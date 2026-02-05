Dnes jste hvězdou pole dance, která po světě posbírala mnohá ocenění. Jak jste se k tomuto sportu-tanci vlastně dostala?
Když jsem učila již pátým rokem latinskoamerické tance v Centru Tance, bylo mi jednadvacet let a začala jsem se osamostatňovat. Začala jsem sama bydlet a potřebovala jsem další finance. Tehdy mě právě tam oslovili, jestli bych navíc nechtěla učit ještě flirt dance. To je takový ten kabaretní tanec s židlí, kloboukem, boa, atd. Tak jsem do toho šla, protože ty latinskoamerické tance už jsou také takové koketní. No a pak mě po čase oslovili, jestli bych nevzala ještě lekce pole dance.
Stávalo se, že mě spolužačky nahlásily učitelce za to, že jsem po víkendovém tančení měla ještě ve vlasech třpytky.