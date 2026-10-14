Pokud zažíváte jedno ze svých hektických rán a na pořádný make-up vám nezbývá čas, zkuste tento pětiminutový, který pro vás natočila naše make-up artistka Adéla Maděryčová. Vytvoříte si projasněný a přirozený look za pár chvil a stačit vám bude jen trocha kosmetiky:
- Začněte krémovým bronzerem, který nanesete na místa, jež by se přirozeně opálila od slunce. Zároveň jej můžete použít i na víčka jako přirozený oční stín.
- Poté sáhněte po krémové tvářence: tu můžete použít i na rty. Ušetříte si tak za jednu kosmetickou pomůcku a celý make-up bude navíc působit sjednoceně.
- Po přirozené rozzáření, nebo chcete-li glow, můžete použít highlighter v tyčince, který nanášejte na nejvyšší místa lícních kostí, na špičku nosu a nad horní ret.
- Pak už transparentním pudrem zapudrujte T zónu a na řasy nanesete řasenku.
- A na závěr rty: použijte konturku v přirozené barvě vašich rtů a lehce jí rty obtáhněte. Hotovo: máte přirozený svěží make-up na každé uspěchané ráno.