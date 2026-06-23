Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ze 130 kil ke zdravému životu. Veronika zhubla bez diet a hladovění

Bibiana Martina Hykl
Veronika je výživovou poradkyní a má skvělou postavu. V minulosti tomu tak nebylo a Veronika Mayová měla 130 kilogramů. Od mala jezdila na ozdravné pobyty kvůli obezitě, ale až v dospělosti se naučila mít ráda jídlo a jíst správně. Podařilo se jí zhubnout bez diet a mučení a dnes pomáhá ke změně dalším.

Máte za sebou obrovskou proměnu. Zhubla jste ze 130 kil. Dnes by málokdo řekl, že jste takovou váhu měla. Co vás přimělo ke změně?
Začala jsem pociťovat určité depresivní stavy. Jsem velmi společenský člověk, ale dostala jsem se tehdy do fáze, kdy jsem odmítala chodit mezi lidi. Nechtěla jsem se ve společnosti s tak vysokou váhou ukazovat. Měla jsem mít sraz s bývalými spolužáky po nějaké době a věděla jsem, že mám od posledního srazu o třicet kilo navíc. Takže jsem na to setkání nechtěla jít. Zbytečně jsem se vyhýbala lidem.

Co za přibíráním na váze stálo?
Já jsem byla vždy obézní. Už jako díte jsem měla nadváhu. Ale nejvíc jsem samozřejmě nabrala v dospělosti a jednoznačně za to mohla náročná práce, přejídání se, špatná strava a toxický vztah. Od mala jsem ale poslouchala, co bych měla jíst, co bych neměla jíst. Lidé se ptali, proč jsem tak tlustá. Hodně jsem na to už jako malá holka myslela a trápila se tím. Byla jsem kvůli nadváze opakovaně i v ozdravovně. První redukční jídelníček jsem měla už v osmi letech. V lázních to nějak fungovalo, ale pak chyběla edukace doma.

Jak jste se jako dítě v takové ozdravovně cítila?
Mně tam bylo dobře, protože jsem byla mezi svými. Nebyla jsem jediná obézní. Byli jsme tam obézní všichni. Nikdo se na mě nedíval skrz prsty jako na tlustou holku. Takže mně se tam vlastně líbilo.

Když zavzpomínáte na období s obezitou, napadnou vás nějaké situace, kdy vám kila navíc vyloženě vadila?
Byly to různé situace. Nevešla jsem se na sedadlo v hromadné dopravě například. Pak už jsem si raději ani nesedala v tramvaji, protože to pro mě bylo nekomfortní. Nebo pro mě bylo naprosto nereálné, abych se sto třiceti kily vyšla třeba tři patra. Když nám s kamarádkou ujela tramvaj před nosem a mohly jsme si popojít na další zastávku, než přijede další tramvaj, raději jsem na té zastávce čekala a odmítla ujít pár kroků navíc. Kdykoli se mi dnes na chvíli nechce sportovat, připomínám si, proč jsem to dělala, jaký život jsem měla předtím, než jsem zhubla. Teď jsem pravý opak, ráda se projdu.

Zdravé hubnutí pod kontrolou. Jak nastavit stravu a pohyb

Snažila jste se během života držet diety?
Držela jsem je zhruba od sedmnácti let. Zkoušela jsem všechno možné. Zkoušela jsem i hladovky. (smích)

Jak se vám tedy po tolika letech podařilo úspěšně zhubnout?
Když budu počítat ten svůj první úspěšný pokus – protože pak jsem shazovala kila ještě po dvou porodech, tak se mi to asi povedlo, protože jsem konečně navštívila výživovou poradkyni. Už jsem nechtěla začínat další pokus, který nevyjde. Pamatuji si, jak jsem si zakázala sladké. Nedávala jsem si nic ze sladkých věcí, vydržela jsem to asi tři měsíce. Dodnes si pamatuji, jak strašně mi to sladké chybělo.

Z vaší cesty ke zdravému a štíhlejšímu já nakonec těžíte dodnes a pomáháte hubnout druhým. Jak s klienty začínáte?
Ptám se, co od hubnutí očekávají, jaký mají reálný cíl. A co je reálně v jejich silách. Protože ne každý má čas připravovat si každý den pět krabiček na druhý den a stát hodiny u plotny. Nebo trávit každý den hodinu v posilovně. Jsou to často ženy, které mají rodiny, náročnou práci a času na sebe mají pochopitelně málo.

