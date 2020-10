Kvůli rakovině přišla o oko, z hendikepu nyní dělá svou přednost

Začalo to celkem nevinně a nenapadlo by ji, že její problémy jsou známkou rakoviny. Občas na jedno oko hůř viděla a místo ostrého obrazu vídala černé tečky. Když se pak přidaly další obtíže, už začala mít o svém zdraví pochybnosti.

„Na očním dostala v pubertě brýle a dál jsme to příliš neřešili. Když se objevily bolesti, byla podrobena dalšímu vyšetření, které odhalilo nádor,“ sdělila maminka Olivie serveru Express.co.uk. Rodina byla v šoku, protože se nádor našel opravdu „za pět minut dvanáct“.

Kdyby nezačala léčba, pravděpodobně by tomuto onemocnění podlehla. Podle lékařů s nádorem žila několik let, aniž by měla jakékoli symptomy. Ačkoli je to velmi neobvyklé, stát se to může. Většinou se tento typ nádoru objevuje u dětí do pěti let věku.

„Každý rok se jen ve Velké Británii objeví zhruba padesát dětí se stejným problémem. Jejich věk je ale většinou okolo tří let. Když se problém včas podchytí, léčba je úspěšná. Případ Olivie byl ojedinělý,“ sdělila ošetřující lékařka Mandeep Sagoo z Londýnské kliniky, kde byla Olivie léčena.



Nyní nemá dnes už dospělá žena žádné problémy. Pouze jedno funkční oko ji prý v ničem neomezuje a žije plnohodnotný život. Na období strávené v nemocnici má dobré vzpomínky, protože byla obklopena milými sestrami a lékaři. A vděčí jim za záchranu života. Nyní se snaží svůj příběh šířit, aby povzbudila jiné onkologicky nemocné pacienty.