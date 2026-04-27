Přijmout šediny znamená přijmout sebe, míní šedesátiletá modelka a influencerka

Modelka a influencerka Monika Exlerová | foto: Nowak Richard

Lenka Brož
Ukazuje se, že půvab a sebevědomí nemají věkovou hranici. Modelka a influencerka Monika Exlerová se nebojí odhalit pravdu o svém těle, stříbrných vlasech ani životních výzvách, které ji formovaly. Ve světě filtrů a perfektních profilů připomíná ženám, že krása začíná tam, kde končí přetvářka.

Při procházení vašich sociálních sítí mě překvapilo, kolik příspěvků je tam bez úprav. To je účel?
Ano, vědomě se snažím dávat tam skutečnost takovou, jaká je. Tedy aspoň u fotografií, které pocházejí přímo ode mě. Myslím, že moji sledující tuto autenticitu oceňují. I když už jsem si ke svému vzhledu taky přečetla pěknou řádku připomínek.

Čeho se týkají nejvíc?
Hodně se strefují do mých křivých zubů, proč prý si je nenechám srovnat. A taky abych si zašla na plastiku horních víček, prý pak nebudu muset tolik řešit make-up.

Můžu se teď zeptat na jeden konkrétní instagramový příspěvek z loňského června? Asi tušíte, který mám na mysli.
Nejspíš jde o moji domácí sérii v plavkách. To je právě ta realita bez filtrů, takto většina žen v šedesáti vypadá, málokterá je vycvičená, vytuněná modelka. Přece na plavecký bazén nepůjdu zahalená! Neříkám, že mám dokonalou postavu. Mám povadlé paže, stehna, prsa, celulitidu a modřiny, ani nevím od čeho. Je normální, že moje břicho není po několika operacích pevné a ploché. I když se snažím cvičit, moc to nezměním. Ale mohlo by to být horší, ne? Každý máme nějaké geny, každý jsme nějak narostlý. Ale proboha, svět takový je! Nedopusťme,aby mladé dívky toužily po nereálných vyretušovaných představách, a pokud se jim nepodobají, aby se dostávaly do psychických problémů. Snažme se být hlavně zdraví, to je to nejdůležitější.

Přijmout šediny znamená přijmout sebe, míní šedesátiletá modelka a influencerka

