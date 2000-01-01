Modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley je dvojnásobnou maminkou, ale na její postavě obě těhotenství rozhodně nejsou znát. Už za rok oslaví půvabná manželka drsňáka Jasona Stathama čtyřicítku, ovšem málokdo by její věk tipoval. Posuďte sami, jak jí to sluší.
Autor: koláž iDNES.cz
Narodila se ve Velké Británii a díky své kráse velmi rychle jako modelka uspěla ve velkém světě. Už roky je například tváří značky Burberry.
Autor: archiv Burberry
Modelingu se začala věnovat v nízkém věku, ačkoli o svém těle velmi často pochybovala. Právě modeling jí podle jejích slov dodal nejvíc sebedůvěry.
Autor: Instagram @rosiehw
Ráda na Instagramu často provokuje odhalenějšími fotografiemi, ale vždy decentními. Na to si dává velký pozor.
Autor: Profimedia.cz
Kdykoli se objeví ve společnosti na červeném koberci, má outfit dokonale sladěný se šperky, líčením a účesem. Je považována za módní ikonu a ani se nepotřebuje svlékat. Stačí být prostě svá – krásná.
Autor: AP
Fanouškům často ukazuje outfity, které běžně nosí. Na Instagramu ji sleduje bezmála jednadvacet milionů lidí.
Autor: Profimedia.cz
Sama však říká, že jejím hlavním posláním je teď být mámou. Má dvě děti – dceru a syna.
Autor: Profimedia.cz
„Nikdy jsem neměla pocit, že by byl svět modelingu jako drsná džungle, kde by na mě číhalo nebezpečí. Asi jsem se dostala mezi dobré lidi a byla vždy obklopena přáteli, na které jsem se mohla spolehnout,“ uvedla pro Elle.
Autor: Profimedia.cz
Její krása je dechberoucí. Nemá plastiky a rozhodně je ani nepotřebuje. Navíc má v plánu stárnout s grácií. „Zatím říkám vráskám ano, ale kdo ví, co mě napadne, až oslavím šedesát,“ smála se.
Autor: Profimedia.cz
Její pomněnkově modré oči i plné rty jsou pro některé muže jako magnet. „Jsem zvyklá na přízeň mužů, ale rozhodně si myslím, že není vhodné nenechat druhým prostor pro jejich žití. Někdy je toho příliš,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Rosie v tomto modelu vyrazila na večírek. Jako top zvolila podprsenku posetou kameny.
Autor: Profimedia.cz
Na společenských akcích se ukazuje zásadně v modelech předních světových návrhářů, kteří jí šaty rádi zapůjčí.
Autor: Profimedia.cz
Dokonalé tělo ale nemá bez práce. Cvičení je její vášní a je to vidět. Stejně tak jako zdravé jídlo.
Autor: Profimedia.cz
Málokdy si také dopřeje alkohol. Na společenských akcích většinou šampaňské drží v ruce jen ze slušnosti.
Autor: Profimedia.cz
Rosie se postava po dětech trochu změnila. Po dvojitém kojení pochopitelně už nemá tak plná ňadra, ale přesto ráda předvádí spodní prádlo. A vypadá na ní skvěle.
Autor: Profimedia.cz
Rosie pózovala na rodinné dovolené na horách pouze v bikinách a kožichu s kožešinovou čepicí.
Autor: Profimedia.cz
„Být součástí modelingu mi připadá jako být doma. Vzrušení zažívám před kamerou,“ uvedla. Zahrála si ve filmech Transformers nebo Šílený Max.
Autor: Profimedia.cz
Přesto podotýká, že doma nejraději pobývá ve volném oblečení nebo s dětmi v bikinách na slunečné pláži.
Autor: Profimedia.cz
„Krása je v každé ženě. Pro někoho nemusíme být krásné, ale budeme se líbit jiným, a v tom je to kouzlo života,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
Největší oporou je Rosie partner, herec Jason Statham. Mají dvě děti a jsou spolu už šestnáct let.
Autor: Profimedia.cz