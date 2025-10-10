Pyžamo má ve své garderóbě každý. O to víc překvapí fakt, že tenhle kousek oblečení je v evropských šatnících poměrně krátce. Podle historiků přivezli první pyžamo kolonizátoři z Indie v 19. století.
Původně šlo o orientálně laděný oděv s dlouhými kalhotami, které byly v pase svázané šňůrkou. Navrchu mu navíc vévodila poloprůhledná tunika, která dodávala celému nočnímu úboru punc lehkosti, pohodlnosti a ležérnosti. Zpočátku bylo pyžamo spíše výsadou mužů.
Pánská pyžama se šila z flanelu, bavlny, vlny nebo hedvábí. Populárním vzorem na látce se staly proužky či kostky. Kolem roku 1930 se do pyžamového designu začaly vkrádat i vojenské prvky v podobě kabátků, límečků a zapínání. A tato forma přetrvala až dodnes.