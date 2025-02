Odbyl jimi Hepburnovou. Ikonické Givenchyho šaty oprášila Ivanka Trumpová

Hubert Taffin de Givenchy věděl už dopředu, že ho čeká výjimečný den. V diáři se mu skvělo jméno „Hepburnová“. Předpokládal, že se za ním chystá Katharine Hepburnová, proslulá americká herečka. Jaké bylo jeho překvapení, když dveřmi salónu v domluvenou hodinu prošla drobná, neznámá dívka.

Psal se rok 1953. Hubertovi Givenchy bylo pouhých 26 let a snažil se prosadit jako návrhář v Paříži, která se jen hemžila konkurencí. Návštěva Hepburnové nakonec přeci jen byla přelomovým momentem v jeho kariéře. I když trochu jinak, než původně předpokládal.

Neobjevil se ani v titulcích

Útlá tmavovláska se představila jako Audrey Hepburnová. Návrháři tvrdila, že stejně jako její slavnější jmenovkyně je herečkou. Film Prázdniny v Římě, kde ztvárnila hlavní roli, však na svoji evropskou premiéru ještě čekal a návrhář o něm nikdy neslyšel. Audrey Hepburnová se ho přišla zeptat, zdali by se nechtěl ujmout výroby kostýmů pro nový film Sabrina.

Původně se tohoto úkolu měla ujmout Edith Headová, v té době asi nejvlivnější hollywoodská kostymérka. Režisér Billy Wilder však vyslal Audrey do Evropy, představoval si totiž, že kostýmy v jeho filmu budou mít proslulý pařížský šarm spíš než hollywoodskou pompu.

Givenchy se rozhodl úporné herečce ustoupit, nebo spíše ji odbýt. Vypoklonkoval ji se třemi návrhy ze své připravované kolekce. Nakonec ani nebyl uveden v závěrečných titulcích. A když film Sabrina získal Oscara za kostýmy, dokráčela si pro něj Edith Headová, na kterou se režisér stejně obrátil.

Kostým slavnější než film

Mezi oněmi třemi návrhy byly i bohatě vyšívané šaty z hedvábné organzy a tylu. Měly korzetový střih a širokou sukni s vlečkou. Právě ty se staly neoficiálním „maskotem“ filmu, objevily se na plakátech a dnes jsou slavnější než samotná Sabrina.

Ba co víc, jde o jeden z nejznámějších kostýmů v dějinách kinematografie. Ve filmu ilustrovaly přeměnu Sabriny-dítěte v sebevědomou mladou ženu, která se zrovna navrátila ze studií v Paříži.

Diváci si Audrey v ikonických šatech zamilovali, obdivovali jejich eleganci a honosnost. Dívky i ženy všeho věku tajně i nahlas toužily po stejném modelu. Brzy se rozkřiklo, kdo je jejich skutečným autorem, a Givenchy najednou patřil k nejžádanějším mladým návrhářům.

Získal si také srdce Audrey Hepburnové, která se stala jeho blízkou přítelkyní a múzou. Od té doby tvořil kostýmy snad ke všem filmům, ve kterých hrála, včetně Snídaně u Tiffanyho. Šatil ji i v soukromí.

Jak se šaty ocitly v kufru?

Počátky slavného modelu tedy byly pohnuté, jeho další osudy neméně. V roce 2017 málem skončil v lepším případě v charitativním shopu, v horším na skládce.

Po smrti herečky Debbie Reynoldsové a její dcery Carrie Fisherové mířila jejich slavná sbírka kostýmů a kulis do aukce. V hale, kde byla uskladněna, se našly také tři nepopsané kufry, které měly být podle původních instrukcí odneseny na charitu.

Stály tam údajně mnoho měsíců a nikdo si jich nevšímal. Nakonec někoho napadlo prozkoumat jejich obsah. Jaké bylo překvapení dotyčného, když z něj vytáhl legendární vyšívanou róbu!

Není jasné, jakým nedopatřením šaty v kufru skončily. Vypadá to, že si Reynoldsová neuvědomila, jakou vzácnost přechovává, nebo že na ně zkrátka zapomněla. Pravda, nebyly zrovna v nejlepším stavu. Byly po letech zašlé a zažloutlé, navíc rozhodně nešlo o vysokou krejčovinu.

Stehy byly uvnitř nezačištěné a vzadu chybělo zapínání. To všechno ovšem nasvědčuje faktu, že se jedná o původní šaty, které Audrey nosila na place. Zapínání chybí proto, aby se do nich snadno a rychle dostala.

Dlouho se vedly debaty, zda se jedná o výtvor Huberta Givenchyho. Nyní se má za to, že je podle jeho návrhu ušil tým Edith Headové. Pokud by pocházely z pařížského salónu, jistě by byly precizněji vyvedené. U „pouhého“ kostýmu bohatě stačilo, když byl krásný pouze naoko.

Šaty se ještě v roce 2017 vydražily za 217 tisíc dolarů, což bylo dvakrát víc než původně předpokládaný výtěžek. Loni se dražily znovu, výsledná částka však byla tentokrát nižší, než se očekávalo.

Pro inaugurační ples si Ivanka Trumpová vybrala ikonickou róbu, kterou ve filmu Sabrina oblékla její velká inspirace, herečka Audrey Hepburnová.

Letos se Givenchyho model opět dostal na přední strany novin. Pro prezidentský inaugurační ples svého otce Donalda Trumpa si jeho kopii nechala ušít americká „první dcera“ Ivanka Trumpová. A celému světu se opět zatajil dech. Tak nádherný, nadčasový kousek se zkrátka jen tak nevidí.