Chtěla si nechat zmenšit prsa, dnes je díky nim internetovou senzací

„Ňadra jsou mé celoživotní téma. Ženy s malým poprsím nechápou, že si na svá ňadra stěžuji, protože by chtěly mít větší objem hrudníku. Žít s tak velkými prsy ale není žádný med. Po narození dětí jsem měla vždy panickou hrůzu z toho, že je jednou s ňadry nějak zalehnu a ony se udusí,“ svěřila se žena.

Kromě toho tak velká prsa přináší i každodenní nepříjemné bolesti zad. Nemůže sehnat padnoucí podprsenky a oblečení. Většina oblečení se šije na ženy s menším hrudníkem. „Myslím, že se moc nepočítá s tím, že tu jsou i ženy, které jsou v oblasti prsou o dost větší. Celý život se setkávám s tím, že má neustále někdo potřebu se do mě navážet. Prostě společnost bere jako normální to, co nijak nevybočuje. Jakmile jste v něčem větší nebo naopak o dost menší, už jste středem pozornosti,“ pokračovala.

S kamarádkou ovšem přišla na skvělou zábavu, která už na internetu pobavila tisíce lidí. Pod ňadra si umisťuje různé předměty, které se snaží udržet. Zatím největším předmětem byl koš na prádlo naplněný věcmi z domácnosti.

„Napadlo to mou kamarádku. Přidávala do koše víc a víc věcí. Nečekala jsem, že toho udrží tolik. Propukla jsem v šílený smích, přišlo mi to opravdu úsměvné,“ doplnila.