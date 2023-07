Miluji růžovou, ale nekopíruji Barbie, říká žena

Yasmin žije ve Švýcarsku a přátelé ji nazývají Královnou růžové. Tato barva se totiž vyskytuje na jejím oblečení, botách, v celém jejím bytě a růžové si pokud možno kupuje i jídlo.

„Veškeré peníze navíc utrácím za růžové věci. Miluji všechno, co má tuto barvu. V obchodě se stěží držím, abych nenakoupila vše, co je v barvě růžové,“ uvedla žena pro The Sun.

Když něco není růžové, nemá problém s tím to přetřít. V prodejně barev už ji moc dobře znají a s radostí jí namíchají přesný odstín, který si zrovna zamilovala. Doma má růžové zdi i podlahy a růžovou přetřela i kachličky v koupelně a na záchodě. Růžové má prý i záchodové prkýnko.

„Posledních třináct let opravdu nenosím nic jiného než oblečení v růžové barvě. Nikdy jsem to neporušila,“ dodala.