náhledy
Barbadoská zpěvačka Rihanna je potřetí těhotná. A stejně jako u předchozích dvou těhotenství, i tentokrát plní stránky magazínů svými výstředními módními kreacemi. Rostoucí břicho dává hrdě na odiv v odvážných, břicho i prsa odhalujících kreacích. Podívejte se na to nejpůsobivější, co v průběhu let vynesla.
Autor: koláž iDNES.cz
Rihanna přepisuje pravidla těhotenské módy. Ať je zima či teplo, bříško nosí zpravidla nezakryté. Holá kůže většinou kontrastuje s ohromnými kožichy či oversize kabáty a saky.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z prvních odvážných těhotenských modelů vynesla Rihanna na party svých značek Fenty Skin a Fenty Beauty v únoru 2022. Přetřásal se tehdy tolik, že se stal takřka legendárním.
Autor: Profimedia.cz
Lososový kožený model oblékla zpěvačka na pařížský týden módy v roce 2022. Pod srdcem tehdy nosila svého prvorozeného syna, který dostal netradiční jméno RZA.
Autor: Profimedia.cz
Romantická procházka po Paříži? Na typický francouzský styl zapomeňte. Rihanna ji v březnu 2022 absolvovala v tyrkysovém overalu s průstřihy.
Autor: Profimedia.cz
Na večeři s přáteli v Santa Monice se Rihanna vybavila třpytivou podprsenkou a mikro mini sukní. Jak vidno, ani během těhotenství není třeba se halit do neforemných kousků. Jak pohodlný takový styl může být, je ovšem otázka.
Autor: Profimedia.cz
A další mikro mini, jen tentokrát bříško zůstalo zahalené. I tak ovšem byla zpěvačka ve fuchsiové barvě a peří nepřehlédnutelná. Ač je to k nevíře, jde o jeden z jejích umírněnějších outfitů.
Autor: Profimedia.cz
Zprávu o druhém těhotenství Rihanna vyslala do světa na vystoupení v prestižní poločasové show na Superbowlu v únoru 2023. Značka Loewe jí pro tuto příležitost zhotovila na míru sytě rudý komplet.
Autor: Reuters
„Kouzlo“ Rihannina těhotenského stylu tkví v tom, že se obléká tak, jako by těhotná vůbec nebyla. Často experimentuje s vintage kousky, které nejsou určené těhotným ženám. Na návštěvě Paříže v dubnu 2023 oblékla kožich, který pro značku Fendi vytvořil v roce 1999 Karl Lagerfeld.
Autor: Profimedia.cz
Během druhého těhotenství se synem Riotem Rose se zpěvačka odvázala snad ještě víc než při tom prvním. Pro narozeniny rodinného přítele v květnu 2023 zvolila nepřehlédnutelný oversize kožich a kožešinový top. Ochránci zvířat z ní příliš velkou radost nemají, pro kožešiny má totiž Rihanna slabost.
Autor: Profimedia.cz
Ptáte se, jak to Rihanna dělá, že se vejde do kousků, které nejsou šité pro těhotné ženy? Jednoduše. Kde se dá, rozepíná knoflíky.
Autor: Profimedia.cz
Jindy volí pohodlné kalhoty na gumu nebo tepláky. Nikdo ji ovšem nemůže podezírat z toho, že by se jí nechtělo krášlit. Bývá vždy perfektně upravená, s nápaditými účesy a ověšená šperky.
Autor: Profimedia.cz
Tričko či halenka jsou pro Rihannu příliš fádní. Mnohem raději navrství dvě podprsenky. Mohutná kožešinová bunda nesmí chybět.
Autor: Profimedia.cz
I v pokročilých fázích těhotenství se Rihanna neváhá vypravit na všelijaké prestižní akce. Na Oscary se v roce 2023 dostavila v koženkových šatech s rafinovanými průhlednými díly.
Autor: Reuters
Také Met Gala si Rihanna nenechává ujít ani v požehnaném stavu. Dostaví se vždy, byť obvykle s několikahodinovým zpožděním. V květnu 2023 se ho zúčastnila v překvapivě něžných bílých šatech s plastickými květinami.
Autor: Reuters
V jednom rozhovoru Rihanna prohlásila: „Když jsem zjistila, že jsem těhotná, pomyslela jsem si, že v žádném případě nebudu nakupovat v oddělení těhotenské módy.“ A toho se stále drží.
Autor: Profimedia.cz
Těhotenství Rihanně nejen svědčí, ale i vydělává. Díky odvážným outfitům plní stránky módních magazínů a jejím značkám kosmetiky a oblečení se daří ještě víc než obvykle. Těhotná fotí reklamy pro celé své portfolio: Fenty Beauty, Fenty Skin, Fenty Hair a Savage X Fenty.
Autor: Profimedia.cz
V současné době je zpěvačka potřetí těhotná. Nejnovější přírůstek do rodiny, kterou kromě ní tvoří raper A$AP Rocky a jejich synové RZA a Riot, by se měl narodit někdy na podzim 2025. Opět tak na Rihanně vídáme nápaditou selekci odvážných ležérních i haute couture kousků.
Autor: Profimedia.cz
Letos vyrazila zpěvačka na Met Gala v outfitu inspirovaném pánským šatníkem a historií, pod nímž byl podepsán Marc Jacobs. Opět přišla poslední, jak je jejím zvykem.
Autor: AP
Rihanna s přehledem vynese i oversize oblek v pánském stylu. Ledabyle přehozená kravata je doplněk, kterým se může inspirovat každý. Kalhoty opět nechala nedopnuté.
Autor: Profimedia.cz