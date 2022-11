Polka se chlubí tetováním po celém těle, má ho téměř všude

„Opravdu jsem držitelkou rekordu. Každé tetování na mém těle bylo poctivě měřeno a nyní pokrývá téměř celé mé tělo,“ chlubila se žena na Instagramu, kde má mnoho obdivovatelů.

S tetováním zdaleka nekončí. V budoucnu má ještě v plánu potetovat celý obličej i chodidla. Není si však jistá, že právě na tomto místě tetování zvládne. „Často se mě lidé ptají, jestli už jsem si zvykla na bolest. A musím říct, že v mém případě každé další tetování bolí víc. Je to velká výzva a jsem ráda, když to zvládnu,“ uvedla.

Největší bolest zažívala během tetování paží. Intimní partie pro ni bolestivé nebyly, jen se cítila nepříjemně. „Bylo to celkově velmi bolestivé. Často mi tekly slzy a přemýšlela jsem nad tím, že to ukončím. Ale nyní jsem hrdá na to, že jsem to zvládla a budu v tom pokračovat,“ dodala.