Šestinásobná maminka ukazuje realitu, fanoušci nechápou její dokonalost

Autor:
  8:35
Krystiana Tiana z USA už se nějaký čas živí pouze jako influencerka. Na Instagramu ji sleduje přes šest a půl milionu lidí. Sdílí život s šesti dětmi i luxus, ve kterém žije. Do kapsy hluboko rozhodně nemá a pro děti nechala doma vystavět i celé městečko pouze na hraní. „Vše jsem vybudovala sama,“ říká.
Tato šestinásobná maminka rozhodně nevypadá, že by tolikrát rodila. Na postavě...

Tato šestinásobná maminka rozhodně nevypadá, že by tolikrát rodila. Na postavě totiž po každém porodu tvrdě dře. | foto: koláž iDNES.cz

Krystiana Tiana
Krystiana Tiana
Krystiana Tiana
Krystiana Tiana
9 fotografií

Zatímco někteří lidé ji stále napadají za život v luxusu, sama upozorňuje na to, že k jejímu současnému životu vedla dlouhá cesta a na začátku rozhodně nebyla bohatá. Začínala s pár desítkami sledujících, ale díky autentičnosti získávala na oblibě. Takže z chudé americké holky je dnes šestinásobná máma, která má na kontě miliony dolarů.

Tato šestinásobná maminka rozhodně nevypadá, že by tolikrát rodila. Na postavě totiž po každém porodu tvrdě dře.
Krystiana Tiana
Krystiana Tiana
Krystiana Tiana
9 fotografií

Dnes už nepotřebuje žádné pevné zaměstnání, protože díky spolupracím na sociálních sítích vydělává několikanásobně více, než tomu bylo v minulosti. Do práce by nemusel chodit ani její manžel, ale přeci jen si také rád jde odpočinout od rodinných povinností. S manželem se několikrát stěhovali. Poslední domy byly honosné a sledujícím se nad proměnami interiérů Krystiany tajil dech.

„Každý kousek našeho nového domova jsem si vymyslela sama. Nejvíc jsem se těšila na místnosti, které budou pouze pro děti. Rozdělili jsme je tak, aby někde měly děti jen cukrárnu a kavárnu, jinde dílnu nebo školku. Vše je to pouze na hraní. A byl to ten nejlepší nápad, protože to milují a nemůžeme je odtud dostat,“ smála se influencerka v jednom z videí, které fanouškům nasdílela. Ti ale podotkli, že jen málokdo má doma tolik prostoru, aby mohl několik místností vyhradit dětem pouze na hraní.

Sama Krystiana je z osmi sourozenců. Byla zvyklá na chod domácnosti, o který se starala společně se sourozenci. Není pro ni tak nic neobvyklého pečovat o šest dětí. Sama říká, že je to stále málo oproti tomu, na co byla zvyklá jako dítě. „Šest je myslím dokonalé číslo. Ale když vidím svou poslední dcerku, nemohu se ubránit myšlence na další miminko. Tak krásně voní a je naprosto dokonalá. Miluji miminka,“ uvedla se smíchem. Tím si ovšem není jistý její manžel. Ačkoli děti jsou vedeny k samostatnosti a nejstarší z dětí už oslavilo šestnáct let, stále je potřeba se pořádně ohánět, aby v rodině vše klapalo na jedničku.

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

Krystiana s manželem se aktuálně v noci střídají po několika hodinách v péči o nejmladší dcerku, které je teprve pár týdnů. Ráno musí vstávat před pátou hodinou, aby připravili všem dětem snídani a vypravili je do školky a školy. „Ráno je ta hektičtější část dne. Ale snažíme se to zvládat s úsměvem, nechceme, aby děti chodily do školy frustrované. Vyhýbáme se křiku, protože ten nic nevylepší,“ myslí si.

