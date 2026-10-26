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My před třiceti lety prahli po kariéře, dnes mladým stačí dobrá práce, říká manažerka

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Michaela Chaloupková | foto: Anna Kovačič

V práci ráda boří zažité stereotypy, doma experimentuje v kuchyni a na zahradě si věci dělá po svém. Michaela Chaloupková, členka představenstva skupiny ČEZ, prozrazuje, proč ji lákají nové výzvy, jak přemýšlí o vedení lidí a proč by ženy měly víc věřit svým schopnostem.

Při focení pro rozhovor jste zmínila, že jste byli nedávno celá rodina na křtu. Šla jste někomu za kmotru?
Ne, to byl náš rodinný křest. S manželem a dětmi jsme se rozhodli nechat se pokřtít, protože jsou nám zásady křesťanství a Desatera blízké, považujeme je za součást naší kultury. Představují určitou životní kotvu, které se člověk může chytit, když zrovna potřebuje. V životě je podle mě důležité mít se k čemu vztáhnout. V tomto směru jsme asi víc tradiční rodina. Děti vychováváme k respektu, i když to možná dnes už zní nemoderně. Přitom oba s manželem pocházíme z ateistických rodin.

Jaké je vaše nově přijaté křestní jméno?
Dorothea. Vybrala jsem si ho sama. Je to jméno jedné z prvních křesťanských mučednic a zároveň patronky zahradnictví.

Zahradnictví jste zmínila náhodou, nebo má pro vás větší význam?
Při práci na zahradě relaxuju, i když na ni nemám tolik času, kolik bych potřebovala. Jako dítě jsem vyrůstala v paneláku, takže ji pořád tak trochu objevuju. Postupuju metodou pokus omyl. Manžel pochází z vesnice a leckdy nade mnou stojí a ptá se, co provádím. A následně prohlásí, že jeho babička to dělala úplně jinak. Já mu zpravidla odpovídám, že jeho babička byla rozhodně moudrá žena, ale já to zkusím udělat po svém.

Naše generace nastupovala do zaměstnání brzy
po revoluci a vzhlíželi jsme k západním zemím.
To byla velká motivace.

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