodního prádla. Vystupující zesílené švy a lemy kalhotek či podprsenky nejsou žádnou velkou parádou. Pozor také na správnou velikost prádla, aby tělesné partie nebyly deformované. Ideální budou bezešvé modely.

Rada: Pokud se rozhodnete pro světlé oděvy, zapomeňte na bílé spodní prádlo. Tělové tóny jsou jedinou vhodnou volbou.

S čím satén kombinovat?

Satén, hedvábí a jiné lesklé tkaniny si rozumí snad se všemi ostatními materiály. Záleží, jakého vzhledu chcete docílit. Nebojte se lesklé oděvy propojit s ležérní džínovinou nebo sexy kůží a koženkou, kterou lesklou textilii zjemníte, či elegantním tvídem.

V chladnějších dnech sáhněte po hřejivém úpletu v podobě oversize roláku. Ten můžete zkombinovat například s hedvábnými šaty v midi délce, které blízce připomínají noční košilku. Tak vznikne vskutku šik moderní kreace.

Chyby se nedopustíte ani tehdy, když do outfitu zakomponujete dva saténové oděvy. Dávno neplatí pravidlo, že se totožné materiály nesmějí vzájemně slučovat. Propojte satén se saténem! Líbivou a pohodlnou záležitostí vhodnou do slunečních a teplých dní, na které se všichni těšíme, pak bude kombinace vzdušného topu a širokých nohavic.