Na úklid má ovšem pomocníky. Přeci jen by pouhým úklidem jejich obřího domu trávila denně hodiny. „Po letech dřiny už si to zasloužím,“ smála se. Spousta lidí ji podceňovala, ale dokázala vybudovat fungující rodinnou firmu, má vlastní značky i produkty a vše je přesně tak, jak si před lety ještě jako blondýnka vysnila. Má za sebou totiž radikálnější proměnu. Nechala se vylepšit pod taktovkou plastického chirurga a změnila i barvu vlasů. „Ukazuji sledujícím realitu. Bez příkras. Ukazuji přesně to, co žijeme. A mohu říct, že jsme se nemohli mít lépe. Jsem tak šťastná za naši velkou rodinu,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Útočník ve fitku polil ženu kyselinou, o život v nemocnici bojovala týdny

Ženu ve fitnes centru polili kyselinou. Má poleptanou polovinu těla a málem...

Když bylo Davině Liconové z Havaje pouhých dvacet let, zrovna se připravovala na svou první soutěž v kulturistice a těšila se na budoucnost. Když však opouštěla fitness centrum, mezi dveřmi ji...

21. ledna 2026  11:50

Internetový hit, jak se naučit víc chodit. Zkuste pravidlo 6-6-6

Ilustrační fotografie

Chůze je podle odborníků jedním z nejlepších a člověku nejpřirozenějších způsobů, jak do každodenní rutiny zařadit zdravý pohyb. Jenže někdy je obtížné si na procházky vyhradit čas nebo se k nim...

21. ledna 2026  9:59

Šestinásobná maminka ukazuje realitu, fanoušci nechápou její dokonalost

Tato šestinásobná maminka rozhodně nevypadá, že by tolikrát rodila. Na postavě...

Krystiana Tiana z USA už se nějaký čas živí pouze jako influencerka. Na Instagramu ji sleduje přes šest a půl milionu lidí. Sdílí život s šesti dětmi i luxus, ve kterém žije. Do kapsy hluboko...

21. ledna 2026  8:35

Sedm chyb, které ženy dělají při rozvodu, a jak se jim vyhnout

Ilustrační snímek

Rozvod zdaleka není jen právní proces, je to také emoční, finanční a psychologická zátěž. I ty nejsilnější ženy se během něj mohou dostat do vzorců, které zabraňují jejich zotavování, vysávají jejich...

21. ledna 2026

Mindfulness slibuje nadhled i radost ze života. Zkusili jsme, jestli funguje

Meditace si přiosvojil byznys.

Zvládání stresu, získání většího nadhledu a rovnováhy, nárůst osobní pohody a žití více v přítomnosti. To všechno slibuje technika všímavosti. Na kouzla nevěřím a ezoterika mi není blízká. Přesto,...

21. ledna 2026

Účinná domácí lékárnička na zimu: před bacily chrání med nebo cibule

Ilustrační fotka.

V této době víc než jindy řádí různá respirační onemocnění. Ke zmírnění příznaků naštěstí dokáže pomoci i celá řada přírodních prostředků. Zkuste naše tipy na účinnou zimní domácí lékárničku.

21. ledna 2026

Kosmetické vychytávky na zimu. Víme, po čem volají vaše pleť a vlasy

Péče o pleť vá s bude bavit

Leden a únor jsou pro pleť i vlasy zkouškou odolnosti. Mráz, suchý vzduch a únava si žádají více péče, jemnosti i malých radostí. Vybrali jsme kosmetické vychytávky, které vás v letošní zimě...

21. ledna 2026

Proč si dnes ženy zmenšují prsa a jaké je specifikum Česka. Plastický chirurg vypráví

Premium
Plastický chirurg Pavel Horyna

U nás chtějí klienti nenápadnější zákroky, v cizině větší efekt, říká respektovaný plastický chirurg Pavel Horyna. Díky působení na klinice, která má pobočky v Praze a Ústí nad Labem, ale i díky...

21. ledna 2026

Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky

ilustrační snímek

Máte „pivní pupek“? Může to být hrozba pro vaše srdce. Nová studie ukázala souvislost mezi nahromaděným břišním tukem a změnami v srdeční struktuře, které mohou vést až k jeho selhání.

21. ledna 2026

Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů

Premium
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás...

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...

20. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

20. ledna 2026  13:50

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

20. ledna 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.