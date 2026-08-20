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Matka s dcerou vypadají jako sestry, lidé si je pletou

Autor:
  8:45
Sandra Imela

Sandra Imela | foto: Profimedia.cz

Sandra Imela
Sandra Imela
Sandra Imela
Sandra Imela
6 fotografií
Devětatřicetiletá Sandra Imiela z Rakouska musí lidem každý den vysvětlovat, že je její dcera opravdu její dcera. Vypadá totiž spíš jako její sestra a nikdo nechápe, jak je to možné. „Myslím, že mám dobré geny. Vypadám mladistvě a zřejmě klamu tělem,“ směje se žena. Její dcera však nadšená není.

Neustálé dotazy na podobnost s mámou už totiž dceru rozčilují. A není se čemu divit. Nestává se to jen jednou za čas, je to otázka každého dne. A nejde jen o ni, problémy má i její matka.

Sandra Imela
Sandra Imela
Sandra Imela
Sandra Imela
6 fotografií

„V běžných situacích to není problém. V těch pracovních však může být frustrující, když vás lidé neberou vážně nebo automaticky předpokládají, že nemáte zkušenosti, protože si myslí, že jste mnohem mladší. Už jsem si zvykla na vytahování průkazu, abych dokázala plnoletost, když si chci koupit víno. Ale když se k vám neznámí lidé chovají odměřeně v práci kvůli zdánlivému věku, je to frustrující,“ popsala svůj život influencerka z Vídně.

Většina lidí jí tipuje věk pětadvacet let, ale někdy si myslí, že ještě plnoletá není. Za chvíli přitom oslaví čtyřicítku. Nikdy se nemazala speciálními krémy, nechodila na botox, nepraktikovala obličejovou jógu. Chová se stejně jako většina žen, ale přesto vypadá výrazně mladší.

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„Když se mi narodila dcera, lidé si mysleli, že jsem její starší sestra. Ale většina měla za to, že jsem ji porodila ve čtrnácti letech a dívali se na mě skrz prsty. Nikdy nezapomenu na jejich pohledy. Bylo to bizarní. Známým jsem nemusela nic vysvětlovat, znají celou mou rodinu. Vědí, že i moje maminka a sestra vypadají mnohem mladší, než ve skutečnosti jsou. Genetika nám v tomto směru opravdu byla nakloněna,“ zavzpomínala.

Ačkoli je to paradoxní, sama se těší na to, až trochu zestárne a objeví se první výraznější vrásky.

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