Nejvýstřednější těhotná celebrita. Rihanna odvážně vystavuje své křivky

Karolína Snellgrove
Barbadoská zpěvačka Rihanna je potřetí těhotná. A stejně jako u předchozích dvou těhotenství, i tentokrát plní stránky magazínů svými výstředními módními kreacemi. Rostoucí břicho dává hrdě na odiv v odvážných, břicho i prsa odhalujících kreacích. Podívejte se na to nejpůsobivější, co v průběhu let vynesla.
Rihanna Rihanna přepisuje pravidla těhotenské módy. Ať je zima či teplo, bříško nosí... Jeden z prvních odvážných těhotenských modelů vynesla Rihanna na party svých... Lososový kožený model oblékla zpěvačka na pařížský týden módy v roce 2022. Pod... Romantická procházka po Paříži? Na typický francouzský styl zapomeňte. Rihanna... Na večeři s přáteli v Santa Monice se Rihanna vybavila třpytivou podprsenkou a... A další mikro mini, jen tentokrát bříško zůstalo zahalené. I tak ovšem byla... Rihanna vystoupila v prestižní poločasové show na Superbowlu (13. února 2023) „Kouzlo“ Rihannina těhotenského stylu tkví v tom, že se obléká tak, jako by... Během druhého těhotenství se synem Riotem Rose se zpěvačka odvázala snad ještě... Ptáte se, jak to Rihanna dělá, že se vejde do kousků, které nejsou šité pro... Jindy volí pohodlné kalhoty na gumu nebo tepláky. Nikdo ji ovšem nemůže...

