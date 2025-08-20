|
Nejvýstřednější těhotná celebrita. Rihanna odvážně vystavuje své křivky
Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit
Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...
Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově
Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...
Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové
Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...
Numerologie a politika. Co přinesou stranám čísla, s nimiž jdou do voleb
Strany, hnutí a koalice, které se zúčastní voleb do Poslanecké sněmovny, už znají svá čísla. Přinesou jim štěstí? To se dozvíme až na začátku října. Nyní se ale můžeme pro zajímavost ponořit do...
Sexy léto podle Heidi Klumové. I po padesátce hrdě ukazuje své tělo
Máte pocit, že po padesátce už není co ukazovat? Modelka Heidi Klumová je důkazem toho, že je to právě naopak. Podívejte se do naší galerie na fotografie, kde ukazuje dokonalou postavu, díky které by...
Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení
Dospělí s ADHD často narážejí na potíže při plnění běžných úkolů, ať už doma, ve vztazích nebo v práci. Výsledkem bývá chaos a pocit zahlcení. Vymyslet plán nebývá tak těžké. Problém nastává ve...
Nejvýstřednější těhotná celebrita. Rihanna odvážně vystavuje své křivky
Barbadoská zpěvačka Rihanna je potřetí těhotná. A stejně jako u předchozích dvou těhotenství, i tentokrát plní stránky magazínů svými výstředními módními kreacemi. Rostoucí břicho dává hrdě na odiv v...
Ochlaďte se jídlem a pitím. Vyzkoušejte recepty na osvěžující čaje
Když udeří horka, ne vždycky se můžeme usadit někde v příjemném chládku s nohama v lavoru. K větší tepelné pohodě a hydrataci ale může přispět i volba stravy.
Šperk, klenot, bižu. Udělejte si radost a dopřejte si letní zdobení
Vykročíte-li ze dveří domova bez dekorativního doplňku, o moc se tím ochudíte. Šperk má tu moc potěšit vás i vaše okolí a také trochu prozradit, jaká vlastně jste. Najednou umíte mluvit i beze slov....
Fenomén dneška. Lidé, kteří mluví o své nevyléčitelné nemoci, nás učí žít
V dnešní době přibývá mladých lidí, kteří bez obalu mluví o své nevyléčitelné nemoci. Jejich poselství je jasné: Važte si zdraví, užívejte života a neřešte maličkosti. Nikdy totiž nevíte, kdy z úst...
Zavíráte oči před nevěrou? Tolyamorie může být řešením, má však svá ale
Láska je krásná, ale někdy bolí. Obzvlášť v momentě, když zjistíte, že vás partner podvádí. Co teď? Odejít, nebo zůstat a překousnout to? Trendem současnosti je tolyamorie, není ovšem pro každého.
Hráškový krém s uzeným lososem
Střední
45 min
Jedna z nejlepších krémových polévek.
Prodej, byt 2+kk, Teplice nad Bečvou, okr. Přerov
Pernštejnské náměstí, Hranice - Hranice I-Město, okres Přerov
2 990 000 Kč
Žena vypadala jako těhotná, za velikost břicha ale mohla cysta
Čtyřiadvacetiletá Hollie Welhamová z Velké Británie měla břicho jako v devátém měsíci těhotenství. Nečekala ovšem potomka, ale v břiše měla obří cystu. Lidé jí gratulovali k požehnanému stavu a ona...
Léto ještě nekončí. Rozmazlujte svou pleť a dopřejte jí hydrataci
Ani jsme se nenadáli a jsme ve druhé polovině prázdnin. Máme před sebou ještě pár dnů, nebo už jen pár dnů? Ať tak či tak, čas si běží svým tempem dál. Zkuste ho alespoň trochu ošálit a s pomocí...