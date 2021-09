Odvážná ženská výzva: máme návod, jak docílit dokonale upravených rtů

Rtěnka

Správně zvolená rtěnka vám zvedne sebevědomí a skvěle doplní jakýkoli outfit. Žena, která hrdě nosí rtěnku, říká světu, že dobře zná svoji cenu.



Doba, kdy nošení rtěnky vyžadovalo složitou aplikaci, je dávno pryč. Dnes díky chytrým aplikátorům a skvělým texturám nanesete či upravíte rtěnku s trochou zručnosti kdekoli. Jestli váháte, jakou si pořídit, letos rozhodně investujte do takové, která dlouho vydrží a neobtiskuje se. Jen tak vás totiž nerozhodí nošení roušky či respirátoru v autobuse nebo obchodě a váš make-up bude stále perfektní.

3 tipy pro hezké rty Jestliže chcete dosáhnout zajímavého vzhledu, zkuste nanést rtěnku pomocí houbičky na make-up. Výsledkem je pak přirozený a lehce rozostřený efekt. Pro optické zvětšení rtů naneste světlý lesk jen do středu rtů. Stejným způsobem ho můžete použít i přes rtěnku, v tomto případě ale sáhněte pouze po bezbarvém lesku. Pozor na nadužívání balzámu. Nanášejte ho jen tehdy, jsou-li vaše rty opravdu vysušené. Neustálým přetíráním rty zbytečně ztrácejí svoji přirozenou schopnost zvláčnění a hydratace.

Na trhu je jich dnes naštěstí celá škála a vybírat můžete od dostupnějších značek až po luxusní. Zkuste třeba Rouge Signature od L’Oréal Paris, Power Stay od značky Avon či Armani Lip Maestro. Milujete-li klasiku, určitě vás potěší vylepšená Rouge Pur Couture od Yves Saint Laurent, která má intenzivní barvu a dlouhou výdrž. Teď je navíc k dostání v devíti nových červených odstínech, z nichž si svůj ideální zvolíte podle tónu pleti, ať už máte studený, teplý, či neutrální. Takže výmluva, že vám červená nesluší už neplatí.

Pokud jde o výběr barvy, záleží samozřejmě na vaší osobní preferenci. Trendem jsou však tělové a ostružinové odstíny a v létě rozhodně přijde řada i na zářivé pastelové tóny, které vypadají skvěle s opálenou pokožkou.



Lesk

Dodá vám svěžest a bezstarostný pel. Ať už zvolíte průhledný, pigmentovaný, či tělový, rozjasní vaši tvář a ubere vám i několik let.

Lesky jsou většinou méně nápadné než rtěnky, propůjčují rtům jemnou zář a v neposlední řadě mají snadnou aplikaci. Jestliže milujete přirozenost, není nic lepšího než sáhnout po průhledném či tělovém lesku na rty, který perfektně vynikne v kombinaci s výrazně nalíčenýma očima. Na tento styl sázela už Brigitte Bardot. Nebo použijte výraznou barvu, třeba červenou či vínovou, a nechte hrát lesk hlavní roli. V tomto případě pleť pouze sjednoťte make-upem, na řasy naneste dvě vrstvy černé řasenky a lícní kosti vystínujte jemnou tvářenkou.

Tento skvělý look vám vrátí svěžest do tváře, třeba když potřebujete zamaskovat následky probdělé noci. Obávat se nemusíte ani nalíčených očí v kombinaci s výrazným leskem. Na to nedá dopustit třeba Lady Gaga či Kim Kardashian. Jejich perfektně vystínované oči, vykreslené obočí a super lesklé rty jsou sexy líčením, které přitáhne pozornost a velmi efektně vypadá i na fotkách.

Balzám

Je jako nejlepší kamarád – pečuje a chrání. Mějte alespoň jeden vždy po ruce a buďte si jistá, že se na něj můžete kdykoli spolehnout.

Balzám na rty je univerzální a naprosto nepostradatelný pomocník. Kromě toho, že funguje jako záchrana pro suché a dehydrované rty, můžete ho také příležitostně po užít ke změkčení nehtové kůžičky či s ním ošetřit jiná suchá místa na těle (mluvíme samozřejmě o bezbarvé variantě). Barevný můžete naopak využít místo tvářenky, když ho malé množství nanesete na lícní kosti a vklepáte.

Balzám používejte, kdykoli budete mít pocit, že jsou vaše rty suché a napjaté. Jestli zvolíte bezbarvý, nebo barevný, je na vás, bezbarvé však bývají často více pečující. V létě či v zimě na horách nezapomínejte na SPF, neboť pokožka na rtech je náchylná k poškození slunečními paprsky.

Balzám se také skvěle hodí jako podklad pod rtěnku. Než ji aplikujete, natřete rty vrstvou balzámu, nechte ho chvíli působit, poté setřete a naneste rtěnku; výsledkem budou krásně nalíčené a hydratované rty bez šupinek. Jednou za čas si také dopřejte přes noc extra výživu a rty ošetřete silnou vrstvou regeneračního balzámu, který nechte působit do rána. Zkuste medový balzám od Nuxe či balzám na rty s bio arganovým olejem a bambuckým máslem od Purity Vision.