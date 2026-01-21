Zatímco někteří lidé ji stále napadají za život v luxusu, sama upozorňuje na to, že k jejímu současnému životu vedla dlouhá cesta a na začátku rozhodně nebyla bohatá. Začínala s pár desítkami sledujících, ale díky autentičnosti získávala na oblibě. Takže z chudé americké holky je dnes šestinásobná máma, která má na kontě miliony dolarů.
Dnes už nepotřebuje žádné pevné zaměstnání, protože díky spolupracím na sociálních sítích vydělává několikanásobně více, než tomu bylo v minulosti. Do práce by nemusel chodit ani její manžel, ale přeci jen si také rád jde odpočinout od rodinných povinností. S manželem se několikrát stěhovali. Poslední domy byly honosné a sledujícím se nad proměnami interiérů Krystiany tajil dech.
„Každý kousek našeho nového domova jsem si vymyslela sama. Nejvíc jsem se těšila na místnosti, které budou pouze pro děti. Rozdělili jsme je tak, aby někde měly děti jen cukrárnu a kavárnu, jinde dílnu nebo školku. Vše je to pouze na hraní. A byl to ten nejlepší nápad, protože to milují a nemůžeme je odtud dostat,“ smála se influencerka v jednom z videí, které fanouškům nasdílela. Ti ale podotkli, že jen málokdo má doma tolik prostoru, aby mohl několik místností vyhradit dětem pouze na hraní.
Sama Krystiana je z osmi sourozenců. Byla zvyklá na chod domácnosti, o který se starala společně se sourozenci. Není pro ni tak nic neobvyklého pečovat o šest dětí. Sama říká, že je to stále málo oproti tomu, na co byla zvyklá jako dítě. „Šest je myslím dokonalé číslo. Ale když vidím svou poslední dcerku, nemohu se ubránit myšlence na další miminko. Tak krásně voní a je naprosto dokonalá. Miluji miminka,“ uvedla se smíchem. Tím si ovšem není jistý její manžel. Ačkoli děti jsou vedeny k samostatnosti a nejstarší z dětí už oslavilo šestnáct let, stále je potřeba se pořádně ohánět, aby v rodině vše klapalo na jedničku.
|
V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám
Krystiana s manželem se aktuálně v noci střídají po několika hodinách v péči o nejmladší dcerku, které je teprve pár týdnů. Ráno musí vstávat před pátou hodinou, aby připravili všem dětem snídani a vypravili je do školky a školy. „Ráno je ta hektičtější část dne. Ale snažíme se to zvládat s úsměvem, nechceme, aby děti chodily do školy frustrované. Vyhýbáme se křiku, protože ten nic nevylepší,“ myslí si.
Na úklid má ovšem pomocníky. Přeci jen by pouhým úklidem jejich obřího domu trávila denně hodiny. „Po letech dřiny už si to zasloužím,“ smála se. Spousta lidí ji podceňovala, ale dokázala vybudovat fungující rodinnou firmu, má vlastní značky i produkty a vše je přesně tak, jak si před lety ještě jako blondýnka vysnila. Má za sebou totiž radikálnější proměnu. Nechala se vylepšit pod taktovkou plastického chirurga a změnila i barvu vlasů. „Ukazuji sledujícím realitu. Bez příkras. Ukazuji přesně to, co žijeme. A mohu říct, že jsme se nemohli mít lépe. Jsem tak šťastná za naši velkou rodinu,“ dodala.