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Rihanna i George Clooney založili vlastní značky. Nestačilo jim slavné jméno

Natálie Brabcová
  5:00
Kim Kardashianová proměnila vlastní zkušenost s tvarovacím prádlem ve značku...

Kim Kardashianová proměnila vlastní zkušenost s tvarovacím prádlem ve značku Skims, která dnes patří mezi nejznámější projekty celebrit. | foto: @ Skims

Ryan Reynolds a Blake Livelyová podnikají každý v jiné části nápojového trhu....
Rihanna představila také Fenty Skin, značku zaměřenou na péči o pleť.
Dwayne „The Rock“ Johnson propaguje svou značku pánské péče PAPATUI, která...
Kim Kardashianová spojila Skims s NBA. Značka, která začínala u tvarovacího a...
11 fotografií
Zpěvačka Rihanna neprodává jen hudbu, Kim Kardashianová nevsadila jen na reality show a George Clooney nevydělal miliony pouze před kamerou. Slavné tváře zjistily, že jejich jméno může mít cenu i mimo svět filmu a showbyznysu. Založily vlastní značky, které se proměnily v úspěšné firmy.

Obsah

Rihanna: Kosmetický sen, který začal u chybějících odstínů

Když Rihanna v roce 2017 představila Fenty Beauty, nechtěla vytvořit jen další řadu make-upu se slavným jménem na obalu. Zpěvačka upozorňovala na problém, který sama vnímala v kosmetickém průmyslu. Mnoho žen s různými odstíny pleti podle ní stále nemělo dostatečný výběr make-upů, které by jim skutečně seděly.

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Právě důraz na širokou škálu odstínů se stal jedním z hlavních poznávacích znaků značky. Fenty Beauty výrazně přispěla k rostoucímu důrazu na širší nabídku odstínů v kosmetice a Rihanna postupně vybudovala celé kosmetické impérium. Později přidala také Fenty Skin, zaměřenou na péči o pleť.

Rihanna založila Fenty Beauty s důrazem na širokou nabídku odstínů make-upu pro různé tóny pleti.

Kim Kardashianová: Z vlastního problému vzniklo Skims

Kim Kardashianová dobře věděla, co jí v módě chybí. Když v roce 2019 spoluzaložila značku Skims, vycházela z vlastní zkušenosti se stahovacím prádlem. Vadilo jí, že nabídka často neodpovídala různým typům postav ani odstínům pokožky.

Věděli jste, že?

Začátky Skims nebyly úplně bez kontroverzí. Kim Kardashianová původně chtěla značku pojmenovat Kimono. Název vyvolal kritiku kvůli spojení s tradičním japonským oděvem, a podnikatelka proto nakonec značku přejmenovala na Skims.

Skims začínala jako značka tvarovacího prádla, postupně se však rozšířila o spodní prádlo, domácí oblečení i další módní kolekce. Dnes patří mezi nejznámější značky spojené s celebritou. Kim Kardashianová tak využila to, co umí nejlépe, schopnost vytvořit kolem produktu obrovskou pozornost. Tentokrát neprodávala jen vlastní obraz, nýbrž konkrétní výrobek.

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Kim Kardashianová představila značku Skims jako vlastní odpověď na nedostatky, které viděla v nabídce tvarovacího a spodního prádla.

Selena Gomezová: Kosmetika, která nechce honit dokonalost

Selena Gomezová založila v roce 2020 značku Rare Beauty. Už samotný název odkazuje na myšlenku, že člověk nemusí usilovat o nedosažitelnou dokonalost.

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Značka se od začátku snažila spojit kosmetiku s širším tématem sebevědomí a přijetí sebe sama. Součástí projektu se stal také Rare Impact Fund, který podporuje iniciativy zaměřené na duševní zdraví.

Rare Beauty ukazuje, že u současných celebritních značek často nejde jen o produkt. Důležitý je také příběh, který za ním stojí.

Selena Gomezová založila kosmetickou značku Rare Beauty, která staví na myšlence přirozenosti a menšího tlaku na dokonalý vzhled.

Hailey Bieberová: Z prostředního jména vznikla značka za stovky milionů

Hailey Bieberová vstoupila do světa kosmetiky v roce 2022 se značkou Rhode. Modelka ji postavila na jednoduché péči o pleť a produktech pro každodenní použití.

Název Rhode nevznikl náhodou. Odkazuje na prostřední jméno Hailey Bieberové, které se v její rodině dědí po ženské linii. Stejné prostřední jméno měla její matka a prababička.

V roce 2025 Rhode koupila kosmetická společnost e.l.f. Beauty. Hodnota transakce může podle podmínek dosáhnout až jedné miliardy dolarů. Hailey Bieberová tak svou značku během několika let proměnila v podnik, o který projevil zájem velký kosmetický hráč.

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Hailey Bieberová založila kosmetickou značku Rhode. Její název odkazuje na prostřední jméno modelky.

George Clooney: Tequila, která měla být jen pro přátele

George Clooney nechtěl původně dobýt svět alkoholu. Značka Casamigos vznikla v roce 2013 jako projekt herce, podnikatele Randa Gerbera a Mikea Meldmana. Chtěli si vytvořit tequilu podle vlastní chuti, kterou by mohli pít s přáteli.

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Jenže z domácího nápadu se rychle stal velký byznys. Casamigos si získala popularitu a v roce 2017 ji koupila společnost Diageo. Hodnota obchodu mohla podle výsledků značky dosáhnout až jedné miliardy dolarů. Název Casamigos v překladu ze španělštiny znamená dům přátel a odkazuje na původní myšlenku značky jako tequily pro společné chvíle.

George Clooney se svými přáteli původně vyráběl tequilu Casamigos hlavně pro vlastní potřebu. Později z ní vznikla úspěšná značka.

Ryan Reynolds: Herec, který prodával gin vlastním humorem

Ryan Reynolds se proslavil především jako herec, ale velkou pozornost získal i svým marketingovým talentem. V roce 2018 získal podíl ve značce Aviation Gin a začal ji propagovat svým typickým ironickým stylem.

Jeho reklamy často působily spíš jako krátké komediální scénky než klasická propagace alkoholu. Právě osobitý humor pomohl značce získat pozornost lidí, kteří by ji možná jinak neznali.

V roce 2020 Aviation Gin koupila společnost Diageo. Reynolds si však podle podmínek transakce ponechal ve značce vlastnický podíl a dál se podílel na její propagaci.

vancityreynolds

A delicious way to get your fruit intake for the day that is no way backed by science. @aviationgin

26. února 2026 v 14:01, příspěvek archivován: 23. září 2026 v 14:51
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Dwayne Johnson: Od tequily po šampon pro muže bez vlasů

Dwayne „The Rock“ Johnson patří mezi celebrity, které své jméno proměnily v rozsáhlé podnikání. V roce 2020 uvedl na trh tequilu Teremana, na jejímž vzniku se podílel jako jeden ze zakladatelů. Značku postavil na myšlence kvalitní tequily, která bude zároveň dostupná širšímu okruhu zákazníků.

Herec ovšem nezůstal jen u alkoholu. V roce 2024 představil také vlastní značku pánské péče PAPATUI, která nabízí kosmetiku pro pleť, tělo i vlasy.

Značka přinesla i jeden nečekaný internetový vtip. Součástí nabídky je totiž šampon a kondicionér, což pobavilo část fanoušků kvůli tomu, že samotný Johnson je už dlouhé roky známý svou holou hlavou.

Dwayne Johnson rozšířil své podnikání také o značku pánské péče PAPATUI, která nabízí kosmetiku pro tělo, pleť i vlasy.

Blake Livelyová: Nealkoholické nápoje místo další kosmetiky

Blake Livelyová nešla cestou mnoha hereček, které založily vlastní kosmetickou značku. V roce 2021 uvedla na trh Betty Buzz, řadu nealkoholických perlivých nápojů určených k přípravě koktejlů i k samostatnému pití.

Zajímavé je, že Blake Livelyová a Ryan Reynolds se pustili do úplně opačných částí nápojového trhu. Zatímco Reynolds vybudoval značku ginu Aviation Gin, jeho manželka vytvořila Betty Buzz, nápoje určené pro lidi, kteří alkohol nepijí.

Nápad vycházel z její vlastní zkušenosti. Herečka uvedla, že sama alkohol nepije, ale chtěla vytvořit nápoj, který nebude jen doplněk k alkoholu a obstojí i samostatně.

Betty Buzz nabízí různé příchutě od toniku po zázvorové a citrusové varianty a ukazuje, že celebrity dnes hledají příležitosti i v rychle rostoucím trhu s nealkoholickými nápoji.

Blake Livelyová a Ryan Reynolds podnikají každý v jiné části nápojového trhu. Ona založila nealkoholickou značku Betty Buzz, on se proslavil značkou Aviation Gin.

Sláva sama o sobě nestačí

Ne každá značka spojená se slavným jménem se promění v úspěšný byznys. Fanoušci mohou pomoci s prvním zájmem, ale dlouhodobě rozhoduje hlavně to, jestli produkt skutečně nabídne něco víc než jen podpis známé osobnosti.

Ryan Reynolds a Blake Livelyová podnikají každý v jiné části nápojového trhu. Reynolds spojil své jméno s Aviation Gin, Lively založila nealkoholickou značku Betty Buzz.
Rihanna představila také Fenty Skin, značku zaměřenou na péči o pleť.
Dwayne „The Rock“ Johnson propaguje svou značku pánské péče PAPATUI, která nabízí kosmetiku pro pleť, tělo i vlasy.
Kim Kardashianová spojila Skims s NBA. Značka, která začínala u tvarovacího a spodního prádla, dnes nabízí mnohem širší kolekce oblečení.
11 fotografií

Zatímco Rihanna, Kim Kardashianová nebo George Clooney dokázali své nápady proměnit ve značky, které si našly miliony zákazníků, jiné projekty slavných hvězd postupně zmizely. Ani obrovská popularita totiž sama o sobě nezaručí, že lidé budou chtít výrobek kupovat znovu.

Nejúspěšnější celebrity tak neprodávají jen své jméno. Dokázaly najít něco, co lidem chybělo, a proměnit vlastní zkušenost v produkt, který funguje i bez jejich tváře.

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví
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