Lidé často dodržují zdravý jídelníček a hýbou se. Pak ovšem přijdou svátky nebo rodinné oslavy a tam takzvaně v jídle zhřeší. Je to až takový problém v cestě za hubenějším tělem?
Většinou vůbec ne. Je to spíš v naší hlavě. Někteří klienti dokonce právě kvůli nevhodné stravě i odmítali na nějakou rodinnou oslavu jít. Což je škoda. Protože když si jednou za čas dáte dort, tak na tom není nic špatného. Málokdo by vydržel až do konce života opravdu nejíst nic sladkého a nezdravého. Může se najednou zastavit váha a člověk si řekne, že je to tím dortíkem. Ale není to tak. Hlavně u žen se váha mění v souvislosti s menstruačním cyklem, takže není třeba hned propadat panice.

Veronika Mayová
Veronika Mayová
Veronika Mayová
Veronika Mayová
Veronika Mayová
7 fotografií

Časté vážení se jeví také jako problém. Je to tak?
Zase je to o té psychice. Já radím nevážit se každý den. Aby z toho vážení nevznikla až nezdravá obsese. Vážit se jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc. To úplně stačí.

Jak dnes už jako výživová poradkyně hledíte na neustálou propagaci proteinových tyčinek a nápojů?
Je to velký byznys. Lidé často nečtou, co přesně ten daný produkt obsahuje. Koupí si to na základě reklamy na sociálních sítích, ale je to jen předražený produkt. Žádný zázračný nápoj vám v hubnutí nepomůže, nebudete po něm štíhlí po celý život. Chodí za mnou klienty, které jsou nešťastné z toho, že poctivě pijí nápoj doporučovaný známou osobností a nehubnou jako ona.

Co je podle vás nejlepší protein?
Tvaroh. Doporučuji ho všem. Obsahuje kasein, který vás zasytí na delší dobu, můžete si ho nějak ochutit, přidat ovoce, hrst oříšků. A když už si dáte třeba sladkou buchtu, dejte si k tomu opět ten tvaroh! (smích)

Jaké nejčastější chyby dělají lidé, kteří chtějí hubnout?
Je to různé. Záměrně se například vyhýbají některým potravinám, aniž by to mělo hlubší smysl. Hledají nějakého viníka, který za tu obezitu může.

Jste zastáncem vážení potravin, které konzumujeme?
Myslím, že to není nutné. Ne každý den. Když ke mně klienti přijdou, v začátku jim doporučím si jednotlivé porce jídla zvážit, aby měli představu o tom, kolik toho vlastně za den zkonzumují. Většinou se dostaneme k tomu, že mají málo bílkovin, že celkově málo jedí, ale přitom konzumují hodně kalorické potraviny.

Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků

Je i alkohol velký problém? Třeba sklenička vína denně?
Alkohol je celkově podle WHO špatný. Takže i sklenička denně je problém, alkohol by měl být na nule. Ale nejsem adiktolog a sama přiznávám, že i já si dám někdy ráda skleničku vína. (smích) Z mého pohledu je sklenička vína denně hodně. Kdyby ke mně přišel klient, který alkohol v takové míře pije, tak bych mu radila to omezit.

Lidé to ale mají často jako takový přechodový rituál mezi prací a klidem doma…
Může to být sklenička vína, může to být balení chipsů nebo čokoláda. A přitom to lze vyměnit třeba za pouštění relaxační hudby. Zkrátka najít si něco, co nás od toho pracovního stresu oddělí, ale není to návykové ani škodlivé.

Kdy vás vlastně napadlo pomáhat s hubnutím i druhým?
Asi v době, kdy jsem začala opět hubnout po druhém porodu. V té době jsem měla asi sto patnáct kilo a musela jsem začínat znovu. Hodně lidí vědělo, čím jsem si prošla a pak se mě ptali, jak jsem to znovu dokázala. Došlo mi, že se svými zkušenostmi bych mohla pomáhat lidem, kteří se trápí stejně jako jsem se trápila já. Lidé se mě často ptají, jestli mám nějakou zázračnou metodu. Základ je disciplína, odhodlání a chuť něco změnit. A také je potřeba mít trochu selský rozum. (smích)

Veronika Mayová

Jíst zdravě neznamená utrácet víc peněz za jídlo, než když jíme nezdravě. Souhlasíte?
Určitě. Setkala jsem se s tím, že se lidé báli, jak utáhnou zdravou stravu finančně. Ale hubnout a jíst zdravě se dá i s běžně dostupnými potravinami. Není třeba vymýšlet něco extra. Naopak pak člověk může ještě ušetřit, když si nekupuje drahý plněný croisant.

