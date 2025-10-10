Uzavřenost, sklony vést nebo nízká sebedůvěra. Co o vás prozradí pyžamo?

Autor:
Noční úbor patří mezi intimnější druhy oblečení. Možná právě proto o nás dokáže říct víc, než si myslíme. Spíte ve flanelu, krajce nebo saténu? Přečtěte si, co o vás noční úbor prozradí.
Část 1/8
Ilustrační snímek

Pyžamo má ve své garderóbě každý. O to víc překvapí fakt, že tenhle kousek oblečení je v evropských šatnících poměrně krátce. Podle historiků přivezli první pyžamo kolonizátoři z Indie v 19. století.

Původně šlo o orientálně laděný oděv s dlouhými kalhotami, které byly v pase svázané šňůrkou. Navrchu mu navíc vévodila poloprůhledná tunika, která dodávala celému nočnímu úboru punc lehkosti, pohodlnosti a ležérnosti. Zpočátku bylo pyžamo spíše výsadou mužů.

Známé krásky milují pohodlí. Inspirujte se jejich osobitou pyžamovou módou

Pánská pyžama se šila z flanelu, bavlny, vlny nebo hedvábí. Populárním vzorem na látce se staly proužky či kostky. Kolem roku 1930 se do pyžamového designu začaly vkrádat i vojenské prvky v podobě kabátků, límečků a zapínání. A tato forma přetrvala až dodnes.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu

Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...

Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý

Advertorial

Podzim je obdobím, kdy si tělo žádá více péče a klidu. Po dlouhém dni u počítače, náročné práci nebo tréninku si zasloužíte regeneraci, která vašemu tělu skutečně prospívá – a právě teď přichází na...

10. října 2025

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

10. října 2025

Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu

Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.

10. října 2025

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

10. října 2025

Uzavřenost, sklony vést nebo nízká sebedůvěra. Co o vás prozradí pyžamo?

Noční úbor patří mezi intimnější druhy oblečení. Možná právě proto o nás dokáže říct víc, než si myslíme. Spíte ve flanelu, krajce nebo saténu? Přečtěte si, co o vás noční úbor prozradí.

10. října 2025

Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně

Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...

10. října 2025

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč
Recept

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Řada žen nemá po rakovině své tělo ráda, hůř se pak hojí, říká fyzioterapeutka

Premium

Petra Holubová pracuje jako onkologická fyzioterapeutka. Zaměřuje se na ženy, které prodělaly rakovinu prsu nebo stále procházejí léčbou. „Učím je pečovat o jizvy a zlepšujeme hybnost. Fyzioterapie...

9. října 2025

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

9. října 2025  12:19

Touha po kráse málem stála Britku život. Operaci by si prý nyní rozmyslela

Zaplatila v přepočtu bez mála dvě stě tisíc, aby se dočkala těla, které lidem roky záviděla. Místo toho však Leah Mattsonová z Velké Británie málem přišla o život. Vysněná plastika nedopadla podle...

9. října 2025  8:39

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...

9. října 2025

Alkohol mi ničil mámu, onemocněla i rakovinou. Teď 9 let abstinuje, říká Aneta

Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila,...

9. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.