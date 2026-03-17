Co pro vás znamená jídlo? Je to vášeň, nebo rutina?
Jídlo je pro mě všechno, doslova. Každý den přemýšlím nad tím, co budu jíst, kde, s kým, co natočím. Sleduji pořady o vaření, sama takové tvořím a prostě to miluji. Je to vášeň a také forma vyjádření. Je to způsob, jak tvořit, dělat radost a spojovat lidi.
Co by podle vás nemělo chybět v ledničce každého z nás?
Kvalitní máslo, maso, vajíčka, smetana a čerstvé ovoce i zelenina. Z těchto základů se dá vykouzlit téměř cokoli.
Aktuálně moderujete pořad „Ledničko, vyprávěj!“. V čem je moderování jiné než ostatní projekty? A neláká vás někdy stoupnout si místo porotců k plotně?
„Lednička“ je pro mě víc o lidech než o technice. Nejde jen o to, co kdo uvaří, ale proč to vaří. Jsem zvyklá stát za plotnou a mít věci pod kontrolou, tady ale držím prostor, energii a emoci. A to je jiný druh adrenalinu. A jestli mě to láká? Samozřejmě že ano – hlavně když vidím suroviny, které jsou mému srdci blízké. V hlavě mi hned běží kombinace. Ale baví mě být tím, kdo celý příběh obou hostů propojuje.
Jednoduché vafle od Kristiny. Snídaňový hit podle vítězky MasterChef Česko
Jak byste popsala svou „kuchařskou rodinu“ s Přemkem Forejtem a Janem Punčochářem?
Naše kuchařská rodina je mix všeho dobrého, co najdete po cestě z Prahy přes Olomouc až na Slovensko – no, co k tomu víc říct? Spojuje nás láska k řemeslu, MasterChef a určitě i humor.
V čem je podle vás ženský pohled na ledničku jiný než mužský?
Nechci generalizovat, ale často mám pocit, že ženy víc přemýšlejí v kontextu – co z toho bude zítra, co zůstane dětem, co je sezonní. Muži jdou spíš přímočaře za chutí tady a teď. Ideální je asi kombinace obojího.
Kdyby vaše lednička mohla vyprávět, co by o vás prozradila?
Že miluji máslo a sýry. A že jsem asi na dietě, protože někdy doslova zívá prázdnotou – často prostě nestíhám.
Kdybyste mohla otevřít ledničku kohokoliv na světě, komu by patřila a kterému z šéfkuchařů byste svou vysněnou osobnost svěřila do týmu?
Bavilo by mě otevřít ledničku někomu, kdo žije úplně jiný život než my – třeba Leonardu DiCapriovi nebo Ize Świątek. A koho bych jim dala do týmu? Přemka na kreativitu, Honzu na strukturu. A já bych si to užila z první řady.
Vzpomenete si, jakou nejšílenější věc jste kdy uvařila nebo upekla? A jakou snědla?
Upekla jsem už dorty s netradičními kombinacemi chutí, například levandulový korpus či krém s chilli a čokoládou. A snědla? Asi něco extrémně pikantního, což byl sečuánský kotlík, plný vnitřností přímo v Sečuánu. To byla jízda!
Vaření je oheň, a to jsem i já, říká Besky, vítězka Masterchefa Česko 2021
Tkví podle vás v jídle smysl života, nebo je jím pro vás něco jiného?
Smysl života je pro mě rovnováha mezi prací, vášní, rodinou a klidem. Jídlo je velká součást mého světa, ale není to smysl bytí.
Čí kuchyně je lepší? Česká, nebo ta ze Slovenska? Nebo milujete úplně jinou?
Každá má své kouzlo. Slovenská je pro mě srdcovka a dětství, česká mi je velmi blízká a moc jsem si ji oblíbila. Obě kuchyně mají spoustu věcí společného, ještě aby ne! Miluji i asijskou či italskou kuchyni.
S jídlem se pojí i vzhled. Dopřejete si vše, nebo máte nějaké zakázané potraviny a pochutiny?
Dopřeji si všechno, ale s mírou. Nemám vysloveně zakázané potraviny, spíše se snažím jíst ve specifickém pořadí. Vláknina, bílkoviny tuky a nakonec sacharidy.
Máte nějaké guilty pleasure?
Miluji obyčejný čerstvý tukový rohlík s máslem a kvalitní šunkou.
Co vlastně vy děláte pro krásu? Jste krásně štíhlá. Sportujete nebo máte postavu „zadarmo“?
Moje postava určitě není zadarmo. Snažím se pravidelně hýbat, pětkrát týdně fitko a mezitím procházky a hlavně moje aktivní práce v kuchyni.
Co vás v životě láká nejvíce?
Tvořit, posouvat se dál a inspirovat lidi. Miluji, když můžu ukázat to, že když člověk něco opravdu chce, tak to dokáže.
Kam byste se ráda ještě profesně posunula?
Ráda bych své zkušenosti předávala dál a láká mě samozřejmě zůstat v televizním prostředí, tak uvidíme. Pracuji nejlépe, jak umím, a doufám, že nabídky se naskytnou. Toužím i po další kuchařské knize.
Díváte se na tvorbu dortů jako na tvoření umění? Protože vaše dorty jsou doslova umělecká díla.
Určitě ano. Každý dort je pro mě malé umělecké dílo je to kombinace estetiky, chutě a detailu.
Co byste doporučila všem, kteří k vám vzhlížejí a jste jim inspirací, chtěli by začít péct, ale nemohou se k tomu odhodlat? Co pomohlo vám?
Začít. Nesrovnávat se a nebát se chyb. Pečení a vaření nemá být o stresu, ale o radosti. A nejlepší je ze začátku čerpat z knih. Na internetu bývá spousta špatných receptů, které vám mohou pokazit radost a rozjezd.
Kde vlastně berete inspiraci?
Inspirace je opravdu všude kolem nás. Nezáleží na tom, jestli je to roční období, hudba, film, kniha. Někdy stačí jeden nový impuls a zrodí se celý koncept chutí.
Na co jste za sebe nejvíce hrdá?
Na to, že jsem se nikdy nevzdala a sama šla za svým snem.
A jak péct a jíst dorty a vypadat stále tak skvěle jako vy?
Hodně o tom mluvím na mém HeroHero Nebesky s Besky, není to odpověď na jednu větu. Primárně se však držím toho, abych se vyhnula velkým glukózovým výkyvům. To odkazuje na to, co jsem už řekla, jde o správné pořadí jídla. Samozřejmě si hlídám i kalorický příjem a výdej.
Jaký je váš nejoblíbenější zákusek?
Miluji poctivý čokoládový dezert Sacher, od mala až dosud.
Co byste naopak nikdy neochutnala?
Nikdy neříkej nikdy, ale extrémní experimenty typu hmyz mě zatím nelákají.
Jak byste popsala samu sebe?
Kreativní, kritická, cílevědomá, v soukromí citlivá duše, která miluje krásu v detailech.
22. prosince 2023