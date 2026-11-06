Dřív zněl popový úkol jasně: vypadat na pódiu co nejlépe. Dnešní hvězdy ale povýšily vzhled na extravagantní zbraň, komunikační prostředek i formu protestu či umění... a tak nám občas oči až přecházejí, nakolik se dokážou popustit uzdu fantazii. Každá na to jde přitom jinak.
Když šaty mluví za vše
Kdo šokoval na pódiu jako první? Čí kostým nám tehdy vyrazil dech? Absolutní pionýrkou v šokování skrze šatník je bezesporu Lady Gaga, na její legendární šaty z masa, které vynesla na ceny MTV v roce 2010 a které byly jejím osobním vzkazem k ženské objektifikaci a právům, už nikdy nikdo nezapomene. Právě Lady Gaga ukázala, že šaty mohou mluvit a že správně zvolený kostým dokáže vyvolat celospolečenskou debatu.
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Lady Gaga přijela na Grammy v obřím vejci, šaty měla zajímavější Rihanna
Na 53. ročník udílení cen Grammy dorazila Lady Gaga v obřím, poloprůsvitném plavidle připomínajícím vejce, které neslo několik modelů a modelek, aby se pak v tělovém latexu vylíhla přímo na pódiu. Její kostým byl součástí promyšlené performance a měl uvést na světlo světa hit Born This Way. Lady Gaga později v rozhovorech prozradila, že v této klimatizované „líhni“ strávila s přestávkami zhruba 72 hodin před vystoupením, aby se izolovala od okolního světa, meditovala a stoprocentně se zkoncentrovala na uměleckou podobu své nové éry.
Zcela opačnou energii volí Sabrina Carpenter, která si v současnosti hraje s pin-up estetikou, s krajkami a saténovými korzety. Její kostýmy z pódia dokazují na panenkovskou „baby doll“ éru a dramaticky kombinují blonďaté lokny a nevinnou tvář se sebevědomou sexualitou. Není to jen o odhalování kůže, ale Sabrina si svými modely hraje s moderní ženskou svobodou a zároveň nostalgií.
Sebevědomou ženskost, ovšem ve zcela jiném kabátě, umí přinést Dua Lipa. Její koncertní kostýmy, jako jsou futuristické metalické catsuites od Mugleru nebo průsvitné krajkové „naked dresses“ sázejí na nablýskaný disco glamour 90. let. Dua Lipa ráda využívá těsně přiléhavé a třpytivé modely, aby oslavila ženskou sílu, každičký detail pohybu i svůj bezchybný pop. Na pódiu tak dokáže ztělesnit sebevědomou královnu tanečního parketu.
Síla v zahalení i monstrózní provokace
Provokovat společnost lze i bez hlubokých výstřihů, míní Billie Eilish a má pravdu. Na začátku své kariéry způsobila v pop scéně malou revoluci tím, že mezi korzety a latex vnesla čepice, oversize střihy a pytlovité oblečení. Jestliže Lady Gaga křičela prostřednictvím masa, toto byl vědomý štít proti bodyshamingu a sexualizaci mladých zpěvaček v podání Billie Eilish.
Když později poprvé odhalila tělo v korzetu, způsobila poprask znovu a do své kariéry vnesla důležitý milník: udělala to totiž striktně ve svých vlastních podmínkách.
Pravidla? Nejsou
Ať už jde o krystaly, maso, korzety nebo obří mikiny, jedno mají tyto divy společné: móda v jejich podání nikdy není náhodná. Ukazují, že ženské tělo a styl na pódiu mohou být nástrojem moci, svobody, protestu i čisté fantazie.
Že vyčnívat se vyplatí, si ověřila i rapperka Doja Cat, která jde na koncertech cestou surrealistického divadla: když se objevila pokrytá od hlavy až k patě třiceti tisíci Swarovski krystaly nebo když vystupovala s protetickými maskami měnícími její tvář k nepoznání.
Doja Cat doslova rozbíjí lidskou identitu a nebojí se působit až bizarně či děsivě, pokud to slouží umění. Poukázala tak na věc, na kterou se v pop music rádo zapomíná: ženská krása (v hudebním průmyslu obzvlášť) nemusí být jen prvoplánově líbivá.
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