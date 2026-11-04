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Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet

Autor:
  8:38
Karissa Collinsová

Karissa Collinsová | foto: Profimedia.cz

Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
7 fotografií
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto plánuje další potomky. „Nebývá mi dobře a nesnáším porody, ale všechny své děti miluji,“ uvedla.

„Všechny naše děti mají jméno, které začíná na písmeno A. Líbí se nám to, ale uznáváme, že občas se nám to plete,“ uvedli rodiče, kteří jsou sami vlastně dodnes v šoku z toho, kolik mají dětí.

Když byli mladší, rozhodně tak velkou rodinu neplánovali. Představovali si, že budou mít maximálně tři děti a budou cestovat po světě. Dnes je ovšem s tolika dětmi cestování složité a mnohem víc si tak užívají pohodlí domova. „Máme jedenáct dětí. Ty starší jsou už hodně samostatné. Milují sport, milují školu. A chovají se k sobě velmi hezky. Máme štěstí, že mají tak krásné vztahy,“ uvedla maminka jedenácti dětí.

Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
Karissa Collinsová
7 fotografií

Tu lidé podezírají, že je na těhotenstvích i porodech závislá a nemůže s nimi tak přestat. To ale naprosto vylučuje. Bývá jí totiž hodně špatně a porody jsou pro ni také těžké. „Hodně toho sdílíme na sociálních sítích. Lidé mají pocit, že o nás tak všechno vědí. Hodně si domýšlejí, mají různé názory. Někdo něco podotkne v komentářích, lidé se toho chytnou a už je to hotová věc, ačkoli je to naprostý nesmysl. Já nikomu nic nevyvracím, my víme, jaká je pravda,“ pokračovala žena.

Aktuálně se s dětmi dohadují, jak se bude dvanáctý potomek jmenovat. Tolik na výběr už nemají, ale rozhodně si stojí za tím, že další dítě bude mít opět jméno začínající na písmeno A. „Už máme nějaké tipy. Uvidíme, jak to nakonec bude,“ smála se jedenáctinásobná maminka.

Mají čtrnáct dětí. Do auta se nevejdou a za jídlo dají milion ročně

V minulosti žena několikrát potratila a některé děti porodila císařským řezem. Lékaři jsou z každého jejího dalšího těhotenství nervóznější, protože mají obavy, aby nedošlo k ruptuře děložní stěny. S manželem jsou ještě navíc přenašeči vzácného dědičného onemocnění, které se už projevilo u dvou jejich dětí. Jejich tělo nedokáže správně využívat některé tuky jako zdroj energie a jeho nejtěžší formy mohou být život ohrožující. „Vše máme pod kontrolou a dohledem lékařů,“ dodala žena.

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