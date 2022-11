Školačka, stará panna nebo lehká děva. Pořiďte si punčochy, které vám padnou

Tělové, nebo černé?

Tato otázka rozděluje ženskou část populace do dvou skupin. Zatímco ještě před pár lety byly tradiční tělové punčocháče absolutní nezbytností dámské garderoby, v poslední době jsou „tělovky“ titulovány jako módní sebevražda. Přesto lze stále na ulici i ve společnosti vidět spousty nositelek těchto zdánlivě neviditelných punčoch a punčocháčů, nevyhýbají se jim ani dámy zvučných jmen.

Tělové punčochové zboží ovšem nelze jen tak pohřbít a fanaticky následovat diktát módních „fajnšmekrů“. Ať se nám to líbí, nebo ne, budou vždycky klasikou, kterou lze spatřit například na společenských událostech pro vybranou společnost, které podléhají etiketě. Důležité je umět vybrat ten správný model. A to není tak snadné, jak by se mohlo zdát.

Oproti černým punčochám a punčocháčům mají tělové odstíny hned několik nevýhod. Zásadní chybou, které se dopouští většina jejich nositelek, je především špatný výběr odstínu.

„Tělovky“ musí skutečně korespondovat s tónem kůže. Pokud je barva odlišná, byť jen lehce, opticky deformuje postavu a spodní část těla vyvolává umělý dojem. Mínusem je také to, že tento typ punčochového zboží nezakryje drobné nedostatky, jako jsou modřiny a jizvy. V zimě navíc moc nezahřejí.

Tip: Preferujete oděvy zdůrazňující vaše křivky? Pak se zaměřte na bezešvé punčochové zboží, které je ideální pod těsné oblečení. Zabráníte tak nehezkým ostrým přechodům.