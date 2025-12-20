V současné době zkrátka platí, že nejvíc trendy je mít svůj vlastní styl bez ohledu na délku střihu. Stejně jako v oblečení, i ve vlasovém stylingu se mísí retro vlivy několika uplynulých dekád s moderním či romantickým stylem. Do módy se dokonce vrátil i účes s nadýchanými, vyčesanými loknami, který v devadesátkách brázdil přehlídková mola.
Největší trendy účesy pro rok 2026
- Variace na bob
Už sto let je velmi populární hladký francouzský „bob“, tedy krátké mikádo, s konečky zatočenými dovnitř. Modernější šedesátková verze s konečky směřovanými ven, asymetricky střižený bob či roztřepené mikádo patří k nejoblíbenějším trendům současnosti. V roce 2026 bude trendovat „tuft bob“, kdy jsou vlasy vepředu sestříhané do asymetrické francouzské ofiny a zatočené konečky zdobí hlavně zadní část.
- Motýlí střih
Vrstvený sestřih je známý také jako „butterfly cut“ a díky pramenům lehce sestříhaným kolem obličeje působí velmi vzdušně. Je však náročný na dennodenní styling, aby nepůsobil zplihle. V současnosti je nejmodernější prodloužený vrstvený střih s ofinou, který dodává vlasům dynamiku.
- Přirozený tvar vlasů
Ležérní účes upravený dohladka nebo naopak podpořený vlnami, které se dají definovat s pomocí kulmofénu i žehličky na vlasy.
Jak začít? Ochranou před teplem
Než začneme vysoušet, měli bychom na vlasy nanést ochranný sprej nebo sérum, které pomáhá minimalizovat ztrátu vlhkosti, brání tepelnému poškození i lámání vlasů během rozčesávání. Příliš vysoká teplota totiž vlasy vysušuje, ty pak ztrácí pružnost a snadno se lámou. Zejména pokud dochází k nerovnoměrnému zahřívání a vzniku „horkých míst“, kde se kvůli přehřátí oslabuje struktura vlasů. Čím déle pak zahřívání trvá, tím hůř.
Teploty u kulmy nebo žehličky na vlasy mohou při rozehřátí dosáhnout 175–200 °C, neměli bychom však při stylingu překračovat teplotu 180 °C. I při nižší teplotě kolem 80 až 100 °C však může vlasová kutikula začít praskat a to vede k zacuchání a roztřepení. Proto se před úpravou doporučuje použít ochranné spreje a nastavit teplotu podle typu vlasů. Při sušení držte fén minimálnlě 15 centrimetrů od vlasů.
Více stylů s jediným nástrojem
Dalším způsobem, jak vlasy maximálně chránit, jsou kvalitní vysoušeče a stylingové nástroje, které využívají moderní technologie pro zvýšení ochrany vlasů, jako jsou keramické prvky a ionizační funkce.
Moderní technologie pro zdravější vlasy:
Multifunkční přístroje, například fény s funkcí žehličky, významně zkracují dobu úpravy účesu bez nutnosti používat více samostatných spotřebičů. S jedním kvalitním přístrojem lze dosáhnout rovných hladkých vlasů, vln i texturovaných efektů. Díky moderním technologiím, které přispívají k hladším, lesklejším vlasům bez statické elektřiny, je lepší i péče o zdraví vlasů.
U modelů jako Sencor Artemiss se celý proces vysoušení zkracuje díky kombinaci vysokorychlostního proudu vzduchu a ionizace. Vlasy se suší a narovnávají současně, což je časově úsporné a podle uživatelů méně zatěžující pro vlasovou strukturu než klasické oddělené sušení a žehlení.
Hotový účes vždy zakončete texturovacím sprejem, který zvýrazní pružnost vlasů.
Rychlý styling – účesy a jejich příprava
- Zvýšení objemu
Pro větší objem v horní části hlavy se doporučuje uchopit malé pramínky žehličkou u kořínků a lehce zvednout směrem nahoru.
- Rovné vlasy
Nejčastější „rychlý“ look. Hladkých rovných vlasů dosáhnete uchopením jednoho pramene po druhém a tažením žehličkou směrem dolů. U mikáda lze využít žehličku k natočení konců směrem dovnitř i ven.
- Volné hollywoodské vlny
Žehličky na vlasy nejsou určeny jen pro rovné vlasy, ale lze je použít i pro vytvoření měkkých vln. Pro vytvoření strhujícího „looku slavných“ je ideální volbou žehlička na vlasy a kulma Sencor 2v1, která funguje jako kulma i žehlička v jednom. Stačí prameny vlasů nejprve narovnat a pak je natočit pomocí otočení žehličky. A to jak u rozpuštěných vlasů, tak i u culíku, pokud chcete dodat ohonu šmrc.
- Jasně definované vlny
S pomocí žehličky jde vytvořit i pevnější lokny. Pramen s pomocí žehličky otáčejte o půl otáčky a pokračujte v otáčení po celé délce vlasů až do plné otáčky a tak dále až ke konečkům vlasů. Po natočení loknu na chvíli sepněte sponkou, aby se během chladnutí zafixovala.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Sencor.