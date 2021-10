Tváří v tvář nové ženě vašeho ex. Zakopejte válečnou sekeru i uražené ego

Ne každý rozchod nutně znamená absolutní konec. Někdy se totiž expartneři musejí setkávat, jelikož spolu mají potomky, případně nevyřešené osobní záležitosti, které vyžadují delší čas na dořešení.

Zavřít tak dveře do minulosti zcela nelze. Ovšem neustále přiživovaná nenávist, doposud nezahojené rány na srdci či uražené ego dokážou v takové situaci zapříčinit mnohdy nedospělé počínání jednoho z ex.

Podle průzkumu American Psychological Association jen výjimečně bývají bývalí partneři po rozchodu či rozvodu přátelé nebo mají celkově dobré vztahy. Právě naopak, pocity nevraživosti byly v odpovědích dotázaných běžnější.

Nemyslíte, že křiku, celkově všeho ošklivého bylo již dost? Nic si nevyčítejte. Ani sama sobě, ani navzájem. Udělejte vše pro to, aby budoucnost byla hezčí, zvláště pro vaše děti.

Zrcadlení

Neschopnost vyrovnat se s odchodem partnera není výsadou jednoho pohlaví. Uražené ego mívají po ukončení vztahu nejen muži, ale i ženy. Nedokážou se s urážkou v podobě konce vztahu vhodným způsobem poprat a stydí se při dlouhodobém trápení vyhledat odbornou pomoc.

To pak bývá nejen kamenem úrazu ve vyhrocených vztazích s expartnerem, vše odnáší bohužel také děti. Kromě toho, s nezpracovanou a obzvláště intenzivní negativní emocí nelze dosáhnout vlastního smíření a pokračovat dále v osobní cestě životem za šťastnějšími zítřky.



Samozřejmě přetvařovat se, hrát si, že jste nad věcí, ač zdaleka nejste, také není řešením. Potlačování emocí jednoho dne nepříjemně vypluje na povrch.

Důležité je postupně pracovat na procesu niterního uzdravení, případně se nebát přijmout pomocnou ruku terapeuta. Bude to běh na dlouho trať, nic si nenalhávejme, ale jen tak dojdete klidu. Dokážete odpustit, upřímně přát druhému jen to dobré a i vy se začnete cítit výrazně lépe.

Smířit se s koncem vztahu není vždy lehké. Důležité je neškodit sobě i ostatním víc, než je třeba...

Kdo jinému jámu kopá

V případě, že zrovna vy se aktuálně nacházíte v nelehkém období a prozatím jste nedosáhla vnitřního smíru a ze srdce svého bývalého nenávidíte, je čas se vzchopit.

Při setkání tváří tvář mu nevyčítejte chyby, nedělejte se lepší, nepropadejte slzavému údolí, nevypouštějte z úst výhrůžky smrtí, nevydírejte skrze ratolesti.

Lidé se zkrátka schází a rozchází a ač to momentálně zatraceně bolí, myslete na dobro vašich dětí. Potomci opravdu nemohou za hříchy svých rodičů a neměli by být štítem jejich hněvu.



Rada: Pozor si dejte na čas, kdy jste posilněna (větší) kapkou alkoholu. Jakmile otevřete lahvinku vína, pro jistotu se na svou bývalou polovičku zablokujte číslo, jinak můžete druhý den trpce litovat.

Při setkání s jeho novou partnerkou ukažte, že jste dáma...

Dáma s velkým D

Jestli má váš expartner novou známost, čeká vás pravděpodobně v budoucnu setkání s jeho novou ženou. V první řadě ji nevnímejte jako svou sokyni, váš vylepšený a mladší model. Vůbec se nepouštějte do srovnávání.

Vy dvě jste zcela rozdílné bytosti. Je dokonce možné, že ona nebyla příčinou rozpadu vašeho vztahu. A i kdyby náhodou byla milenkou vašeho bývalého a on za ní odešel, je to on, kdo vás podvedl.



S partnerkou svého bývalého manžela nemusíte být kamarádky ani (ne)vědomě soutěžit, která z vás dvou je lepší. Uchopte seznámení dospěle. Nekřeňte se, nepovyšujte se, nemějte nevhodné poznámky. Ano, je to zatraceně těžké, ale neodsuzujte ji předem. Nechovejte se jako náctiletá zakomplexovaná slečna. Mějte důstojnost.

Podpásovka

Jakmile ze svazku vzešlo potomstvo, právě nejmenší členové rodiny by měli být hnacím motorem slušného a dospělého chování. Nezapomínejte, že vy a bývalý partner jste stále rodiče a pro děti tím pádem vzor. Neztěžujte jim ještě více vzniklou situaci svou zahořklostí.

Možná máte o svém bývalém to nejhorší mínění a nemáte pro něj slušné pojmenování, přesto je pro vaše děti stále táta. Dopřejte jim největší luxus dětství a neodepírejte jim tatínka. Neničte jim iluze o něm, ať si případně svůj názor časem udělají samy.

Pokud si dcera s novou partnerkou svého otce dobře rozumí, nesnažte se ji před ní očernit, nekritizujte ji a nekažte dítěti rodící se vztah s macechou. I vy přece chcete, aby se dcera v rodině svého táty cítila dobře a vyrůstala v příjemné atmosféře. Žárlit nejen na něj, ale i na dítě, je malicherné a dětinské.



Že si dcera nemůže otcovu novou partnerku vynachválit? A to vás opravdu rmoutí? Buďte ráda.

Tohle před dětmi NIKDY nedělejte: