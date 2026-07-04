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Hádky, emoce i život horší, než žijeme sami. Proč nás tak baví reality show?

Survivor Česko & Slovensko 2024

Survivor Česko & Slovensko 2024 | foto: TV Nova

Survivor Česko & Slovensko (2022)
Survivor Česko & Slovensko (2022)
Survivor Česko & Slovensko (2022)
Survivor Česko & Slovensko (2022)
60 fotografií
Survivor, Bachelor nebo třeba Výměna manželek. Reality show patří v Česku i ve světě mezi nejsledovanější formáty. Sledují je diváci napříč věkovými kategoriemi i sociálním postavením. Je to zábava pro každého. Proč lidi baví nahlížet do soukromí druhých?

Mohlo by se zdát, že reality show jsou poměrně novým fenoménem. Ovšem formát skryté kamery se poprvé objevil v USA už v roce 1948. To, co vidíme na obrazovkách nyní, se však dočkalo největšího rozmachu na konci 80. let, u nás pak s novým miléniem. Skutečným průkopníkem byl v tomto ohledu pořad VyVolení, který začala TV Prima vysílat v roce 2005.

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Sledovanost byla, je a bude vázána u tohoto formátu na konflikty. Nikdo z diváků netouží sledovat filozofické úvahy nebo rozhovory o počasí – od toho jsou seriály nebo dokumenty. Lidé u obrazovek touží po realitě a možnosti utvrdit se v tom, že občas „vybuchnout“ je zcela normální.

Možná i proto diváci VyVolených poslali ve finále nejvíc hlasů Vladkovi Dobrovodskému (48), jehož hysterické scény na houpacím křesle se staly legendárními. Splňoval všechno, co lidé chtěli.

Co je reality show?

Pod pojmem reality show je ukryta stovka různých pořadů – od skrytých kamer (Big Brother), kuchařských soutěží (MasterChef), seznamovacích sérií (Bachelor nebo Farmář hledá ženu), talentových soutěží (Československo má talent, Superstar) až po soutěže o přežití (Survivor). Mají za cíl sledovat lidi v reálných, někdy záměrně tvůrčím štábem vyhrocených situacích a odhalit jejich skutečnou tvář. S tou se divák ztotožňuje.

O co vlastně jde? Jde o ujištění, že životy, které žijeme, nejsou tak špatné a můžou být vlastně ještě horší. Na tomto jednoduchém psychologickém principu jsou tyto pořady založeny.

„Reality show jsou zrcadlem, které nám ukazuje, jací jsme my sami. Představujeme si, co bychom dělali na jejich místě a v jejich situaci,“ vysvětlil pro Radio Prostor sociolog Vojtěch Bednář. Tato zábava podle něj nevyjadřuje nic o účastnících, ale právě o těch, kteří show sledují.

A cílová skupina je různorodá. „Jedná se o velmi univerzální druh zábavy. Když se podíváte na lidi, kteří jsou na nejvyšších patrech společenského žebříčku, ‚pokleslejší‘ zábavu ocení úplně stejně jako lidé na druhé straně,“ vysvětluje sociolog.

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Je to ideální formát na „vypnutí hlavy“ a oproštění se od každodenních starostí. Nemusíte řešit vlastní problémy, ale zaměřit se na jiné, cizí. Ve společnosti už se například ujala věta: „Zárukou kvalitního dílu Výměny manželek je, když někomu chybějí zuby.“

Diváci se, ač to nepřiznají, zkrátka chtějí neustále utvrzovat, že na tom mohou být v životě mnohem hůř. Na tom je ostatně postavena i show Extrémní proměny. Asi nebude překvapením, že největší sledovanost mají díly s morbidně obézními lidmi.

Diskutování o posledních epizodách, hádání se o osudech soutěžících nebo sdílení názorů na dramatické zvraty je navíc nevyčerpatelným tématem i mezi kamarády. A podle toho jsou ostatně i samotní účastnici vybíráni. Aby přinesli co nejvíc dramat.

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Například u show Survivor nebo Farma tvůrci přiznávají, že soutěžící nevybírají jen podle fyzických předpokladů, ale i osobnostních rysů. Do skupin jsou pak zařazovány tak, aby docházelo ke konfliktům. Podobně je to i ve Výměně manželek – těžko by si rodiny vyměnily ženy pocházející obě ze statku. Diváci prahnou po tom, vidět „paničku z města“ brodit se bahnem a krmit slepice.

Reality show jsou podobné bulvárním novinám nebo webům. Každý tvrdí, že je nečte, soukromí slavných ho nezajímá, ale za zavřenými dveřmi sleduje všechno velmi bedlivě. V případě televizních formátů je však nutné připomenout, že ne všechno je skutečná realita.

Tento formát je postavený na senzaci a i od toho je na place přítomen režisér, který má za úkol „vyždímat“ z účinkujících maximum, a to hlavně emocí. To může být však pro lidi, kteří mají za úkol ostatní bavit, velmi náročné – i když se z obrazovky zdá, že jsou nad věcí.

Survivor Česko & Slovensko 2024
Survivor Česko & Slovensko (2022)
Survivor Česko & Slovensko (2022)
Survivor Česko & Slovensko (2022)
60 fotografií

Kdo se hlásí před kamery?

Nikdo nejde do účasti v reality show z donucení. Většinou se jedná o mladé lidi, kteří chtějí tímto způsobem vzbudit pozornost a získat slávu, která je vedlejším efektem jejich účasti. Málokdo si však uvědomuje, že nepřijdou jen podpůrné komentáře, slova chvály a lichotky. Mnohem víc bude posměšků a útoků. Ve velké míře se do show hlásí extroverti a exhibicionisté.

„Po celý čas natáčení máme s sebou psychologa. Aby mohl být účastníkům k dispozici,“ vysvětlil pro DVTV režisér a kreativní producent Samuel Jaško, který v minulosti pracoval na projektech jako například Love Island.

Účastníci si po zhlédnutí dílů v televizi také stěžují na promyšlený střih, který je vyobrazuje v ne zrovna lichotivém světle. I to je odvrácená tvář účasti v reality show.

Co je však víc – rychle rostoucí počet sledujících na sociálních sítích, nebo důstojnost? I to je otázka, kterou si musí ti, kteří se do reality show hlásí, položit. Soudě podle tisíců přihlášek, je odpověď jasná. A diváci? „Koukáme se na to proto, že se zkrátka cítíme být lepší,“ míní Samuel Jaško.

Baví vás sledovat reality show?

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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