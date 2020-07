Velký hit přehlídek, který ale není pro všechny. Troufnete si na něj?

Zdání klame

Jak už bylo zmíněno výše, nabírané neboli puff rukávy pro mnohé představují detail doslova „přehnaný”. Padnoucí jen nositelkám pod dvacet let. Z tohoto důvodu jej také ženy v kolekcích zcela přehlížejí. Ani se nezamyslí nad tím, že by mohlo jít o kousek atraktivní, jistým partiím lichotící. Byla by nicméně škoda dát na první dojem, který zrovna v tomto případě tomuto výkřiku módy dvakrát do karet nehraje.

Zkuste se odprostit od konzervativnějšího nahlížení na módu jako takovou. Ano, minimalismus, klasické střihy, jednobarevné pojetí, modely fádní patří ke klasice, s níž vedle nešlápnete, přesto se můžete ochudit o mnohé. Aby člověk našel ten správný styl, musí experimentovat. Hrát si. A vězte, vyhovující styl mnohdy dámy hledají opravdu dlouho.