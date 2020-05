Ženské rty odpovídají genitáliím. Pomozte jim rtěnkou

Možná jste pak vystřídala desítky dojemně nevkusných barevných přehmatů, než jste našla ten svůj pravý odstín. Možná jich máte víc. Možná nic a sázíte spíš na nahé rty. Každopádně výrazně nalíčené ženské rty v sobě mají magii – poutají pozornost, opticky mění tvář.

Skrytý účel?

Nahlédněte do starých orientálních lékařských diagnostik – tam se dočtete, že ženské rty odpovídají genitáliím. Když jsou zdravé, pěkně prokrvené a červené, žena tím dává jasné signály, že je připravená, zdravá a plodná. Když rty v takové kondici nejsou, podvědomě tomu pomáháme. Rtěnkou. Možná proto to lehké vzrušení, když si rty líčíte?

V letošní sezoně vládu převzaly kvůli rouškám oči. Nicméně to neznamená, že máte rtěnky uložit do hlubin skříně. Naopak. Noste je klidně doma. Jen tak, sobě pro radost. Nebo do postele. Pro radost vašeho milého.

A také: roušky tu nebudou věčně a dva hlavní trendy na přehlídkových molech byly letos celkem jasné: jsou to rty matné, a je jedno, jestli v odstínu neutrálu, korálu nebo třešní, nebo pořádně odpálený lesk. Hlavní je vybírat ty, které pořádně drží a neobtisknou se na roušku. Naštěstí jde kosmetický výzkum rychle dopředu a barvy na rty jsou rok od roku rafinovanější a déle vydrží.