Nošení roušky může způsobit problémy s pletí. Šest tipů, jak jim předejít

Omezte make-up a umožněte pleti dýchat

„Pleť pod rouškou či respirátorem je obecně vystavena vyšší vlhkosti, teplu i mechanickému dráždění. V tomto prostředí může docházet i k intenzivnějšímu působení chemických látek v kosmetických přípravcích i líčidlech a látek použitých při výrobě ochranných pomůcek,“ upozorňuje dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl v Praze.

To podle lékařky může u osob s citlivou či problematickou pletí vést k vysušení, zarudnutí, svědění, případně zhoršení stávající kožní choroby (akné, rosacei, atopického ekzému atd.). „Abychom toto působení minimalizovali, je vhodné na pleť pod rouškou aplikovat spíše lehké krémy či emulze, hutnější a výživnější textury ponechat na večer, zbytečně neaplikovat make-up a jiné prostředky dekorativní kosmetiky,“ dodává Gréta Wohlová.



Líčení pod rouškou pravděpodobně stejně nikdo neocení a make-up by se vám jen zbytečně utíral do roušky. Navíc to má i svá pozitiva – necháte pleť konečně odpočinout a ušetříte na líčidlech. Pokud se přesto chcete malovat alespoň lehce, nezapomeňte se důkladně odlíčit hned, jak přijdete domů a roušku sundáte.