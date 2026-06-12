V roce 1966 nakráčela tehdy pětadvacetiletá Raquel Welchová na plac snímku Milion let před Kristem v kožešinových bikinách. Nikdo tehdy ještě nemohl tušit, že se začala psát historie jednoho z nejslavnějších kostýmů v historii kinematografie. O více než půl století později zůstávají „prehistorické bikiny“ symbolem éry a jedním z nejrozpoznatelnějších oděvů, jaké kdy Hollywood stvořil.
Skvělý film pro děti
Film Milion let před Kristem je počinem, který každého paleontologa nadzvedává ze židle. Na pozadí dramatických krajin se v něm setkávají lidé a nejrůznější prehistoričtí tvorové včetně dinosaurů.
Ústřední role Loany byla původně nabídnuta Ursule Andressové, která se o čtyři roky dříve vynořila z moře v bílých bikinách v nejstarší zfilmované bondovce. Bikiny se sice poprvé objevily krátce po první světové válce, trvalo ovšem drahnou dobu, než si je troufly nosit i běžné ženy. Sex appeal první bondgirl k tomu přispěl nemalou měrou.
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Bylo tedy přirozené, aby se v roli spoře oděné pračlověčice objevila Ursula. Její kalendář byl však příliš nabitý a nároky na finanční odměnu příliš vysoké. Nahradila ji proto ještě relativně neznámá Raquel Welchová, která následně proslula jako „americká Ursula“.
Welchová neměla příliš na vybranou. Studio Fox, se kterým měla smlouvu, ji propůjčilo britskému studiu Hammer. „Prosím, prosím, nenechávejte mě točit ten film s dinosaury,“ žádala podle svých slov herečka zástupce studia.
Natáčet začala s vidinou toho, že se film ani nedostane do kin. „Myslela jsem si, že se ten projekt zamete pod koberec a nikdo ho nikdy neuvidí,“ řekla v rozhovoru v roce 2012. „Byl to skvělý materiál pro děti, ale dle mého ne úplně ideální cesta, jak se uchytit u filmu.“ Mimo jiné i kvůli tomu, že v celém filmu řekla pouhé tři věty.
Představa kožešinových bikin se Welchové rovněž pramálo zamlouvala. Obléct je považovala s notnou dávkou patosu za „osud horší než smrt“.
Je pravda, že nešlo o nic sofistikovaného. Svou ideu oděvu pravěké ženy zhmotnil kostýmní výtvarník Carl Toms pomocí několika kusů jelenice. Rovnou troje jelenicové bikiny stvořil přímo na Welchové. Jedny pro většinu scén, druhé pro „mokré“ scény v moři a třetí na bitku, ve které je měla potřísnit krev.
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Kostým doplnily kožešinové kozačky a šperk s mušlí, který symbolizoval Loaninu příslušnost k pobřežnímu kmeni. Oproti svým mužským kolegům vypadala Welchová až komicky upraveně, měla depilovaná podpaží a nakadeřené vlasy. Tvůrci by nejspíš namítli, že reprezentovala zástupce civilizovanějšího kmene.
Ozdoba nejedné šatny i cely
Film nikdo pod koberec nezametl. Naopak, jednalo se o velký komerční úspěch. Ještě větší senzací se však staly propagační fotografie. Jedna z nich, na níž Raquel Welchová stojí s rozevlátými vlasy v kožešinovém kostýmu, se téměř ze dne na den proměnila v kulturní fenomén.
Dílo neznámého fotografa bylo reprodukováno v časopisech po celém světě. Obzvlášť populárním se stalo v Evropě. Jen v roce 1966, kdy měl film premiéru, se Welchová objevila na obálkách více než devadesáti evropských magazínů. Její bikiny se staly oblíbeným halloweenským kostýmem a jejich obdoba nesmí chybět v žádném filmu zasazeném do pravěku.
V podobě plakátu ozdobila slavná fotografie strohou zeď nejednoho studentského pokoje, vojenské základny, dělnické šatny a také vězeňské cely. Tento fakt ilustruje třeba film Vykoupení z věznice Shawshank, kde Welchová v bikinách zakrývá tunel, kterým se hlavní hrdina dostane na svobodu.
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Fotka je dnes považována za jeden z nejslavnějších pin-up snímků. Mnoho lidí znalo a zná fotografii, aniž by někdy film viděli, ba aniž by vůbec věděli, o jaký film jde. Kostým se zkrátka oddělil od svého původního kontextu a začal žít vlastním životem.
Zhruba o třicet let později se vynořil ještě jeden snímek Raquel Welchové v kožešinovém úboru. Herečka na něm visí přivázaná na kříži. Byl pořízen jako propagační foto v době vydání filmu, jako příliš kontroverzní ale nakonec nebyl nevydán.
Jsem jen objekt
Šedesátá léta byla obdobím kulturní revoluce. Měnila se představa o ženskosti, sexualitě i módě. Mini sukně Mary Quantové a útlé modelky v čele s Twiggy bouraly staré normy. Raquel Welchová představovala jiný typ ideálu. Nebyla éterická ani chlapecká, působila silně, zdravě a atleticky.
Ve filmu Milion let před Kristem ostatně nehrála žádnou křehkou kytičku. Hned na úvod zachránila hlavního hrdinu před prehistorickou želvou, později se se sokyní poprala do krve. A právě tuto kombinaci síly a krásy kožešinové bikiny tak úspěšně podtrhly.
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Role, kterou hrála, stojí ve smutném kontrastu k tomu, jak bylo s Welchovou nakládáno během natáčení. Jak přiznala mnoho let poté, režisér Don Chaffey zcela ignoroval veškeré její připomínky: „Když jsem se svou postavu snažila vylepšit, dodat jí nějaké pozadí, nezajímalo ho to. To bylo pro mě nejtěžší zjištění, že jsem jen objekt. Ne pouze pro Dona (Chaffeyho, pozn. red.), ale pro celý filmový průmysl. Byla jsem němý objekt, který neměl mluvit víc, než bylo nutné,“ popsala Welchová.
Z herečky se díky roli Loany stal sex symbol, vyhrála či se umístila na špici žebříčku v anketách o nejvíc sexy ženu Hollywoodu, století, planety. A to i přesto, že se nikdy nenechala nafotit nahá (k mírnému rozčarování zakladatele magazínu Playboy Hugha Hefnera).
Jako herečka ale dlouho nebyla brána příliš vážně. Nakonec kletbu přeci jen prolomila a ztvárnila celou řadu silných, emancipovaných hrdinek. Třeba ve filmech Bandolero!, 100 pušek nebo Tři mušketýři.
V tomto ohledu měla pravdu: obléct kožešinové bikiny byl skutečně osudový ortel. „Fakt, že jsem se stala sexuálním symbolem, je pravděpodobně nejrozkošnějším, nejvíc okouzlujícím a nejšťastnějším nedorozuměním,“ nechala se slyšet.