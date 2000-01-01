Neznali jsme hypermarkety, restaurace rychlého občerstvení, ani e-shopy nebo rozvoz jídla na objednávku. Jak jsme v socialistickém Československu obědvali ve školce nebo v práci, kde jsme nakupovali potraviny a na kterých dobrotách jsme ujížděli? Podívejte se do naší retro galerie.
Autor: Profimedia.cz
V závodní jídelně národního podniku Tesla v Praze se nejen jedlo, ale také se zde napínaly všechny síly pro splnění pětiletky. (28. ledna 1949)
Autor: ČTK / Parbus Bohuslav, ČTK
Plakát na zdi jídelny v sanatoriu dr. Pleskota v Poděbradech zase hlásil: Soutěžíme v ochotě – bez zpropitného. (1. ledna 1950)
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Nechodilo se ovšem jen do závodky, ale třeba také na pohár nebo zákusek. Velkou oblibu si získala ovocná jídelna na Václavském náměstí v Praze (18. října 1960)
Autor: ČTK / Lomoz Viktor, ČTK
Na snímku z 5. srpna 1961 můžete vidět středisko závodního stravování s obsluhou ve společenském domě Družba. Horníci z Dolu Julius Fučík v Petřvaldě tak nemuseli stát s tácem frontu k okénku.
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Zato závodní stravování v k. p. Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda bylo dobovou klasikou (6. ledna 1986)
Autor: ČTK / Berger Petr, ČTK
O poznání lepší komfort a výhled nabízela zahrádka Bruselské restaurace v pavilonu EXPO 58 v Praze na Letné. (1. června 1963)
Autor: ČTK / Humpálová Zuzana, ČTK
Víte, kdy byla otevřena první vietnamská restaurace v Československu? Jmenovala se Hai-Phong a začátkem května 1983 začala sloužit hostům v Ústí nad Labem.
Autor: ČTK / Zavoral Libor, ČTK
Děti v mateřské škole v Blovicích v okrese Plzeň-jih usedly k obědu a těší se na polévku. (4. ledna 1983)
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Výloha pražského cukrářství v roce 1950 je důkazem, že co se týká sladkého, tak československý zákazník dodnes moc nezměnil vkus.
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Ve snaze pomáhat rychlejšímu budování socialismu a tím zvýšení životní úrovně, zřídily hotely a restaurace hlavního města Prahy komunální podnik provozovnu nového typu. V provozovně č.556 v Praze II, Husitská 70 bylo možné koupit všechny polotovary k úpravě obědů a večeří v domácnosti. (3. srpna 1950)
Autor: ČTK / Novák Josef, ČTK
Některé obchody byly za socialismu doslova výkladními skříněmi úspěchu. Například prodejna potravin na Husitské třídě na Žižkově, která se otevřela v roce 1955. (8. června 1955)
Autor: ČTK
Zákazníci si tu poprvé mohli sami vybírat zboží do připravených vozíků a platit až posléze. (8. června 1955)
Autor: ČTK
Nákupní vozíky byly výrazně menší, než známe dnes ze supermarketů a hypermarketů. (8. června 1955)
Autor: ČTK
Fenoménu nových samoobsluh se věnoval i tehdejší odborný tisk. Tyto fotografie byly publikovány v zářijovém vydání časopisu Socialistický obchod v roce 1955. (8. června 1955)
Autor: archiv Národního muzea
Autor: archiv Národního muzea
V srpnu 1960 byla na pražském Žižkově otevřena dosud největší samoobsluha masem a uzeninami n. p. Pramen.
Autor: ČTK
V říjnu 1960 pak na Václavském náměstí v Praze otevřela jedna z nejmodernějších mléčných jídelen v republice. Na snímku záběr z oddělení sýrových specialit.
Autor: ČTK / Švarc, ČTK
O životě prodavačky vyprávěl i jeden z nejoblíbenějších seriálů socialistického období (na snímku Hana Maciuchová a Jiřina Švorcová, která roli Anny Holubové ztvárnila).
Autor: © Česká televize / Miloš Schmiedberger
V menších obcích nebylo jen tak možné nakoupit si tak, jako ve městě, a tak obyvatelé vítali příjezd pojízdné prodejny. Na snímku z 4. srpna 1960 pojízdná prodejna v osadě Dolní Borek.
