Podlehněte síle rozjasňovače. Tvář bude působit svěžím a mladším dojmem

Opakování je matka moudrosti. Pojďme si tedy na úvod říci, co to vlastně rozjasňovač je a k čemu slouží. Jedná se o zkrášlující produkt, který obsahuje drobné částice odrážející světlo. Jak už sama tušíte, neslouží tedy k potlačení nedokonalostí v pravém slova smyslu. Nefunguje jako korektor, avšak i on umí zakrýt drobné neduhy.

Za jeho pomoci zdůrazňujeme atraktivní místa na tváři, takže ta méně líbivá jsou na oko méně výrazná. Make-up artistky jej využívají s velkou oblibou. Není se čemu divit. Vysoký lesk má neuvěřitelnou moc: obličej získá zcela jiný rozměr, bez jakékoliv nadsázky.

Po aplikaci rozjasňovače působí pleť svěžím dojmem.

Zář, po které toužíte

V nabídce kosmetických produktů nalezneme opravdu širokou škálu těchto nezbytných pomocníků. Od tekutých konzistencí přes pudrové rozjasňovače až po ty v tužce, jež jsou praktickým společníkem na cesty. Ani o rozsáhlou paletu barev nejsme ochuzeny.

Dříve dominovaly hlavně stříbrné a zlatavé tóny, dnes už nalezneme šmrncovní, lehce extravagantní holografické odstíny či netradiční zabarvení v moderní oranžové, fialové či modré.

Tip: Nevíte, co si představit pod pojmem holografický odstín? Jde o specifické zabarvení, kdy daný produkt má duhový finiš a v textuře se mísí hned několik barevných tónů. Holografické rozjasňovače jsou zvláště efektní.

Proč používat rozjasňovače?

Protože mají hned několik benefitů. Zlepší přirozenou barvu pleti, nezdravě vypadající pokožka okamžitě působí svěže, na oko působí tvář mladším dojmem, aplikací rozjasňovače lze opticky zvětšit rty, oči, dodat pohledu jas a hloubku.

A pozor, highlighter není doménou pouze nalíčeného obličeje. Dvě kapky rozjasňovače můžete použít i do denního krému, kdy tvář rázem získá žádanou energii. V letních měsících můžete také podpořit opálení, za předpokladu, že využijete bronzové odstíny.



Tip: Ptáte se, jaké tóny vám budou slušet? Všeobecně platí, že světlým typům lichotí studené odstíny růžové a fialové, bílé či stříbrné. Brunetkám s kůží políbenou sluncem padne měděný lesk.

Higlighter či obyčejná bílá tužka na oči dodá pohledu hloubku.

Místa, kde jsou odlesky žádané

Sílu pigmentů využijeme na ty části, které chceme zdůraznit. Rozjasňovač nejčastěji nanášíme na horní linii lícních kostí, hranu nosu, do žlábku nad vrchním rtem přezdívaného srdíčko a pod nejvyšší bod obočí. Je ale také třeba vzít v úvahu tvary zmíněných míst.

Majitelka velkého nosu jej pravděpodobně nebude chtít dávat příliš na odiv. Pro optickou iluzi kratšího nosu tedy aplikujte highlighter pouze na špičku nosu a lehce protáhněte, nikoliv až ke kořenu. Pokud máte malé oči, naneste bílý či stříbrný tón v malém množství do vnitřních koutků očí. Zeštíhlit obličej lze pomocí výraznějšího rozjasňovače lemujícího horní linie lícních kostí.

Svůdný trik: Sexy rty vykouzlíte tak, že rozjasňovač bude zdobit nejen srdíčko, ale také linii rtů. Linka by měla být vedena těsně nad vnější hranou rtu. Nesmí být moc okatá, proto ji lehce rozetřete. Když máte horní ret větší než spodní, chcete aby obě části působily souměrně, naneste do středu spodního rtu odlesky, které prstem zapracujte do ztracena.