Co byste poradila ženám, které mají problémy s tukem na břiše?
Nejdřív bych chtěla říct, že hubnout cíleně jednu partii nelze. Břicho se dá posilovat, můžeme se na něj cíleně zaměřit, ale je potřeba udělat víc, než jen opakovat sedy lehy. Základ je tedy kalorický deficit a pravidelný pohyb. Ale není potřeba to přepálit na začátku. Začněte pomalu, postupně přidávejte. Nakonec si třeba zamilujete běh nebo jiný sport a bude to pro vás stejně přirozené jako ležet na gauči. Zkrátka můžete docílit plochého bříška, ale nečekejte zázraky za týden. Všechno má svůj čas.

Co byste vzkázala lidem, kteří chtějí hubnout?
Nenahlížejte na jídlo jako nepřítele. Je to součást života. Je to součást péče o sebe sama. Neměli bychom se bát najíst, neměli bychom se ale ani přejídat. Nepřehánět to. Zároveň myslet na to, že uzobávat celý den od něčeho trošku také není správné.

Jaký je teď váš osobní cíl?
Řekla jsem si, že bych se ráda dostala na váhu pětasedmdesát kilo. Vím, že váha nevypovídá nic o tom, jaký jsem člověk, ale je to taková ta vysněná meta. Je těžké oprostit se od vnímání se skrze váhu, když mě to okolí a společnost učili celý život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026

Ilustrační snímek

Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?

Z filmu Hledá se Nemo

Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.

Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...

Ze 130 kil ke zdravému životu. Veronika zhubla bez diet a hladovění

Veronika dříve měla sto třicet kilo. Úspěšně hubla už celkem třikrát. Poprvé...

Veronika je výživovou poradkyní a má skvělou postavu. V minulosti tomu tak nebylo a Veronika Mayová měla 130 kilogramů. Od mala jezdila na ozdravné pobyty kvůli obezitě, ale až v dospělosti se...

23. června 2026

Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad

Ilustrační snímek

Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...

23. června 2026

Citliví a náladoví. Jací jsou slavní Raci Meryl Streepová či Lionel Messi

Horoskop Rak

Raci mají krunýř a chodí „pozpátku“. Tato věta navenek symbolicky charakterizuje vlastnosti tohoto znamení. Je hodně zaměřeno na minulost, tradice, domov a rodinu. Jak se vlastnosti tohoto znamení...

23. června 2026

Manuál letní péče o vlasy. Hydratační zábaly si připravíte i doma

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Léto je čas radosti, ale pro naše vlasy je to období „přežití“. Jak lze předejít problémům a vlasy chránit?

23. června 2026

Tichý zabiják v břiše. Rakovina slinivky může být bez příznaků až 12 let, líčí primář

Premium
„Čím víc je člověk schopen absolvovat zátěž na kole, tím větší si dělá rezervu...

Je to jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění současnosti. A nejzákeřnější. Rakovina slinivky nebolí a skrytě roste – právě proto je tak nebezpečná. Když se projeví, bývá často už pozdě. V...

22. června 2026

Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...

22. června 2026  8:33

Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením

Bez pohybu se neobejde žádné hubnutí. Skořice pohyb nenahradí!

Pustit se do formování postavy s cílem zhubnout 5 kg je skvělý, realistický a zdraví prospěšný cíl. Často se však stává, že lidé v touze po okamžité změně podlehnou slibům zázračných detoxů a...

22. června 2026

Srdce nad přehradou: Místo, kde se zastavil čas a člověk znovu slyší sám sebe

Advertorial
Vlastimil a Jevgenija Sedláčkovi na místě, kam nechali umístit dřevěné srdce....

Wilsonova skála u Hartvíkovic se v posledních letech stala jedním z nejzajímavějších míst na Vysočině. Lidé sem nepřicházejí pouze kvůli výhledu na Dalešickou přehradu, ale především kvůli pocitu,...

22. června 2026

Kdo bude improvizovat a kdo si oddychne? Týdenní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

22. června 2026

Proč se po dovolené u moře cítíme lépe? Odpověď znají lékaři

Ilustrační fotografie

Lidé jezdí k moři odpočívat už po staletí. Slaná voda, vzduch i slunce totiž podle lékařů pomáhají nejen psychice, ale přispívají také k řešení řady zdravotních potíží.

22. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příběh Moniky: Po druhém porodu se stydím za své tělo. Sex je pro mě za trest

Ilustrační snímek

Jsme spolu s manželem skoro dvanáct let. Máme dvě malé děti, pořídili jsme si za pomoci rodičů byt na hypotéku. Netrpíme nedostatkem, děti nám dělají jen radost, máme vlastně super život. Když se na...

22. června 2026

Krásný dekolt i po padesátce? Jde to, zkuste naše protahovací tipy

Jednodílné plavky s hlubokým dekoltem jsou nadčasové a sluší všem typům...

Podpořte své půvaby správnou péčí a prádlem. Výsledek bude stát za to!

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.