Autor: ČTK / Januš Karel, ČTK
Pojďme se podívat i na některé nezapomenutelné potravinářské produkty. Třeba smetanový krém Pribináček je oblíbenou pochoutkou i dnes. Takto vypadala jeho výroba v roce 1955.
Autor: ČTK
Velkým hitem československého potravinářství byly hotové polévky, které šetřily čas a práci. Na snímku ze 4. února 1961 zaměstnankyně byšického závodu n. p Vitana balí gulášové polévky.
Autor: ČTK / Dezort Jovan, ČTK
A takto vypadalo plnění sklenic s nakládanými okurkami ve Frutě Lovosice. (4. ledna 1961)
Autor: ČTK / Dezort Jovan, ČTK
Nezbytnou součástí vánočního menu byla i za socialismu vánočka. Na snímku z Jihomoravských pekáren n. p. Brno vidíme jejich balení do celofánových sáčků. (23. 12. 1967)
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Obložené chlebíčky jsou stavebním prvkem československého lahůdkářství už celá desetiletí. V závodě Potraviny 12-13 Praha Vysočany jich vyráběli 22 druhů. (17. 12. 1969)
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
Na snímku z roku 1969 je vedoucí expedice hotových výrobků závodu masné výroby Zvonařka, který připravuje zásilku pařížského salámu.
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
Takto vypadala v roce 1977 druhá největší pekárna v ČSSR, která byla vybudována v Olomouci. Dostala jméno Hanka. (5. ledna 1977)
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Rychlorozpustné granulované kakao Granko z odštěpného závodu Soja Kolín n. p. Čokoládovny si získalo obrovskou oblibu a značka vydržela až do dnešních dní. Takto v roce 1983 probíhalo jeho balení.
Autor: ČTK / Hajský Libor, ČTK
Plné stoly a lednice za socialismu ovšem vyvolaly také další fenomén – přibírání na váze. A tak šly na dračku knihy s radami, jak zhubnout, třeba Abychom netloustli (1979).
Autor: Petra Barochová, iDNES.cz
Obálka další knihy s dietními radami s názvem ...jak proti nadváze...
Autor: Petra Barochová, iDNES.cz
Propagace zeleninových a květinových semen cibule a hlízy SEMPRA
Autor: repro Retro ČS 3/JOTA
A jaké potravinářské produkty jsme si nosili z obchodu? Třeba rostlinné máslo Juno, původní cena 7 Kčs
Autor: Jan Bačák
Jahodovo-jablečná dřeň, kterou milovaly zejména děti.
Autor: Petr Hlavinka
Plnotučná hořčice v plastovém obalu. Vyráběly Severočeské konzervárny a drožďárny, k.p. Ústí nad Labem, provozovna Bohušovice nad Ohří. Hmotnost 400 g, cena 2,90 Kčs.
Autor: Pavel Hanák
Luxusní mariánskolázeňské oplatky
Autor: Daniel Spáčil
Oplatky Dukla s kávokakaovou náplní
Autor: Daniel Spáčil
Smetanový ovocný jogurt. Socialistické jogurty byly energeticky mnohem vydatnější než ty současné.
Autor: Petr Hlavinka
Kakao
Autor: František Peřina
Čínský čaj volně sypaný v plechovce
Autor: Jiří Velek
Lakrumáček - jeden z mnoha smetanových krémů, který se vedle známého Pribináčku v Československu prodával.
Autor: Pavel Maleček
Kostkový cukr, který stál původně 8 Kčs
Autor: Jan Bačák
Barevný cukr krystal, který se prodával v Esu. Krabice stála v osmdesátých letech 25 Kčs.
Autor: Šárka Štefková
Pudingový prášek Želka, výrobce Slovenské škrobárne národní podnik Trnava závod Boleráz, cena 1,70 Kčs
Autor: Jan Bačák
Sterilované bílé zelí v balení 640 gramů stálo 4,10 Kčs.
Autor: Zbyněk Šůcha
Tuzemský rum z likérky v Liptovském Mikuláši
Autor: Petr Hlavinka
Nesmíme zapomenout ani na křehké laskonky.
Autor: Milkparade.eu
A kdo miloval vaječňák, ten si rád v cukrárně objednal likérovou špičku.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA